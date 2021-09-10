В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны

Послу США Джону Салливану, вызванному 10 сентября в МИД России для встречи с замглавы внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым, заявили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
Как сообщается на сайте МИД России, замглавы министерства Сергей Рябков подчеркнул, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами"
"В ходе беседы было подчёркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - отмечается в заявлении МИД России.
Посол США пробыл в МИД около 20 минут и покинул здание без комментариев.
Позже, представитель посольства США, отрицая истинную причину вызова посла в МИД, сообщил РБК, что Салливан посетил МИД для обсуждения двусторонних вопросов.
«В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», — сказал представитель посольства.
На что официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценив заявление американского посольства о причинах вызова посла США в МИД России, выразила надежду, что в Вашингтон всё же доложат истинную причину произошедшего, а не домыслы, размещённые в пресс-релизе посольства Штатов сейчас:
"Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России.
Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова.
Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства", - отметила Захарова в своём Telegram-канале.
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Источник:
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В конце концов избрали же мы им Трампа. Как нас США уверяет.