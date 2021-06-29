"Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде

В комментариях к видео нашлись сторонники тренера, заявившие, что гимнастика - жестокий вид спорта, и тренироваться надо везде, в том числе, в поезде. Несмотря на неудобства и дискомфорт. Что же касается алкогольного опьянения тренера, то его еще нужно доказать.

Однако другие пользователи Сети были возмущены методами воспитания тренера. Ведь ему доверяют детей, в том числе, в дальних поездках. В конце концов, поезд совершенно не приспособлен для тренировок. А если будет резкий поворот и ребенок слетит с полки? Кто будет отвечать?