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Одна из самых красивых актрис советского кино, о судьбе которой так мало известно

Одна из самых красивых актрис советского кино, о судьбе которой так мало известно (9 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:50
Сообщество : Кино
Метки: актриса   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
2508
9

Актриса редкой, такой утонченной красоты, да и талантом не обделенная. Жаль, что о ней известно так мало.

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Метки: актриса   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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16k
Maks Es 3 часа назад
Распад СССР уничтожил судьбы миллионов людей...
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32k
KiploksAKS 2 часа назад
"За туманом" - это Юрий Кукин, а не Окуджава.
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