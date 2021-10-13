Эволюция русских кулибиных: от вездехода к роботу диджею

К слову про вездеходы: сейчас уже появилось множество компаний, которые занимаются производством данной техники, но гаражные умельцы ещё не перевелись.

Вот мужик собрал аппарат для зимней рыбалки: этот снегоход- ледоход сделан из дружбы и запчастей скутера. Выглядит, конечно, пугающе, но самое главное, что ездит.