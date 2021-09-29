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"После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями": экс-журналистку затравили за пост в Сети

"После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями": экс-журналистку затравили за пост в Сети (7 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Андреева   мужчины   провокация   русские   соцсети   сравнение   чечня   
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Бывший репортер канала "Россия-24" Наталья Андреева жалуется на прессинг после поста, в котором она сравнила русских и чеченских мужчин. Действительно, с чего бы?

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Метки: Андреева   мужчины   провокация   русские   соцсети   сравнение   чечня   
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88
leemur86 43 минуты назад
Уважаемые чеченцы, оставьте эту мадам у себя насовсем. Пожалуйста)
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1k
Алксандр Шевченко 24 секунды назад
Что позволено цезарю непозволену быку. Рамазан что бы про него не говорили - хозяин в своей республике, типичный князь из средних веков, там и дотации там и низкий жкх, там и прощение долгов. Наши же губернаторы так - осадок на фильтре, ни поддержки населения, ни реальной силы, в общем временщики так наёмники на зарплате. В общем все делается чтобы русские утратили связь с землёй, стали Иванами не помнящими родства.
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2k
AndreyOnovamnado Минуту назад
Пилять, это кто?
И что за хрень я сейчас прочитал?
И нахрена это вообще сдесь? Типа "черный пиар - тоже пиар?
Никогда эту шмару не знал, и знать не хочу.
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362
Иван Стреляев 4 минуты назад
Вопросов нет каждому нравится своё, но как-то лицемерно работать, не носить хиджаб 24/7 на людях и не лобзать ступни чеченского мужа. Получается мужчины хороши, а их религиозные обычаи не очень!? Рамзан Ахматович разберитесь пожалуйста с этой дочерью шайтана!
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75
Albe 6 минут назад
чернильница, что с нее взять. она для них как кусок мяса, как презерватив, куда можно кончить, а ей это благодать прям
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88
vova 7 минут назад
Дубай закрыт...так что шалавить пришлось в чечне...все ясно
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672
Дмитрий 12 минут назад
Всё то, что она описала - в Чечне то может и работает, и старших они уважают, и взаимовыручка, и решительность, и блаблабла. Но только в Чечне. И всё это не для неверных, коей эта дура и является. Ну и да, как только чеченец пересекает границу с Россией - все эти характеристики резко отменяются, ибо тут Аллах не видит.
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2
Юрий Давидович 13 минут назад
Пусть кокошник на чеченца оденет...
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2k
Виталий Касандров 13 минут назад
Ну мадам таки в безопасности в Чечне пока там расквартирована российская армия .А так бы отдали 11 женой полевому командиру из дальнего горного аула .
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41k
Соломей 14 минут назад
О,защеканцам пропиндосским ,поступило указание начинать межнациональную вражду.под любыми предлогами.
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102
Akabushkin Petr 15 минут назад
Баба ловит говнохайп, не набрасывайте говно на вентилятор.
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2k
Саня 16 минут назад
тупая езда, как только люди высказывают свое мнение которое с её не совпадает, сразу кремлеботы набежали))
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37k
Олег 16 минут назад
Если-б не этот пост, то я и не знал бы никогда о существовании этой дуры. Реальной, тупой дуры. И в лицо ей скажу.
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34k
Антон 18 минут назад
Чернильницу на обезян потянуло, экстрима по полной захотела. Бывает, потом рыдать будет.
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2k
Rodaslav 23 минуты назад
Збс, обряжает мужиков в кокошники и называет их вафлями, так это в твоем окружении вафли, раз позволяют себя в кокошник нарядить. Чернильница одним словом.
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1k
Radugananebe Полчаса назад
А, по-моему, она просто решила хайпануть. Никому нафиг не нужный модельер с его кокошниками -а тут слава, пусть и с душком. Ну или просто дура.
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832
сеньор Леонсио Полчаса назад
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2k
Ivan Полчаса назад
Ну, это известно. В любом патриархальном обществе мальчиков воспитываю альфачами. И по отношению к заведому более слабому существу, женщине, они еще самоутверждаются, распушив хвосты. В нашем, цивилизованом обществе равноправие значительно больше развито, и от этого отношение к женщине не доминантное, а равное.
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18k
Robin Hood Полчаса назад
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7k
Позитив Полчаса назад
Обыкновенная чернильница
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64k
Viktor Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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