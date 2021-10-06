Заболевшему коронавирусом Гаркалину стало хуже, его перевели в реанимацию

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Дочь актера, Ника, 2 октября сообщила о том, что ее отца увезли в больницу.
Состояние 67-летнего актера врачи оценивали как тяжелое. Гаркалин был доставлен в больницу с 25-50% поражением легких. Тогда дочь утверждала следующее: "Это достоверно. Ничего катастрофичного. [Он уже] пошел на поправку". Деталей не уточняла.
Сегодня стало известно, что Валерию Гаркалину стало хуже и его перевели в реанимацию. Актер находится в сознании.
Справка: Валерий Гаркалин - советский и российский актер. Родился в 1954 году.
С 1998 года до 2001 служил в Театре Сатиры, после чего стал актером Московского театра имени Пушкина. В 2008 году получил звание народного артиста России.
Самые известные его роли в фильмах: "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Бедная Саша".
В театре его самые известные роли в пьесах "Ревизор", "Козленок в молоке", Трехгрошовая опера", "Шизофрения, как и было сказано".
С 1998 года до 2001 служил в Театре Сатиры, после чего стал актером Московского театра имени Пушкина. В 2008 году получил звание народного артиста России.
Самые известные его роли в фильмах: "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Бедная Саша".
В театре его самые известные роли в пьесах "Ревизор", "Козленок в молоке", Трехгрошовая опера", "Шизофрения, как и было сказано".
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Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина Ника 5 октября рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом. Она отметила, что состояние ее отца могло бы быть хуже, если бы он не сделал прививку от COVID-19.
«Он плохо себя почувствовал, и приняли решение госпитализировать. Ситуация под контролем, просто у него есть отягчающее обстоятельство в виде сердечной недостаточности, и было принято решение его госпитализировать.
О госпитализации 67-летнего артиста в Москве стало известно ранее в этот день. Состояние актера оценивается как стабильное. Болезнь Гаркалина развивается на фоне хронических проблем с сердцем.
https://iz.ru/1231222/2021-10-05/doch-gospitalizirovannogo-garkalina-rasskazala-o-ego-sostoianiihttps://iz.ru/1231222/2021-10-05/doch-gospitalizirovannogo-garkalina-rasskazala-o-ego-sostoianii
Если никто вокруг не заболел, значит болезнь выдумана, ага. Скажите, а рядом с Вами есть люди с ВИЧ инфекцией? Или малярией? Или лихорадкой Денге? Нет? Странно. Парадокс...
- Так полностью вакцинированный в реанимацию угодил.
- Это другое. Коронавирус мутировал. Понимать нужно.
- Так вакцины старые, еще от прежнего коронавируса.
- Ой, все!
у меня отец очень легко перенес ковид (тока нюх пропал на день и ломота), буквально неделю назад..71 год. в марте вакцинировался..
я болел и не вакцинированным легко (ноябрь 20) и вакцинированным (сентябрь 21), еще легче.. но болел.. И не знал бы что ковид, просто вокруг из круга общения подтвержденные пошли в одно время со мной...
Вобщем не знаю, просто если смотреть нашу смертность и в Британии при равном кол-ве зараженных, у них смертей на порядок меньше.. Я думаю из-за вакцинации..а спутник и астразеника - братья близнецы.