На пляже в Латвии обнаружили загадочное 12-метровое затонувшее судно

В заявлении одного из экскаваторщиков, работающего в Рижском свободном порту, говорится, что они ожидали найти только «фрагмент небольшого деревянного корабля», но находка оказалась куда более массивной.



«Но чем дальше мы копали, — добавил он, — тем яснее становилось — находка намного больше, чем любой из нас мог предположить.»

Дуб был распространённым материалом, используемым в британском судостроении в то время, и исследование, проведённое Университетом Западного Орегона в 2012 году, показало, что к концу 18-го века Королевский флот нуждался 50 тыс. тонн дуба в год.



Это составляло значительную долю от общего числа грузов — 218 тысяч тонн, — используемых ежегодно в Великобритании, при этом более 1000 «длинных прямых мачт» импортировались из стран Балтии, поскольку британская древесина не сильно подходила для этого дела, так как была недостаточно высокой или прямой.



В то же время для строительства одного линейного корабля требовалась древесина примерно из 4 тыс. зрелых дубов.