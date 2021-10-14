50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа

400
46
Классику советской фотографии Всеволоду Тарасевичу удалось запечатлеть практически все стороны советской действительности: и ужасы войны, и радость мирной жизни, и новые профессии, и детей, и большие стройки, и многое другое.
Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в творчестве Всеволода Тарасевича (1919—1998). Он снимал и репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.
Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в творчестве Всеволода Тарасевича (1919—1998). Он снимал и репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.
×
3.
Солдаты Ленинградского фронта сидят в окопах перед началом наступления, 1 сентября 1941.
Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую. Снимал окопы и бои на линии фронта - его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода - снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом.
Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую. Снимал окопы и бои на линии фронта - его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода - снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом.
5.
Бойцы дивизии полковника Щеглова ведут бой с врагом на окраине Гатчины, Ленинградская область, январь 1944.
7.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице, январь 1942.
10.
Рождение, 1950-е.
Мирные послевоенные годы
Контрастом к его военной серии стоят фото, снятые после войны. Улыбки, радостные пионеры, простые радости мирной жизни...
Мирные послевоенные годы
Контрастом к его военной серии стоят фото, снятые после войны. Улыбки, радостные пионеры, простые радости мирной жизни...
16.
Колхозница Женя Александрова на уборке.
Гордость СССР
Освоение целины и новых мест в СССР было в приоритете у власти, поэтому Тарасевич много ездил по стране, снимал людей самых разных профессий - колхозников, шахтеров, строителей. Отдельный репортаж был посвящен геологам - одной из самых модных и престижных послевоенных профессий.
Гордость СССР
Освоение целины и новых мест в СССР было в приоритете у власти, поэтому Тарасевич много ездил по стране, снимал людей самых разных профессий - колхозников, шахтеров, строителей. Отдельный репортаж был посвящен геологам - одной из самых модных и престижных послевоенных профессий.
24.
В 1960-х Тарасевич активно документировал на пленку работу инженеров и конструкторских бюро, снимал в университетах и лабораториях.
26.
Монтаж пузырьковой камеры «Мирабель» в Институте физики высоких энергий в Протвино, Московская область, 1970-е.
30.
Детские товары.
Реклама.
Насколько широк был творческий и профессиональный диапазон Тарасевича, можно оценить взглянув на его рекламную съемку.
Реклама.
Насколько широк был творческий и профессиональный диапазон Тарасевича, можно оценить взглянув на его рекламную съемку.
33.
Советское кафе.
Сцены из советской жизни.
Тарасевича называют главным романтиком советской послевоенной фотографии. Благодаря светотени, неожиданным ракурсам и композиции, его кадры создают эффект присутствия.
Сцены из советской жизни.
Тарасевича называют главным романтиком советской послевоенной фотографии. Благодаря светотени, неожиданным ракурсам и композиции, его кадры создают эффект присутствия.
42.
Кировский завод, 1986.
Перестройка и другая страна.
Фотограф застал и перестройку, и развал СССР. И хотя в объектив тогда попала уже совершенно другая страна, сюжеты его интересовали те же, от сложной техники и до сцен городской жизни.
Перестройка и другая страна.
Фотограф застал и перестройку, и развал СССР. И хотя в объектив тогда попала уже совершенно другая страна, сюжеты его интересовали те же, от сложной техники и до сцен городской жизни.
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок
- 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
- С длинными волосами боролись не только в СССР
- 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети
- 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива
Метки: СССР люди страна фотографии
41
Понравилось41
Новости партнёров