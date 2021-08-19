Одна из самых красивых актрис советского кино, о судьбе которой так мало известно

Актриса редкой, такой утонченной красоты, да и талантом не обделенная. Жаль, что о ней известно так мало.
Недавно посмотрела очень трогательный и светлый советский фильм "Оставить след", который был снят в 1982 году Германом Лавровым. Кстати, именно Герман Лавров был главным оператором таких легендарных картин, как " Обыкновенный фашизм ", "Июльский дождь", "Девять дней одного года," Большая руда". Как режиссёр он снял только четыре фильма, среди них и "Оставить след".
О чем фильм? Если коротко, то любви.
"Студентка пединститута Нина вместе с концертной бригадой приезжает на строительство железной дороги. Здесь она встречает своего бывшего одноклассника, в которого тайно влюблена.."
Дальше пересказывать не буду. Любовь и драма, трагедия и надежда лучшее... Да и актеры актеры играют замечательные.
Молодой и задорный Сергей Проханов, такая же веселушка Татьяна Догилева, а также Лев Прыгунов, Любовь Соколова, Иван Рыжов, Наталья Потапова, Александр Сафонов, Олег Анофриев.
В картине звучит изумительная музыка Исаака Шварца, а также романс на слова Булата Окуджавы, который поет Людмила Сенчина.
"А я еду, а я еду за туманом. За туманом и и за запахом тайги"... Тем, у кого щемит в сердце от этой песни, фильм точно понравится.
В главной роли актриса Светлана Петросьянц, она же Колышева (в разных фильмах указываются ее разные фамилии. Видимо одна девичья и та, что стала у нее после брака.)
Актриса редкой, такой утонченной красоты, да и талантом не обделенная. Жаль, что о ней известно так мало. Родилась она небольшом городке Ленинабад, что в Таджикистане. В 1979 году окончила Щукинское театральное училище. Снялась в двенадцати фильмах.
Долгие годы о ней ничего не было известно вообще. Никаких интервью она не давала. Да и коллеги - актеры никогда ее имя не упоминали. В 1987 году она снялась в эпизоде фильма " Пять писем прощания", который был снят на киностудии "Арменфильм". Потом на просочилась информация , что в 1988 году она родила дочь, а через три года после ее рождения, в год развала Советского Союза, она уехала навсегда в Америку. И все. Точка.
Вполне вероятно, что в далёкой Америке, она опять вышла замуж и сменила фамилию, а может и нет.. Но даже сейчас, когда расстояния - это вовсе не преграда и есть социальные сети, о судьбе Светланы Колышевой - Петросьянц ничего неизвестно. Будем надеяться, что у нее все хорошо.
6 сентября этого года ей исполнится 65 лет. Передаем ей привет из России. С любовью!
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