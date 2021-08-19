Одна из самых красивых актрис советского кино, о судьбе которой так мало известно

Долгие годы о ней ничего не было известно вообще. Никаких интервью она не давала. Да и коллеги - актеры никогда ее имя не упоминали. В 1987 году она снялась в эпизоде фильма " Пять писем прощания", который был снят на киностудии "Арменфильм". Потом на просочилась информация , что в 1988 году она родила дочь, а через три года после ее рождения, в год развала Советского Союза, она уехала навсегда в Америку. И все. Точка.





Вполне вероятно, что в далёкой Америке, она опять вышла замуж и сменила фамилию, а может и нет.. Но даже сейчас, когда расстояния - это вовсе не преграда и есть социальные сети, о судьбе Светланы Колышевой - Петросьянц ничего неизвестно. Будем надеяться, что у нее все хорошо.

6 сентября этого года ей исполнится 65 лет. Передаем ей привет из России. С любовью!