50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа

FISHKINET
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою... Канадский блогер показал, как достичь хорошей формы без спортзала и диет Канадский блогер показал, как достичь хорошей формы без спортзала... МВД убирает из главного документа россиянина графу, нервировавшую многих МВД убирает из главного документа россиянина графу, нервировавшую... Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки,... Почему не нужно делать чужую работу Почему не нужно делать чужую работу "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились,... Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны» Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову... Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений Женщины-полицейские потерпели неудачу, когда пытались задержать подозреваемого Женщины-полицейские потерпели неудачу, когда пытались задержать... На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели уголовное дело На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре... В Тольятти мамкин гонщик переоценил свои способности и попал в ДТП В Тольятти мамкин гонщик переоценил свои способности и попал в ДТП Сила в правильных ответах: тест по фильму "Брат" Сила в правильных ответах: тест по фильму "Брат" Одноногого пермского убийцу Бекмансурова прямо из больницы отправили в СИЗО Одноногого пермского убийцу Бекмансурова прямо из больницы... 40 фотографий самых харизматичных знаменитостей прошлого века от Филиппа Халсмана 40 фотографий самых харизматичных знаменитостей прошлого века от... Забавные животные, которые почему-то застряли и нуждались в немедленной помощи Забавные животные, которые почему-то застряли и нуждались в... Необычная техника прошлого Необычная техника прошлого Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой
50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа

50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа (46 фото)

Автор:
14 октября 2021 20:47
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
400
46
Классику советской фотографии Всеволоду Тарасевичу удалось запечатлеть практически все стороны советской действительности: и ужасы войны, и радость мирной жизни, и новые профессии, и детей, и большие стройки, и многое другое.
Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в творчестве Всеволода Тарасевича (1919—1998). Он снимал и репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Ruk 2 часа назад
классные фото! на первой фото непонятно что он там под объектив накрутил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
200
Pterocactus Час назад
К 34-й: ленточки, звёздочки, пуговки в ряд-трамвай переехал отряд октябрят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно С длинными волосами боролись не только в СССР С длинными волосами боролись не только в СССР Жизнь городов: финалисты фотоконкурса Urban Photo Awards 2021 Жизнь городов: финалисты фотоконкурса Urban Photo Awards 2021
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

651696



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Городские мифы и легенды из СССР
1
150
Городские мифы и легенды из СССР
Интересные фотографии времен СССР
0
6
Интересные фотографии времен СССР
Что такое зеленая энергетика и какие у нее перспективы
Что такое зеленая энергетика и какие у нее перспективы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#как приготовить#Юмор#дтп#кухня#новости#манная каша#аварии#солянка#шарлотка
#вкусно#факты#прикол#Россия#автомобили#автомир#суп#еда#яблоки#подборка
#Рецепт#интересно#животные#завтрак#кино#Ynews#каша#Разное#авто аварии#история

На что жалуетесь?

Вернуться