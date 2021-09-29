"После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями": экс-журналистку затравили за пост в Сети

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Бывший репортер канала "Россия-24" Наталья Андреева жалуется на прессинг после поста, в котором она сравнила русских и чеченских мужчин. Действительно, с чего бы?
27 сентября Наталья Андреева опубликовала сразу в нескольких соцсетях одинаковые посты, в которых попыталась сравнить русских и чеченских мужчин. Увы, наши соотечественники, по словам экс-журналиста, во многом проигрывают чеченцам, демонстрируя не самые лучшие черты характера.
Этот пост вызвал шквал критики, и модераторы соцсетей его удалили. Правда, скриншоты остались, да и волна негатива в адрес Андреевой не уменьшается. Пользователи Сети не могут успокоиться и продолжают комментировать тот самый провокационный пост.
Сама женщина жалуется и на травлю, и на удаление поста без ее воли. "На своей странице мне нельзя выражать своё личное мнение? Но можно получать оскорбления от троллей и им подобных?" - удивляется экс-репортерша.
Сама женщина жалуется и на травлю, и на удаление поста без ее воли. "На своей странице мне нельзя выражать своё личное мнение? Но можно получать оскорбления от троллей и им подобных?" - удивляется экс-репортерша.
А что касается разгневанных сообщений, которые Наталья получает в личку, то женщина уверена, что они - от проплаченных ботов, а не от реальных людей. "На меня налетели кремлёвские боты или кто-то там ещё. Пишут всякие гадости, оскорбления и так далее. Через недельку я вернусь в Петербург, давайте встретимся, пообщаемся. Мне лично в лицо всё это скажите, там «подстилка», «чернь» и так далее", — говорит Андреева. — "Не позорьтесь хоть, мальчики, за какие-то там 200 рублей вы пишите такие комментарии". Сейчас экс-журналистка закрыла свою страницу в Инстаграм, и по свидетельствам ее друзей продолжает гостить в Чечне.
Наталья Андреева несколько лет назад работала репортером на телеканалах «Россия24» и «Москва24», брала интервью у сотрудников Администрации президента и у глав комитетов Госдумы, однако в 2019 году она решила резко изменить сферу жеятельности, уволилась и назвала себя модельером.
В начале нынешнего года на Петербургской неделе моды она представила коллекцию кокошников Macbeth, в которые обрядила мужчин.
Реакция соцсетей
Кстати, среди обсудивших пост Андреевой были и девушки, которые некогда жили в кавказской республике и знают, каково оно не в первом приближении, а в реальности. Вот их свидетельствам действительно можно верить.
А все потому что не нужно путать туризм и эмиграцию. Будучи в гостях, никогда не увидишь реальную жизнь людей, с их проблемами и бедами.
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И что за хрень я сейчас прочитал?
И нахрена это вообще сдесь? Типа "черный пиар - тоже пиар?
Никогда эту шмару не знал, и знать не хочу.