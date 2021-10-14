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На пляже в Латвии обнаружили загадочное 12-метровое затонувшее судно

На пляже в Латвии обнаружили загадочное 12-метровое затонувшее судно (6 фото)

Автор:
14 октября 2021 08:19
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   затонувшее судно   латвия   лодка   новости   фото   
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По мнению экспертов, загадочному 12-метровому потерпевшему крушение судну, обнаруженному на латвийском пляже, около 200 лет, и оно вполне может быть останками потерянного военного корабля Королевского флота Британии.
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Метки: в мире   затонувшее судно   латвия   лодка   новости   фото   
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