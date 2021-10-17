Крик души русской мамы: латвийские учебники делают из наших детей дебилов

Для многих не секрет, что Прибалтика жёстко относится к русскому языку в своей стране. После вступления в Евросоюз прибалтийские страны начали всеми способами вытеснять русскоязычных граждан со своей страны. Естественно, самый простой способ – надавить на самое больное, на детей.
В Латвии продолжается реформа образования. Правительство приняло решение перевести все русские школы в стране на латвийский язык. Ладно, в стране другой государственный язык и понятное дело, что жители Латвии должны понимать и говорить на латышском. Но в таком случае, будьте любезны предоставить достойное образование детям, чтобы иностранный язык возможно было учить. Хотя в других европейских странах, жители другой языковой группы не поддаются такому гнёту. Для них имеются школы на родном языке, в отличие от Прибалтики.
Родители готовы вешаться от тупых латвийских учебников. Мало того, что ребёнок учится не на родном языке, так ещё школьная программа оставляет желать лучшего. Мама ученицы четвертого класса одной из школ Риги Наталья рассказала аналитическому порталу RuBaltic.Ru об ужасном и непродуманном образовании.
«То, что происходит сейчас, меня не просто удручает — я готова повеситься на ближайшей березе. Те учебные пособия, которые я вижу, совершенно бессистемны. Они с каждым годом становятся все хуже и приводят меня в состояние ступора каждый раз, когда я их открываю и пытаюсь помочь своему ребенку разобраться с темой. Нет ничего хорошего от слова «совсем». Есть только приличные учебники по английскому, но это потому, что они не наши, латвийские, а составлены в Оксфорде», - поделилась Наталья.
Многие родители рассказывают, что они в своё время прекрасно учили латвийский язык и другие предметы без этой всякой интеграции языка. Складывается такое впечатление, что из этого поколения растят идиотов, которые только и смогут, что худо-бедно разговаривать на латышском, но быть абсолютно безграмотным в других предметах.
« Сейчас же мой ребенок в четвертом классе. Устный язык на нуле. Я не могу винить в этом педагога, потому что я вижу эти учебники — в них напрочь отсутствует системный подход, они дефективны по сути своей. Нет элементарных примеров. Есть только текст и сноска — как переводится слово. Переводится только глагол в третьем лице. Ребенок не знает, как звучит инфинитив, не понимает, что есть однокоренные слова. Природоведение — это атас. Школьники скачут по темам. Одна неделя — размножение растений, вторая неделя — электричество, еще через неделю — фауна Латвии, а в конце месяца — поделки из коробок», - рассказывает мама ученицы рижской школы.
Это действительно всё так, в Прибалтике русский ребёнок имеет по несколько репетиторов, т.к. в учебниках тема не рассказывается полностью, больше поверхностно. Понял – не понял? Твои проблемы! Они настолько помешались на своей русофобии, что здравый смысл покинул их. Многие выпускники хотят поступать в российские ВУЗы, но знания, полученные за 12-лет обучения в «Европе» настолько узкие, что приходиться тратить год -два на подготовку для вступления в университеты России.
Источник:
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Существует нидерландский язык ? Никогда про него не слышал(
Тоже самое на Украине, где живут русские в нескольких поколениях, но реформа школьного образования направлена на полное одебиливание детей.
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Уже давно существует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Вот только не все соотечественники хотят переезжать в Россию.
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По поводу помощи с жильём для переселенцев.
У 19.5% коренных россиян нет собственного жилья.! А ты про переселенцев.
Для нача своим надо помочь!