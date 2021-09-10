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В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны

В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны (3 фото)

Автор:
10 сентября 2021 21:12
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   Рябков   Саливан   мид   политика   предупреждение   сша   
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Послу США Джону Салливану, вызванному 10 сентября в МИД России для встречи с замглавы внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым, заявили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

Как сообщается на сайте МИД России, замглавы министерства Сергей Рябков подчеркнул, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами"


"В ходе беседы было подчёркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - отмечается в заявлении МИД России.


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Посол США пробыл в МИД около 20 минут и покинул здание без комментариев.


Позже, представитель посольства США, отрицая истинную причину вызова посла в МИД, сообщил РБК, что Салливан посетил МИД для обсуждения двусторонних вопросов.


«В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», — сказал представитель посольства.


На что официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценив заявление американского посольства о причинах вызова посла США в МИД России, выразила надежду, что в Вашингтон всё же доложат истинную причину произошедшего, а не домыслы, размещённые в пресс-релизе посольства Штатов сейчас:


"Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России.

Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова.

Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства", - отметила Захарова в своём Telegram-канале.


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Метки: ynews   Россия   Рябков   Саливан   мид   политика   предупреждение   сша   
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18  комментариев
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14k
vikklu 48 минут назад
И чем американцы могут повлиять на заранее подготовленные результаты выборов?
Эт так, пыль в глаза и поиск внешнего врага. Смешно.
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0
astana Минуту назад
Вы русские с себя начните. Хрена вы лезете в дела Казахстана?
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64
Nane First NameLast 5 минут назад
По виду Захаровой, ей недолго осталось хамить на этом свете. По морде лица сильно сдала.
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2k
NIS 14 минут назад
Стартовая страница «Единой России » выдавала ошибку 404 .. рунет упорно глючил .....мид победил всех .......
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3k
RomaXz 14 минут назад
Вмешательство в спектакль? Это как ? Оппозицию не везде заблокировали?
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11k
Bill 20 минут назад
Чип и Дейл спешат на помощь.
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6k
SR 23 минуты назад
"Причина одна - вмешательство в российские выборы". Как можно вмешаться в то, чего нет? Не надоело идиотами себя выставлять?
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9k
Star Link 43 минуты назад
Хотят зарубить серваки умного голосования, ибо знают, что результаты будут разные.
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15k
albedo 46 минут назад
Просто предупредили США, что будут плохо себя вести - Россия устроит Байдену импичмент и выберет им НАМ нужного президента (почти сарказм).
В конце концов избрали же мы им Трампа. Как нас США уверяет.
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49k
SAndre 47 минут назад
а санкции вводить будем?
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29
Drago Час назад
А посол тут причем? Цукенберга вызвать в надобыло)))
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10k
Кыся Час назад
Кто-то боится не набрать 146% ? Ну бред же. Захочет - и 500 наберет. Скорее, тут вопрос к российским админам...
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522
Карл Такойто Час назад
Цифровы гиганты из США вмешиваются в российские выборы? Интересно как, агитацию за Единую Россию на Фейсбуке блокируют
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