Необычный маленький остров под Рязанью

Под Рязанью есть необычное и очень фотогеничное место под названием "Рыбацкая деревня". В своё время фотография небольшого островка с маяком и красными домиками стала хитом, попав в подборки "прикольных фото" на крупных мировых сайтах. И даже русские удивлялись, когда читали "Рязань, Россия".
Можно сказать, ни у кого не возникало лишних вопросов – вот островок, вот маяк, вот милые домики. Условный иностранец, конечно, мог спросить: "Где, кстати, этот остров, в каком русском море, озере или реке?" – так вот, ни в каком и не в какой.
Это вообще не остров. Да и построена там не совсем деревня, конечно. Это некий гостиничный комплекс, который строили с 2015-го года, а открыли только в начала 2021-го.
Сейчас там без проблем можно снять домик, но не стоит думать, что придётся плыть на остров и жить там в качестве робинзона. Хотя воды тут хватает, конечно.
"Рыбацкая деревня" на самом деле расположена на берегу озера под красивым названием Старая Тишь, на холме. Последний факт и дал возможность сделать те красивые фотографии, которые привели в восторг интернет-пользователей по всему миру.
Как уже несложно догадаться, сделаны снимки были во время половодья, когда луга вокруг холма – искусственного, кстати – были залиты водой. Разливается по весне Ока, одной из извилин в данном месте подходящая очень близко к озеру. В итоге образуется настоящий остров, на который в этот период как раз, видимо, можно попасть только на лодке.
Ока, кстати, тут вообще петляет очень красиво, а подковообразная форма озера Старая Тишь без подсказок даёт понять, что это пойменное озеро или, как ещё говорят, старица – старое русло Оки.
Длина Старой Тиши - около 4 километров, а в самом широком месте тт можно намерить 185 метров. Река и озеро соединены протокой. Таких озёр тут не одно – собственно, уже у следующей излучены реки мы видим похожее по форме озеро с названием Тишь, на берегу которого расположилось село Заокское. Похоже, во время половодья эти озёра снова становятся частью одной реки.
А рядом с нашей деревней, кстати, можно увидеть прикольный остров в виде сердца - явно работа строителей "Рыбацкой деревни".
Правда, говорят, сильные разливы здесь были до постройки нового гидроузла в 2015-м году (старый не справлялся и не удерживал воду).
С самого начала "Рыбацкая деревня" подаётся как некий "уголок Норвегии" в России. Конечно, дизайнерское решение явно появилось благодаря знаменитым постройкам на островах Лофотенского архипелага. Они схожи архитектурой и, как минимум, красным цветом домов, стоящих у обрыва. В остальном антураж – вполне российский.
"Рыбацкой" новая деревня неслучайно – говорят, до этого сюда никто и не добирался, кроме рыбаков. Сейчас рыбалка тоже, видимо, один из основных поводов зазывать под Рязань туристов. Хотя, судя по фотографиям интерьеров и указанным ценам, из домиков можно вообще не выходить.
Но если что – пишут, что рыбы много, в основном ловят карася, щуку, окуня и плотву. Ну или здесь можно просто любоваться русской природой, хоть и придётся делать это в "Рязанской Норвегии", как ещё теперь называют это место.
Источник:
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