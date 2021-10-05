Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит руки именно так?

Снимок впервые был опубликован на Реддите и быстро стал вирусным. Кадр сделан в Вильнюсе.

Внимание пользователей соцсетей привлекла не только внешность женщины, но и положение её рук. Собственно, вот догадки. Какая из них верная - решать вам!

Бакетхэтэм:

Возможно, копам нельзя засовывать руки в карманы. Постоянно вижу, что полицейские так держат руки.



Alwaysmyfault:

Это похоже на то, что мы делаем в армии, когда на нас надеты бронежилеты. Рассуждения на самом деле проще, чем можно было ожидать. Это потому, что это дерьмо тяжелое и неудобное, и это ад на твоей шее / плечах. Такое сложение рук помогает снять часть веса с плеч.

Frirzo2162

Моя жена проработала в полиции 16 лет. Жилеты (особенно у женщин) имеют тенденцию сдвигаться и давить на шею, что со временем может натирать и вызывать дискомфорт. В жилете также есть керамическая пластина, которая не дышит, поэтому под ней довольно тепло. Просуньте туда руки, чтобы проветрить. Моя жена действительно заболела дрожжевой инфекцией на груди. И ей пришлось перейти на специальные спортивные бюстгальтеры и использовать сверхмощные порошки во время работы. Эти жилеты неудобно носить ... это было 20 лет назад, так что теперь они намного лучше подходят, но все же не самые лучшие.

Dygear

В холодные месяцы так можно быстро согреть руки.

Twirlingbarbie

Я делаю это, когда нахожусь дома, потому что мои груди теплые.

Rumitherapist

Просто карманы непригодны для использования.

А какое у вас мнение? Почему она держит руки таким образом?