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Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит руки именно так?

Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит руки именно так? (2 фото)

Автор:
05 октября 2021 10:51
Сообщество : Факты
Метки: Бронежилет   женщины в полиции   литва   полиция   положение рук   прибалтика   
4772
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Снимок был сделан в одном из городов Литвы. Фотограф поймал в кадр женщину-полицейскую, которая держала руки в необычном положении. Пользователи сети развили целые теории, для чего она делала именно так.

Снимок впервые был опубликован на Реддите и быстро стал вирусным. Кадр сделан в Вильнюсе.


Внимание пользователей соцсетей привлекла не только внешность женщины, но и положение её рук. Собственно, вот догадки. Какая из них верная - решать вам!


Бакетхэтэм:

Возможно, копам нельзя засовывать руки в карманы. Постоянно вижу, что полицейские так держат руки.


Alwaysmyfault:

Это похоже на то, что мы делаем в армии, когда на нас надеты бронежилеты.

Рассуждения на самом деле проще, чем можно было ожидать.

Это потому, что это дерьмо тяжелое и неудобное, и это ад на твоей шее / плечах. Такое сложение рук помогает снять часть веса с плеч.

Frirzo2162

Моя жена проработала в полиции 16 лет. Жилеты (особенно у женщин) имеют тенденцию сдвигаться и давить на шею, что со временем может натирать и вызывать дискомфорт. В жилете также есть керамическая пластина, которая не дышит, поэтому под ней довольно тепло. Просуньте туда руки, чтобы проветрить.

Моя жена действительно заболела дрожжевой инфекцией на груди. И ей пришлось перейти на специальные спортивные бюстгальтеры и использовать сверхмощные порошки во время работы. Эти жилеты неудобно носить ... это было 20 лет назад, так что теперь они намного лучше подходят, но все же не самые лучшие.


Dygear


В холодные месяцы так можно быстро согреть руки.

Twirlingbarbie


Я делаю это, когда нахожусь дома, потому что мои груди теплые.

Rumitherapist


Просто карманы непригодны для использования.


А какое у вас мнение? Почему она держит руки таким образом?

Источник:

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Метки: Бронежилет   женщины в полиции   литва   полиция   положение рук   прибалтика   
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27k
lem02 2 часа назад
Может шарфик вяжет?
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426
Ольга Минуту назад
Жилет давит в том числе и на грудь, постоянно так больно. Она просто таким образом снимает давление с шеи и с груди.
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9k
Сол Гудман 2 минуты назад
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2k
Ivan 4 минуты назад
Шоб сиськи не потели и пот в пупок не заливался! Вот вааще не парит, на самом деле!
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4k
просто Дмитрий 13 минут назад
Мужики, когда делать нечего, держат руки в карманах... Женщины...на груди
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−81
Dormidont_velicolepnei 14 минут назад
Татьяна Юсова, будь у вас хоть малое количество серого вещества, вам бы не мерещились вокруг хохлы. Скажу более, практически уверен, что они даже сюда не заходят, это вам всё неймётся, никак не можете понять, что никто не хочет жить с Россией, все бегут от вас, потому что кроме нищеты, коррупции, хамства вы по сути ничего дать не можете, вечно страдающие рабы восхваляющие своих бояр
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0
dacent 17 минут назад
Это должны были быть мои руки!
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2k
Sergius SPb 19 минут назад
Тут просто, руки куда-то надо девать, а карманы все забиты и не доступны, вот и сует в проем жилета как дедушка Ленин.
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1k
Александр Алехин 21 минуту назад
Ой да чего тут думать. Были б у меня макие сиськи - тоже там бы руки держал. А так приходится держать руки в карманах.
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1k
Alex Xela 24 минуты назад
С её обвесом не удобно держать руки в карманах вот и суёт руки за броник. Так делают когда долго ходят в форме и амуниции, например в патруле.
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79
gollandets 24 минуты назад
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62
Михаил Андреев Полчаса назад
сидела бы дома рожала детей... дура...
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6k
dikijjim Полчаса назад
разгрузила нагрузку на плечи и дала отдохнуть рукам.
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8k
Павел Тарасов Полчаса назад
я думаю, фигушки держит... типа "а вот на, с#ка, выкуси"
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1k
Андрей Полчаса назад
титьки мнет...
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296
Sergei Полчаса назад
Были бы уменя сиськи я бы тоже регулярно так ходил.
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34k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Б.л.я, целая теория заговора! Да СИСЬКИ ОНА ГРЕЕТ!!! СИСЬКИ!
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2k
VPJ Полчаса назад
Потому что, ей так удобно и наплевать на исподтишка фоткающих.
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39k
dima423 Полчаса назад
какая симпатичная полицейская) я был бы не против чтобы меня такая "задержала")
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−81
Dormidont_velicolepnei Полчаса назад
Snork Snorkoff злая зависть очень свойственна российскому менталитету. Запад все дураки и лохи, но при этом каждый уважающий себя российский патриот предпочитает пользоваться всеми благами и достижениями западной цивилизации одновременно поливая весь развитый мир грязью. Пересядьте на свои отечественные авто, откажитесь от американских комп. софта, интернета, мобильных тел. систем банковских оплат итд. И останетесь в своём унылом каменном веке
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3k
Джордж. Вашингтон. 39 минут назад
Ну что еще делать полицейскому на работе. Сиськи мнет.
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