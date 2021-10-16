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СК задержал трёх кавказцев, устроивших очередной конфликт в метро

СК задержал трёх кавказцев, устроивших очередной конфликт в метро (1 фото + 3 видео)

Автор:
16 октября 2021 13:04
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   кавказцы   конфликт   мвд   приставания   
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Изначально полицейские их оштрафовали за мелкое хулиганство, но в Следственном комитете усмотрели в действиях приезжих более тяжкое правонарушение.

Вечером 12 октября на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел очередной конфликт с тремя выходцами с Кавказа, который вполне мог закончится повторением истории с Романом Ковалёвым. Однако на этот раз пассажиры дали отпор пристававшим к женщине кавказцам и выгнали их из вагона на станции "Текстильщики", предварительно вызвав туда наряд полиции.

Вчера УВД по столичному метрополитену отчиталось по инциденту с приезжими. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на провоцировавших драку в вагоне метро кавказцев, выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. Причем пострадал и русский мужчина, заступившийся за женщину, - ему выписали штраф в 1000 рублей.


Однако сегодня стало известно, что в ситуацию вмешался Следственный комитет, который усмотрел в действиях гостей столицы признаки подпадающие под уголовную статью о хулиганстве, совершенном группой лиц. Мужчин задержали.


«Расследуется уголовное дело в отношении трёх мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», - сообщили в СК.

Следователи в суде намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых. Очевидно, Следственный комитет решил довести дело до реальных сроков.

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Метки: видео   задержание   кавказцы   конфликт   мвд   приставания   
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8  комментариев
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13k
Алексей 20 минут назад
Пока не будет оргвыводов в отношении полицейских, "лояльно" применивших нормы закондательства, буду считать это показухой.
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7k
кот базилий 57 секунд назад
Что у них в башке, когда они затевают подобный "базар" в общественном месте. Показать "какой ми сыльный" или что то другое типа "масква наш и ми здэсь хазява". ГАМНО ВЫ ОСЛИНОЕ, БЫДЛО НЕВОСПИТАННОЕ.
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214
gollandets 4 минуты назад
"Причем пострадал и русский мужчина, заступившийся за женщину, - ему выписали штраф в 1000 рублей"

У того, кто выписывал подобное постановление, честь и совесть есть?
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758
Rabie Liz 7 минут назад
Не поняла, того парня тоже оштрафовали чтоль? А что молчать надо, ни слова говорить, если быдло разогревает конфликт с посторонним человеком? Просто молчать и наблюдать? Иначе это хулиганство?
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36k
Alex 10 минут назад
Гниды черножопые...
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316
trancer001 14 минут назад
На бутылку посадить этих петушков, и всего делов
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