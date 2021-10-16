СК задержал трёх кавказцев, устроивших очередной конфликт в метро

Изначально полицейские их оштрафовали за мелкое хулиганство, но в Следственном комитете усмотрели в действиях приезжих более тяжкое правонарушение.
Вечером 12 октября на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел очередной конфликт с тремя выходцами с Кавказа, который вполне мог закончится повторением истории с Романом Ковалёвым. Однако на этот раз пассажиры дали отпор пристававшим к женщине кавказцам и выгнали их из вагона на станции "Текстильщики", предварительно вызвав туда наряд полиции.
Видео конфликта:
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Вчера УВД по столичному метрополитену отчиталось по инциденту с приезжими. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на провоцировавших драку в вагоне метро кавказцев, выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. Причем пострадал и русский мужчина, заступившийся за женщину, - ему выписали штраф в 1000 рублей.
Однако сегодня стало известно, что в ситуацию вмешался Следственный комитет, который усмотрел в действиях гостей столицы признаки подпадающие под уголовную статью о хулиганстве, совершенном группой лиц. Мужчин задержали.
«Расследуется уголовное дело в отношении трёх мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», - сообщили в СК.
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Следователи в суде намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых. Очевидно, Следственный комитет решил довести дело до реальных сроков.
Конфликт в метро с другого ракурса:
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У того, кто выписывал подобное постановление, честь и совесть есть?