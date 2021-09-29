"После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями": экс-журналистку затравили за пост в Сети

А что касается разгневанных сообщений, которые Наталья получает в личку, то женщина уверена, что они - от проплаченных ботов, а не от реальных людей. "На меня налетели кремлёвские боты или кто-то там ещё. Пишут всякие гадости, оскорбления и так далее. Через недельку я вернусь в Петербург, давайте встретимся, пообщаемся. Мне лично в лицо всё это скажите, там «подстилка», «чернь» и так далее", — говорит Андреева. — "Не позорьтесь хоть, мальчики, за какие-то там 200 рублей вы пишите такие комментарии". Сейчас экс-журналистка закрыла свою страницу в Инстаграм, и по свидетельствам ее друзей продолжает гостить в Чечне.

2021-09-29T09:00:27+03:00