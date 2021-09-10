В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны

Посол США пробыл в МИД около 20 минут и покинул здание без комментариев.





Позже, представитель посольства США, отрицая истинную причину вызова посла в МИД, сообщил РБК, что Салливан посетил МИД для обсуждения двусторонних вопросов.





«В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», — сказал представитель посольства.





На что официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценив заявление американского посольства о причинах вызова посла США в МИД России, выразила надежду, что в Вашингтон всё же доложат истинную причину произошедшего, а не домыслы, размещённые в пресс-релизе посольства Штатов сейчас:





"Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России.

Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова.

Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства", - отметила Захарова в своём Telegram-канале.



