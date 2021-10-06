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Заболевшему коронавирусом Гаркалину стало хуже, его перевели в реанимацию

Заболевшему коронавирусом Гаркалину стало хуже, его перевели в реанимацию (2 фото)

Автор:
06 октября 2021 16:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   актеры   знаменитости   коронавирус   медицина   шоу бизнес   
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Дочь актера, Ника, 2 октября сообщила о том, что ее отца увезли в больницу.

Сегодня стало известно, что Валерию Гаркалину стало хуже и его перевели в реанимацию. Актер находится в сознании.

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Метки: COVID-19   актеры   знаменитости   коронавирус   медицина   шоу бизнес   
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15  комментариев
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296
Вадим Курбатов Час назад
Здоровья Вам, Валерий Борисович, и скорейшего выздоровления!
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−44
Племянник Путина 21 минуту назад
этот не сдохнет
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1k
MC 44 минуты назад
Израиль вакцинировал своих первыми, у них там 68% если не ошибаюсь. И что? На сегодня вирус распространяется с новой силой, заражено аж 700 человек на 100000 жителей. Израиль в красной зоне. Готовят третью, четвертую и пятую прививку!
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3k
Leo 52 минуты назад
У меня отец тоже поступил в прошлом году с такими показателями...
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9k
Majul 55 минут назад
Дополню:

Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина Ника 5 октября рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом. Она отметила, что состояние ее отца могло бы быть хуже, если бы он не сделал прививку от COVID-19.

«Он плохо себя почувствовал, и приняли решение госпитализировать. Ситуация под контролем, просто у него есть отягчающее обстоятельство в виде сердечной недостаточности, и было принято решение его госпитализировать.

О госпитализации 67-летнего артиста в Москве стало известно ранее в этот день. Состояние актера оценивается как стабильное. Болезнь Гаркалина развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

https://iz.ru/1231222/2021-10-05/doch-gospitalizirovannogo-garkalina-rasskazala-o-ego-sostoianiihttps://iz.ru/1231222/2021-10-05/doch-gospitalizirovannogo-garkalina-rasskazala-o-ego-sostoianii
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
О народ подготавливают к новой волне ?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
606
Олег Шишкин Час назад
Почему меня ковид не берёт? Полтора года плевать хотел на карантин, маски и прочую защиту. Ни меня, ни моё окружение не берёт. Парадокс...
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3k
Горожанин Час назад
- Вакцинация спасает от тяжелых последствий при коронавирусе, в случае заражения болезнь протекает легко.
- Так полностью вакцинированный в реанимацию угодил.
- Это другое. Коронавирус мутировал. Понимать нужно.
- Так вакцины старые, еще от прежнего коронавируса.
- Ой, все!
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