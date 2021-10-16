СК задержал трёх кавказцев, устроивших очередной конфликт в метро

Вчера УВД по столичному метрополитену отчиталось по инциденту с приезжими. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на провоцировавших драку в вагоне метро кавказцев, выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. Причем пострадал и русский мужчина, заступившийся за женщину, - ему выписали штраф в 1000 рублей.





Однако сегодня стало известно, что в ситуацию вмешался Следственный комитет, который усмотрел в действиях гостей столицы признаки подпадающие под уголовную статью о хулиганстве, совершенном группой лиц. Мужчин задержали.





«Расследуется уголовное дело в отношении трёх мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», - сообщили в СК.