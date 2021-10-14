На пляже в Латвии обнаружили загадочное 12-метровое затонувшее судно

692
6
По мнению экспертов, загадочному 12-метровому потерпевшему крушение судну, обнаруженному на латвийском пляже, около 200 лет, и оно вполне может быть останками потерянного военного корабля Королевского флота Британии.
Част затонувшего судна местные жители обнаружили на пляже Даугавгрива, который находится всего в нескольких километрах от Риги, столицы Латвии.
Однако истинный масштаб открытия оставался скрытым, пока на пляже не появилась тяжёлая техника в виде экскаваторов, которые смогли отрыть куда большую часть обломков — 12 метров в длину и 4 метра в ширину.
И хотя происхождение корабля ещё предстоит выяснить, есть свидетельства того, что его корпус когда-то был покрыт медью — технология, впервые разработанная для Королевского флота Британии.
Возраст корабля также неизвестен, но он сделан из дуба, который был популярным материалом для кораблестроения в Великобритании до середины 1800-х годов, что заставило латвийских экспертов предположить, что ему может быть от 150 до 200 лет.
И хотя происхождение корабля ещё предстоит выяснить, есть свидетельства того, что его корпус когда-то был покрыт медью — технология, впервые разработанная для Королевского флота Британии.
Возраст корабля также неизвестен, но он сделан из дуба, который был популярным материалом для кораблестроения в Великобритании до середины 1800-х годов, что заставило латвийских экспертов предположить, что ему может быть от 150 до 200 лет.
×
Представитель Латвийского совета по национальному культурному наследию отметил, что на внешней стороне брёвен они обнаружили тысячи маленьких медных гвоздей.
Это указывает на то, что корабль был покрыт медными пластинами, именно эта особенность позволяет предположить, что это был либо военный корабль, либо торговое судно дальнего следования, совершавшее очень длительные путешествия.
«Скорее всего, он ходил не только через Балтийское и Северное моря, но и совершал более долгие путешествия, в том числе в тропики», — пояснил пресс-секретарь.
«Покрывать медью подводные части кораблей в конце 18 века начали британцы, поэтому это затонувшее судно, вероятно, относится к 19 веку.»
Это указывает на то, что корабль был покрыт медными пластинами, именно эта особенность позволяет предположить, что это был либо военный корабль, либо торговое судно дальнего следования, совершавшее очень длительные путешествия.
«Скорее всего, он ходил не только через Балтийское и Северное моря, но и совершал более долгие путешествия, в том числе в тропики», — пояснил пресс-секретарь.
«Покрывать медью подводные части кораблей в конце 18 века начали британцы, поэтому это затонувшее судно, вероятно, относится к 19 веку.»
В заявлении одного из экскаваторщиков, работающего в Рижском свободном порту, говорится, что они ожидали найти только «фрагмент небольшого деревянного корабля», но находка оказалась куда более массивной.
«Но чем дальше мы копали, — добавил он, — тем яснее становилось — находка намного больше, чем любой из нас мог предположить.»
Дуб был распространённым материалом, используемым в британском судостроении в то время, и исследование, проведённое Университетом Западного Орегона в 2012 году, показало, что к концу 18-го века Королевский флот нуждался 50 тыс. тонн дуба в год.
Это составляло значительную долю от общего числа грузов — 218 тысяч тонн, — используемых ежегодно в Великобритании, при этом более 1000 «длинных прямых мачт» импортировались из стран Балтии, поскольку британская древесина не сильно подходила для этого дела, так как была недостаточно высокой или прямой.
В то же время для строительства одного линейного корабля требовалась древесина примерно из 4 тыс. зрелых дубов.
«Но чем дальше мы копали, — добавил он, — тем яснее становилось — находка намного больше, чем любой из нас мог предположить.»
Дуб был распространённым материалом, используемым в британском судостроении в то время, и исследование, проведённое Университетом Западного Орегона в 2012 году, показало, что к концу 18-го века Королевский флот нуждался 50 тыс. тонн дуба в год.
Это составляло значительную долю от общего числа грузов — 218 тысяч тонн, — используемых ежегодно в Великобритании, при этом более 1000 «длинных прямых мачт» импортировались из стран Балтии, поскольку британская древесина не сильно подходила для этого дела, так как была недостаточно высокой или прямой.
В то же время для строительства одного линейного корабля требовалась древесина примерно из 4 тыс. зрелых дубов.
Чтобы обнажить останки таинственного корабля из дуба и меди, экскаваторам пришлось удалить массивный песчаный слой размером 10 на 4 м.
«Мы поняли, что это ещё не всё — скорее всего, под песком мог спать даже целый корабль», — сказал экскаваторщик.
Медные пластины, которые защищали от корабельных червей и коррозионного воздействия соленой воды, давно были удалены, но изображения останков показывают, что деревянные балки судна «удивительно хорошо сохранились».
«Мы поняли, что это ещё не всё — скорее всего, под песком мог спать даже целый корабль», — сказал экскаваторщик.
Медные пластины, которые защищали от корабельных червей и коррозионного воздействия соленой воды, давно были удалены, но изображения останков показывают, что деревянные балки судна «удивительно хорошо сохранились».
В целях обеспечения дальнейшей сохранности затонувшего судна в настоящее время оно было перезахоронено в ожидании решения о его будущем.
«Найти такой большой фрагмент кораблекрушения на побережье — редкое событие, сохранить его для будущих поколений и выставить на всеобщее обозрение является сложной задачей. Хуже всего было бы поступить в этом случае безрассудно», — объяснил археолог Янис Майнертс (Janis Meinerts).
Тем временем затонувшее судно недавно было объявлено памятником культуры, что позволяет провести дальнейшие исследования его происхождения. Корабль также скоро будет исследован с помощью георадара, что должно помочь выявить его истинные масштабы.
«Найти такой большой фрагмент кораблекрушения на побережье — редкое событие, сохранить его для будущих поколений и выставить на всеобщее обозрение является сложной задачей. Хуже всего было бы поступить в этом случае безрассудно», — объяснил археолог Янис Майнертс (Janis Meinerts).
Тем временем затонувшее судно недавно было объявлено памятником культуры, что позволяет провести дальнейшие исследования его происхождения. Корабль также скоро будет исследован с помощью георадара, что должно помочь выявить его истинные масштабы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента
- В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома
- Эта суперяхта с ядерной силовой установкой выйдет в море, чтобы бороться с изменением климата
- 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда
- В гробнице на Оркнейских островах обнаружены полированные каменные шары возрастом более 4000 лет
20
Понравилось20
Новости партнёров