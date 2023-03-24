Попрошайка в рясе и с иконой напал на "конкурентку", продававшую цветы у магазина

Жители одного из районов Москвы стали невольными свидетелями передела территории между попрошайкой и нелегальной продавщицей цветов. Благопристойно выглядящий мужчина с иконой у груди, всем своим видом пытавшийся показать, что собирает с прохожих милостыню на богоугодное дело, как последний бандит пнул престарелую женщину, которая слишком близко приблизилась к "его" месту у станции метро "Марксистская".