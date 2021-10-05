Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит руки именно так?

Снимок был сделан в одном из городов Литвы. Фотограф поймал в кадр женщину-полицейскую, которая держала руки в необычном положении. Пользователи сети развили целые теории, для чего она делала именно так.
Снимок впервые был опубликован на Реддите и быстро стал вирусным. Кадр сделан в Вильнюсе.
Внимание пользователей соцсетей привлекла не только внешность женщины, но и положение её рук. Собственно, вот догадки. Какая из них верная - решать вам!
Бакетхэтэм:
Возможно, копам нельзя засовывать руки в карманы. Постоянно вижу, что полицейские так держат руки.
Alwaysmyfault:
Это похоже на то, что мы делаем в армии, когда на нас надеты бронежилеты.
Рассуждения на самом деле проще, чем можно было ожидать.
Это потому, что это дерьмо тяжелое и неудобное, и это ад на твоей шее / плечах. Такое сложение рук помогает снять часть веса с плеч.
Frirzo2162
Моя жена проработала в полиции 16 лет. Жилеты (особенно у женщин) имеют тенденцию сдвигаться и давить на шею, что со временем может натирать и вызывать дискомфорт. В жилете также есть керамическая пластина, которая не дышит, поэтому под ней довольно тепло. Просуньте туда руки, чтобы проветрить.
Моя жена действительно заболела дрожжевой инфекцией на груди. И ей пришлось перейти на специальные спортивные бюстгальтеры и использовать сверхмощные порошки во время работы. Эти жилеты неудобно носить ... это было 20 лет назад, так что теперь они намного лучше подходят, но все же не самые лучшие.
Dygear
В холодные месяцы так можно быстро согреть руки.
Twirlingbarbie
Я делаю это, когда нахожусь дома, потому что мои груди теплые.
Rumitherapist
Просто карманы непригодны для использования.
А какое у вас мнение? Почему она держит руки таким образом?
Источник:
- В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто
- Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой
- Холодная ярость полиции не остудила накал протестов в Мельбурне
- Убьют - приходите: в Омске задержали 15-летнюю девочку, которая в мае готовилась взорвать школу
- Следователь шантажировал профессора фотографиями с домашней вечеринки
Понравилось28