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"Колодец Иакова": как выглядит место, из которого когда-то бил гейзер

"Колодец Иакова": как выглядит место, из которого когда-то бил гейзер (9 фото)

Автор:
12 июля 2021 08:55
Сообщество : Путешествия
Метки: Колодец Иакова   в мире   гейзер   колодец   красота   природа   фото   
1143
9

В американском штате Техас есть необычное место под названием Jacob`s Well - "Колодец Иакова". С одной стороны, это очень красивое место, с другой - опасное, если не соблюдать осторожность.

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Метки: Колодец Иакова   в мире   гейзер   колодец   красота   природа   фото   
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2  комментария
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117
Vladi Sav 50 минут назад
Был там с детьми года 4 назад,когда ездил на машине вокруг Америки,нормально место,прыгать не страшно,надо только зарезервировать место иначе не попадешь туда
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4k
Свирепый Бамбр 44 минуты назад
Как у моей бывшей...
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