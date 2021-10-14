50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа

3.

Солдаты Ленинградского фронта сидят в окопах перед началом наступления, 1 сентября 1941.



Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую. Снимал окопы и бои на линии фронта - его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода - снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом.