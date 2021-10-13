Эволюция русских кулибиных: от вездехода к роботу диджею

В наше время на смену изобретателям пришли лайфхакеры, эдакие решатели бытовых повседневных проблем. Но не перевелись ещё на Руси настоящие Кулибины.
Алексей Гарагашьян прославился своими машинами-вездеходами, которые получили мировую известность.
Но все начиналось с мотоциклов, среди них, естественно, и мотоциклы-вездеходы.
Когда руки золотые и голова соображает, на мотоцикле можно хоть по горам, хоть в брод.
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К слову про вездеходы: сейчас уже появилось множество компаний, которые занимаются производством данной техники, но гаражные умельцы ещё не перевелись.
Вот мужик собрал аппарат для зимней рыбалки: этот снегоход- ледоход сделан из дружбы и запчастей скутера. Выглядит, конечно, пугающе, но самое главное, что ездит.
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Мужик к слову в своём гараже делает и другие интересные штуки.
Венцом его работы, на мой взгляд, можно назвать аттракцион «зенитная пушка». Самое смешное, что сделан он для ребёнка. Вот с таким агрегатом игра в дворовую войнушку выглядит весьма красочно. Да что там говорить, я думаю, что любители страйкбольных баталий не отказались бы от такой установки. Ведь пушка стреляет теннисными мячами.
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Увы, не все Кулибины производят полезные и интересные изобретения. На просторах интернета попался и такой вот Лего-франкенштейн. Не думаю, что машина ездит, потому что на вид это весьма хлипкая конструкция.
А вот эти работы точно ездят. Тут все понятно по внешнему виду. Конечно таких трансформеров куда вероятнее можно встретить в жизни, потому что тут достаточно, чтобы механик умел варить, ну и естественно, чтобы голова, жопа и руки у него не располагались рядышком.
Но 21 век диктует новые тренды. Хоть и бесполезные. Последней новостью стало известие о том, что пенсионер из Севастополя выставил на продажу робота, которого он сам собрал. Да, программу ему помогли написать, но сборку осуществлял сам мужчина. Робот, он же диджей и рассказчик анекдотов, продаётся.
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