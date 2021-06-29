"Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде

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За девочку вступились пассажиры и начальник состава, но тренер была непреклонна и заявила, что спортсменка будет у нее работать до часу ночи.
Профессиональный спорт невозможен без постоянных нагрузок, хорошего тренера и дикого трудолюбия спортсмена. Однако зачастую не все методы, используемые наставником, можно назвать корректными.
Очевидец, ставший свидетелем "укрощения" юных спортсменок тренером, снял видео о том, как воспитываются чемпионы. В поезде гимнастки из Балаково возвращались со Всесоюзных соревнований проходивших в Сочи. Тренер не дала отдохнуть девочкам и заставила их растягиваться, делая шпагат на верхней полке "боковушки" плацкарта. Как утверждает очевидец, при этом дама в алкогольном опьянении оскорбляла воспитанниц, называя их "дебилками" и другими нехорошими словами.
Пассажирам, попытавшимся вмешаться в этот процесс, она посоветовала не лезть не в свое дело, а когда обратили ее внимание на слезы спортсменки, та удивилась: "Ты что, здесь одна такая? Чего плачешь?"
Реакция соцсетей
В комментариях к видео нашлись сторонники тренера, заявившие, что гимнастика - жестокий вид спорта, и тренироваться надо везде, в том числе, в поезде. Несмотря на неудобства и дискомфорт. Что же касается алкогольного опьянения тренера, то его еще нужно доказать.
Однако другие пользователи Сети были возмущены методами воспитания тренера. Ведь ему доверяют детей, в том числе, в дальних поездках. В конце концов, поезд совершенно не приспособлен для тренировок. А если будет резкий поворот и ребенок слетит с полки? Кто будет отвечать?
Однако другие пользователи Сети были возмущены методами воспитания тренера. Ведь ему доверяют детей, в том числе, в дальних поездках. В конце концов, поезд совершенно не приспособлен для тренировок. А если будет резкий поворот и ребенок слетит с полки? Кто будет отвечать?
После появления видео в Сети, в СМИ появилась информация, что Татьяна Слугина, которая фигурировала в ролике, 14 лет проработала тренером балаковской школы "Олимпик". Сейчас женщина находится на больничном. А в отношении нее проводится проверка. «В настоящее время министерством молодежной политики и спорта проводится работа с подведомственными учреждениями и спортивными школами в районах области. Будут проведены дополнительные инструктажи с лицами, ответственными за безопасность и здоровье детей во время командирования на межрегиональные и всероссийские соревнования», - цитирует заявление регионального Министерства спорта портал "Чемпионат".
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Метки: видео гимнастика поезд спорт тренер тренировки
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Тренер - ЦАРЬ и БОГ!!! Для достижения результатов (а ехали они с соревнований российского уровня), слово тренера ЗАКОН. И те, кто вмешивается в это, снимает видео, возмущается, занимаются ПОДРЫВОМ российского спорта.
Если Ваш ребенок не готов к таким жертвам, а в первую очередь если Вы не готовы, то не стоит отдавать его в большой спорт. Занимайтесь ЛФК. Только у жестких и требовательных тренеров вырастают чемпионы.
Например, я решил, что мой ребёнок в проф. спорт на чемпионство не пойдёт, но спортом заниматься будет.
Готовил её на большой теннис. И что бы вы могли подумать? Ей нравятся велики!
Ну и зачем я буду ломать дочь чз колено? Велики так велики.Такие дела бывают.
Ущербный человек,вымещающая свои не выполненные амбиции и комплексы на тех,кого ей доверили.
Единст отмазка таких тренеров-держиморд, которые уверены, надо полность подавить волю ребенка, что б воспитать из него чемпиона. Как в ссср. На самом деле, это просто садисты моральные, неудавшиеся спортсмены обозленные. Но это единицы все ж. А 90 % детских тренеров - добрые, тактичные, в то же время требовательные.
И где в нашей стране видите профиспорт?! биатлон, баскетбол, футбол ..........??? Остатки - большой теннис,хоккей. Исключение: синхронное плаванье тренер-уникум.
90% детские тренеры это ж не для профи готовят и чемпионов мира...
2. Тренировки для профессиональных спортсменок должны быть каждый день
3. Движущийся поезд не так опасен, как это кажется, иначе все ехали бы пристёгнутыми. При катастрофе без разницы, чем они там занимались
Я одно время забирал дочку друзей с занятий гимнастикой. Насмотрелся.Кличка педагога - Гестапо