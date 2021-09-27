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ЛФК: что это и для чего

ЛФК: что это и для чего (4 фото)

Автор:
27 сентября 2021 09:59
Сообщество : Спорт
Метки: ЛФК   Физкультура   здоровые   интересно   познавательно   полезно   спорт   
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Многие познакомились с этой аббревиатурой еще в детстве, когда ездили на отдых в лагерь или санаторий. Что же это такое? Узнайте из статьи.




Что такое ЛФК

ЛФК - это лечебная физкультура, в основе которой комплексные упражнения для восстановления, поддержания и профилактики травм и заболеваний. Причем это могут быть не только физические травмы и заболевания, но и психические или соматические.
Лечебная физическая культура основана на позитивном воздействии специализированных комплексов упражнений на внутренние органы, суставы, мышцы. ЛФК помогает закалить организм, способствует ускорению обмена веществ и улучшению кровообращения. В процессе занятий физическими упражнениями человек лучше ощущает и понимает свое тело и процесс выздоровления происходит быстрее.
Одной из форм ЛФК является лечебная гимнастика - комплекс несложных общеукрепляющих физических упражнений. Врач тщательно подбирает упражнения, учитывая общее состояние организма и особенности заболевания. Гимнастикой можно заниматься самостоятельно (после проработки движений со специалистом), индивидуально со специалистом, либо на групповых занятиях. Одним из главных условий для результативности проведения ЛФК является дыхание. Дышать нужно правильно - глубокий вдох носом, глубокий выдох ртом. Необходим предварительный инструктаж врача, практикующего ЛФК.

Движение - жизнь!


Где и как проводится ЛФК

ЛФК может проводиться как без всякого инвентаря, так и с использованием тренажеров. ЛФК также может проводиться в бассейнах (плавание, аквааэробика). Очень полезен метод терренкур - пешие прогулки, восхождение по скалистым местам, склонам. Такие прогулки обычно входят в оздоровительную программу санаторно-курортного лечения.
Для лучшего эффекта ЛФК проводят в комплексе с массажем и физиотерапией. Обычно ЛФК дополняют физиотерапевтическими процедурами, такими как:
- лазеротерапия (лечение монохроматичным светом, производимым лазером)
- криотерапия (воздействие холодом)
- диадинамотерапия (лечение электрическим током частотой 50–100 Гц)
- электростимуляции (воздействие электричества на нервы и мышцы посредством миостимулятора и электродов)
- электрофорез.

Физические упражнения стимулируют жизненные функции организма


Когда назначается ЛФК

Как правило, ЛФК проводят для лечения заболеваний в следующих областях медицины:
- кардиология (для лечения гипертонии и других болезней сердца, связанных с кровообращением);
- ортопедия (для лечения плоскостопия, артритов, остеоартрозов);
- неврология (остеохондроз, радикулит);
- пульмонология (болезни легких и бронхов);
- травматология (для ускорения заживления в послеоперационный период и для восстановления в реабилитационный период различных переломов, вывихов и повреждений мягких тканей);
- при заболеваниях ЖКТ;
- эндокринология (сахарный диабет, ожирение);
- гинекология (для лечения гормональных нарушений, профилактики воспалительных процессов).
ЛФК может назначаться перед определенными операциями брюшной полости и грудной клетки и после этих операций в качестве профилактических действий. ЛФК также применяется в акушерстве, когда требуется изменить положение матки и плода в ней, а также для реабилитации в постродовой период.

Забота о двигательном развитии ребенка - важнейший компонент его гармоничного развития в целом

ЛФК часто назначается детям. Лечебная физкультура помогает предотвратить определенные заболевания, укрепить детский организм, дать выход негативным эмоциям. Как правило, ЛФК для детей назначают в следующих случаях:
- при частых простудных заболеваниях
- при ожирении
- при ДЦП и других заболеваниях центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата
- при гиперактивности.

Эффективность лечебной физкультуры проверена веками. В Древней Греции физические упражнения считались обязательной составляющей любого лечения. Древнеримский врач Гален рекомендовал больным гимнастические упражнения и массаж, а также греблю, верховую езду, охоту, собирание плодов и прогулки. Врач и философ средневекового Востока Ибн-Сина (Авиценна) в «Каноне врачебной науки» широко пропагандировал физические упражнения. Особое значение гимнастики и двигательного режима подчеркивали и выдающиеся русские ученые-медики М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, Г.А. Захарьин и др.


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Метки: ЛФК   Физкультура   здоровые   интересно   познавательно   полезно   спорт   
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