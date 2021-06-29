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"Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде

"Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 16:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   гимнастика   поезд   спорт   тренер   тренировки   
2492
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За девочку вступились пассажиры и начальник состава, но тренер была непреклонна и заявила, что спортсменка будет у нее работать до часу ночи.

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Метки: видео   гимнастика   поезд   спорт   тренер   тренировки   
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37  комментариев
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93
Fisher1979 Час назад
Тренером её футбольной национальной команды.
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6k
B0n 5 минут назад
Мужик+съёмки на мобил=баба. Или хуже. Все сразу стали репортёрами блть, порицателями безнравственности.
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1k
zenon Полчаса назад
Разве дебилам помогает инструктаж?
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523
Сергей Ковалев Полчаса назад
Яж мамы-папы минусуют! "Я б не отдал, я б поговорил!"
Тренер - ЦАРЬ и БОГ!!! Для достижения результатов (а ехали они с соревнований российского уровня), слово тренера ЗАКОН. И те, кто вмешивается в это, снимает видео, возмущается, занимаются ПОДРЫВОМ российского спорта.
Если Ваш ребенок не готов к таким жертвам, а в первую очередь если Вы не готовы, то не стоит отдавать его в большой спорт. Занимайтесь ЛФК. Только у жестких и требовательных тренеров вырастают чемпионы.
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275
Nane First NameLast Сергей Ковалев 4 минуты назад
Полностью согласен. За что вам минусов налепили - непонятно.

Например, я решил, что мой ребёнок в проф. спорт на чемпионство не пойдёт, но спортом заниматься будет.

Готовил её на большой теннис. И что бы вы могли подумать? Ей нравятся велики!

Ну и зачем я буду ломать дочь чз колено? Велики так велики.Такие дела бывают.
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2k
foggen2 38 минут назад
Налицо собственные моральные ямы в личной гонке за медалями.
Ущербный человек,вымещающая свои не выполненные амбиции и комплексы на тех,кого ей доверили.
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653
Meri Poppins Ufa 45 минут назад
Вас никто в гимнастику, фиг катание, волейбол - не гонит...
Единст отмазка таких тренеров-держиморд, которые уверены, надо полность подавить волю ребенка, что б воспитать из него чемпиона. Как в ссср. На самом деле, это просто садисты моральные, неудавшиеся спортсмены обозленные. Но это единицы все ж. А 90 % детских тренеров - добрые, тактичные, в то же время требовательные.
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11k
Евгений 47 минут назад
Возможно кто то считает это нормальным, но я бы свою дочь на такое не отдал. Они же девочке психику калечат, а могут и физически калекой сделать. Я бы на месте отца сходил бы к тренеру поговорить.
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275
Nane First NameLast Евгений 18 минут назад
Если отдал - поздняк ходить. Ты не тренер и не педагог. Или оставляй и не лезь или забирай и сам занимайся. Это всё равно что сварщику 6-го разряда придёт с улицы непоймичто и начнёт его учить как сварной шов делать
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275
Nane First NameLast 50 минут назад
Не скажу за тренеров, но как мужчина, я за гимнасток и балерин
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37k
dima423 50 минут назад
Не понял в чем проблема то? у меня тоже дочка гимнастикой занимается и постоянно растягивается не только на тренировках но и дома например...если переезд достаточно долгий то почему бы в поезде не растянуться?
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648
анатолий горленко 54 минуты назад
Б.л.я. А как потом детям в глаза смотреть, или до 3.14зды?
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4
SilentBod Час назад
да, давайте как в сша. детишки-беляши после макдака по полю походили, мячик попинали - всем первое место, всем медальки и счёт не вести!
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20k
pssst Час назад
девок никто в гимнастику не гонит
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20k
Андрей Иванов Час назад
Думаю, что все писавшие гневные посты ни разу не были на тренировках гимнасток. Особенно когда им растяжку делают. Папаша Мюллер отдыхает
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881
GoInDown 2 часа назад
Как говорится "не можешь ср...ь, не мучай опу"
Ссылка www.youtube.com
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2
Марат Ефимов 2 часа назад
В отставку ее. Быть тренером не для таких личностей.
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