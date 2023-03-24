Попрошайка в рясе и с иконой напал на "конкурентку", продававшую цветы у магазина

В РПЦ поспешили откреститься от "батюшки". Говорят, мошенник.
Жители одного из районов Москвы стали невольными свидетелями передела территории между попрошайкой и нелегальной продавщицей цветов. Благопристойно выглядящий мужчина с иконой у груди, всем своим видом пытавшийся показать, что собирает с прохожих милостыню на богоугодное дело, как последний бандит пнул престарелую женщину, которая слишком близко приблизилась к "его" месту у станции метро "Марксистская".
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Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил журналистам, что мужчина на видео не имеет никакого отношения к РПЦ. Он предположил, что это мошенник и этим делом должна заниматься полиция.
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уж лучше синякам мелочи кину - они хотя бы не врут для чего просят.
А сами РПЦэшники святоши яких мало!
Педофилы, воры и попрошайки похлеще чиновников.