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"Мощный заряд силы": "целительница" из Уфы лечит коронавирус пулями из крапивы и огнем

"Мощный заряд силы": "целительница" из Уфы лечит коронавирус пулями из крапивы и огнем (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 12:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Крапива   Шарлатаны   видео   лечение   обман   полиция   целительство   
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Мадам по имени Лада уверяет, что обладает даром лечения с рождения, а целительством занимается последние 10 лет. В последнее время ее услуги востребованы как никогда - COVID-19 даже изрядных циников сделал более сговорчивыми и сомневающимися.

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Метки: Крапива   Шарлатаны   видео   лечение   обман   полиция   целительство   
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18  комментариев
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1k
Walther 2 часа назад
Ну, не знаю... Со свинцом то надежнее будет...
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2k
Михаил Полчаса назад
Сyк@ кто же ведётся на эту блажь ещё и деньги несёт?
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971
Енотохан 40 минут назад
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10k
Majul 40 минут назад
Странно не метод "лечения", а то, что к ней идут.
Тетка то скорее всего отлично понимает, что делает. А вот что в головах тех идиотов, кто в ней за "лечением" идет...
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14
VasyaN 43 минуты назад
Хахах, да пускай лечатся. Кто чем лечится, кто черной магией, кто белой, еще одни молитвами, другие вот этим методом, есть кто и псевдотаблетками и т.д. А итог один, что ничего не происходит. Как тут говорят - не вымрет.
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3k
Sam Backet 51 минуту назад
То есть вместо того, чтоб идти на вакцинацию, идут в ней... В принципе это всё, что нужно знать об умственных способностях этих людей)
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120k
DeOrio 58 минут назад
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1k
Колесо 59 минут назад
Ну фиг знает, меня по-другому лечили.
Ссылка youtu.be
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210
Вальдемар Колесо 56 минут назад
Ааааххххааааахххааа
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105
ЛИЦЕМЕ́Р Час назад
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119k
arek14 Час назад
Лох - не мамонт.
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1k
Mowgley Час назад
"Весь мир с нетерпением ждал появления этой целительницы. Современная медицина полностью одобряет такие методы лечения"


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440
Янита Савова Час назад
WTF???
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5k
Ya 2 часа назад
Когда уже таких прошмандовок деловых сажать будут? Можно сажать за вред здоровью, а можно за неуплату налогов. Она 100% ничего не платит со своих диких доходов. Ну а придурков которые лечатся у неё отправлять на принудительное лечение.
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−53
Взрослый мужик 2 часа назад
Ну наконец-то действенный метод появился
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