"Мощный заряд силы": "целительница" из Уфы лечит коронавирус пулями из крапивы и огнем

Для борьбы с этим вирусом женщина использует толченый порошок, сделанный из крапивы. Им она заряжает пистолет и расстреливает пациента. Лада уверяет, что у крапивы целительная, фиолетовая энергия, которая в сочетании с солью дает убойный заряд, побеждающий хворь.

Кроме трав, использует и огонь, уничтожающий любую болезнь. Для сеанса терапии Лада накрывает больного полотенцем, распыляет по нему "магическую" жидкость и поджигает ее "по всей чакральной системе вдоль позвоночника" .