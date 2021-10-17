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Крик души русской мамы: латвийские учебники делают из наших детей дебилов

Крик души русской мамы: латвийские учебники делают из наших детей дебилов (1 фото)

Автор:
17 октября 2021 19:06
Метки: латвия   образование   прибалтика   русские   
773
1

Для многих не секрет, что Прибалтика жёстко относится к русскому языку в своей стране. После вступления в Евросоюз прибалтийские страны начали всеми способами вытеснять русскоязычных граждан со своей страны. Естественно, самый простой способ – надавить на самое больное, на детей.

В Латвии продолжается реформа образования. Правительство приняло решение перевести все русские школы в стране на латвийский язык. Ладно, в стране другой государственный язык и понятное дело, что жители Латвии должны понимать и говорить на латышском. Но в таком случае, будьте любезны предоставить достойное образование детям, чтобы иностранный язык возможно было учить. Хотя в других европейских странах, жители другой языковой группы не поддаются такому гнёту. Для них имеются школы на родном языке, в отличие от Прибалтики.

 

Родители готовы вешаться от тупых латвийских учебников. Мало того, что ребёнок учится не на родном языке, так ещё школьная программа оставляет желать лучшего. Мама ученицы четвертого класса одной из школ Риги Наталья рассказала аналитическому порталу RuBaltic.Ru об ужасном и непродуманном образовании.

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«То, что происходит сейчас, меня не просто удручает — я готова повеситься на ближайшей березе. Те учебные пособия, которые я вижу, совершенно бессистемны. Они с каждым годом становятся все хуже и приводят меня в состояние ступора каждый раз, когда я их открываю и пытаюсь помочь своему ребенку разобраться с темой. Нет ничего хорошего от слова «совсем». Есть только приличные учебники по английскому, но это потому, что они не наши, латвийские, а составлены в Оксфорде», - поделилась Наталья.

 

Многие родители рассказывают, что они в своё время прекрасно учили латвийский язык и другие предметы без этой всякой интеграции языка. Складывается такое впечатление, что из этого поколения растят идиотов, которые только и смогут, что худо-бедно разговаривать на латышском, но быть абсолютно безграмотным в других предметах.

 

« Сейчас же мой ребенок в четвертом классе. Устный язык на нуле. Я не могу винить в этом педагога, потому что я вижу эти учебники — в них напрочь отсутствует системный подход, они дефективны по сути своей. Нет элементарных примеров. Есть только текст и сноска — как переводится слово. Переводится только глагол в третьем лице. Ребенок не знает, как звучит инфинитив, не понимает, что есть однокоренные слова. Природоведение — это атас. Школьники скачут по темам. Одна неделя — размножение растений, вторая неделя — электричество, еще через неделю — фауна Латвии, а в конце месяца — поделки из коробок», - рассказывает мама ученицы рижской школы.

 

Это действительно всё так, в Прибалтике русский ребёнок имеет по несколько репетиторов, т.к. в учебниках тема не рассказывается полностью, больше поверхностно. Понял – не понял? Твои проблемы! Они настолько помешались на своей русофобии, что здравый смысл покинул их. Многие выпускники хотят поступать в российские ВУЗы, но знания, полученные за 12-лет обучения в «Европе» настолько узкие, что приходиться тратить год -два на подготовку для вступления в университеты России.

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Метки: латвия   образование   прибалтика   русские   
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3k
Kungs 52 минуты назад
Потому я всегда говорю о том, что у нас в Латвии нацизм. Трагикомично и то, что наши власти и о собственно о нас, латышах, не думают. Набить карманы и выслужиться перед американскими и европейскими хозяевами - весь смысл их жизни. Русский единственный межнациональный у нас язык и он, по здравому разумению, обязан иметь равный с латышским статус. Вся дикость в том, что несмотря на то, что это очевидно и логично из-за лютой русофобии наших нациков всё остаётся так, как есть. По факту везде слышна русская речь, причём и между литовцами, эстонцами и латышами, но принципиально на это закрываются глаза. Это дикость!
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1k
And Vans 8 минут назад
Где в России школы на латышском языке? В Англии допустим ты можешь учиться только на английском и никто про угнитание не говорит, а русскоговорящих там тьма тьмущая. Образование нормальное у нас, учителя вот не всегда, на латышском образование полностью уже пару лет как, к чему сейчас статья, не понятно.дети стали ленивые,прошлый год когда все были на удалёнке показал,что никто особо заниматься не хочет, отсюда и куча репетиторов.сейчас тик ток и больше ничего не надо.
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0
Andrej Fedin 20 минут назад
Родился и живём в Риге, а родня вся из Пензы- Горький. Всё дети в русскоговорящих семьях знают минимум три языка. Всегда для нытиков образование гавно и т. д. и т. п. , если с детьми не заниматься. Хватит ныть и всех поливать. Книг достойных множество. А язык всегда был латышский, а не латвийский.
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Максим Час назад
не нравится,пусть пи,здует жить куда нибудь в воркуту, будет ее ребенок умней
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805
Alex 2 часа назад
а есть мнение специалистов или только жалобы русскоязычной мамаши ?
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362
Oksana_ox_ox Alex 2 часа назад
В интернете всё есть!
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−1
Александр 2 часа назад
Скачайте советские учебники и по ним учитесь
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180
Шурман 2 часа назад
Латвия проклята , пока у власти правящие которые 30 лет назад на баррикадах обещали что все будут едины
. Лес вес продали шведам , его везут день и ночь , где были грибы теперь пустота . Второй год в Юрмале и тд людей почти нет , пустота , от слова пусто . Каждый второй кто голосует живет за пределами Латвии вот только почему они за титульных голосуют ? сами вырвались а те кто не могут ?
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180
Шурман 2 часа назад
Захожу куда то в ТОП или Рими или Максиму мне в лицо говорят ну вот еще один в гости приехал , или знакомые эх детки детки , когда же вы все домой приедете .
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130
Alina Шурман 2 часа назад
Знакомо!
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19k
shevanez 2 часа назад
« Сейчас же мой ребенок в четвертом классе. Устный язык на нуле." Если ребенок в 10-летнем возрасте не владеет,абсолютно, языком той страны в которой проживает, остается вопрос- родители на каком языке общаются, к примеру на работе? Я ничего не имею против родного языка, но неужели будет трагедией, знание ребенком двух-трех языков? Или тут дело принципа?
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180
Шурман shevanez 2 часа назад
У меня так же дети говорят и на Русском свободно и пишут и на Французском и на Нидерландском и на Английском , в чем проблема не понимаю , просто в Бельгии они могут по 2-3 языка знать и на них учиться а в Латвии эту возможность убрали . За примерами не нужно бегать , достаточно в соседний подъезд зайти .
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119
VasyaN 2 часа назад
Забавно. Живут в чужой стране, их там всячески любят, портят им жизнь, а они сидят там и дальше. Чего ждут, непонятно! Продавайте и возвращайтесь на историческую родину, откуда родители или же сами. Я бы уже давно вернулся на Родину, продав всё в этой [мат]. Раз там продолжают жить, значит им это нравится и готовы терпеть.
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159k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Я бы любыми путями перевез семью в Россию, от этих русофобов нацистских.
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Sophy Salldon

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