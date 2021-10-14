Необычный маленький остров под Рязанью

Сейчас там без проблем можно снять домик, но не стоит думать, что придётся плыть на остров и жить там в качестве робинзона. Хотя воды тут хватает, конечно.

"Рыбацкая деревня" на самом деле расположена на берегу озера под красивым названием Старая Тишь, на холме. Последний факт и дал возможность сделать те красивые фотографии, которые привели в восторг интернет-пользователей по всему миру.