Заболевшему коронавирусом Гаркалину стало хуже, его перевели в реанимацию

Справка: Валерий Гаркалин - советский и российский актер. Родился в 1954 году.

С 1998 года до 2001 служил в Театре Сатиры, после чего стал актером Московского театра имени Пушкина. В 2008 году получил звание народного артиста России.

Самые известные его роли в фильмах: "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Бедная Саша".

В театре его самые известные роли в пьесах "Ревизор", "Козленок в молоке", Трехгрошовая опера", "Шизофрения, как и было сказано".