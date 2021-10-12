"Мощный заряд силы": "целительница" из Уфы лечит коронавирус пулями из крапивы и огнем

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Мадам по имени Лада уверяет, что обладает даром лечения с рождения, а целительством занимается последние 10 лет. В последнее время ее услуги востребованы как никогда - COVID-19 даже изрядных циников сделал более сговорчивыми и сомневающимися.
С началом пандемии активизировались всевозможные маги, колдуны и прочие шарлатаны, которые пользуясь растерянностью и невежеством людей, продают им свои услуги, и довольно успешно.
Совсем недавно в Сети появилось видео с "целительницей" Ладой, которая лечит даже самые серьезные и вызывающие опасения заболевания. По ее словам, справляется и с ковидом.
Для борьбы с этим вирусом женщина использует толченый порошок, сделанный из крапивы. Им она заряжает пистолет и расстреливает пациента. Лада уверяет, что у крапивы целительная, фиолетовая энергия, которая в сочетании с солью дает убойный заряд, побеждающий хворь.
Кроме трав, использует и огонь, уничтожающий любую болезнь. Для сеанса терапии Лада накрывает больного полотенцем, распыляет по нему "магическую" жидкость и поджигает ее "по всей чакральной системе вдоль позвоночника" .
Кроме трав, использует и огонь, уничтожающий любую болезнь. Для сеанса терапии Лада накрывает больного полотенцем, распыляет по нему "магическую" жидкость и поджигает ее "по всей чакральной системе вдоль позвоночника" .
Самое интересное, что желающие полечиться у ведуньи, есть. По словам "целительницы", ей удалось избавить от хворей тысячи людей. Правда, теперь пациентов у дамы может поубавиться. Действиями Лады заинтересовались правоохранители,, которые проведут проверку и вынесут оценку ее практики.
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Тетка то скорее всего отлично понимает, что делает. А вот что в головах тех идиотов, кто в ней за "лечением" идет...