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Попрошайка в рясе и с иконой напал на "конкурентку", продававшую цветы у магазина

Попрошайка в рясе и с иконой напал на "конкурентку", продававшую цветы у магазина

Автор:
24 марта 2023 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   видео   икона   конфликт   попрошайка   рпц   
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В РПЦ поспешили откреститься от "батюшки". Говорят, мошенник.

Жители одного из районов Москвы стали невольными свидетелями передела территории между попрошайкой и нелегальной продавщицей цветов. Благопристойно выглядящий мужчина с иконой у груди, всем своим видом пытавшийся показать, что собирает с прохожих милостыню на богоугодное дело, как последний бандит пнул престарелую женщину, которая слишком близко приблизилась к "его" месту у станции метро "Марксистская".

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил журналистам, что мужчина на видео не имеет никакого отношения к РПЦ. Он предположил, что это мошенник и этим делом должна заниматься полиция.

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Метки: Метро   Москва   видео   икона   конфликт   попрошайка   рпц   
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9  комментариев
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18k
Вася Час назад
была у нас в городе в 90х бабка, которая всегда на одном месте в центре у магазина стояла, чуть не весь город её уже знал (город средний, около 170 т.) , потом пошли слухи, что у бабули уже три квартиры и дом сыну строит, но деньги продолжали давать, особенно "братва" не скупилась..
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11k
Shtoppi 16 минут назад
уже давно не подаю никому. ни бабкам крестящимся, ни челам в рясах, ни инвалидам в колясках и камуфляже - известно что цыги темой рулят.
уж лучше синякам мелочи кину - они хотя бы не врут для чего просят.
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3k
MPEG-8 17 минут назад
Науки точно не известно, какая на самом деле древнейшая профессия.
Ссылка youtu.be
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236
Человек Наблюдающий 19 минут назад
...."В РПЦ поспешили откреститься от "батюшки". Говорят, мошенник."
А сами РПЦэшники святоши яких мало!
Педофилы, воры и попрошайки похлеще чиновников.
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28k
Ваня Полчаса назад
не подавал и не собираюсь этого делать...
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11k
GROMOZEKA Полчаса назад
А мог бы и кадилом
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2k
Lexx Час назад
До сих пор находятся придурки, которые жалеют этих "несчастных".
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