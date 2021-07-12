"Колодец Иакова": как выглядит место, из которого когда-то бил гейзер

В американском штате Техас есть необычное место под названием Jacob`s Well - "Колодец Иакова". С одной стороны, это очень красивое место, с другой - опасное, если не соблюдать осторожность.
Речь идёт о большой подводной дыре диаметром 4 метра и глубиной около 10 метров.
Визуально это напоминает так называемые "голубые дыры", про которые мы уже писали на нашем канале. Но так называемые Blue Hole имеют другую природу - это обвалившиеся пещеры, которые оказались под водой во время подъёма уровня океана.
А Jacob`s Well - это по сути родник, который сам себе прорыл выход на поверхность.
Говорят, когда-то на месте нынешней дыры находился настоящий гейзер, который бил ввысь на 10 метров прямо из-под воды. Находится колодец "внутри" небольшой речки под названием Cypress Creek ("Кипарисовый ручей"), которая и питается его водами.
Кстати, недалеко есть целый региональный парк как раз с названием Blue Hole - но это совсем небольшая "голубая дыра", вокруг которой устроили что-то вроде парка водных аттракционов. Это к тому, что с туристами тут в принципе хорошо - для них всё продумано.
Но вернёмся к Jacob`s Well. Вода здесь чистая и прозрачная, с берега можно разглядеть даже дно колодца. Но вообще выглядит это как бездонная яма, а по ощущениям тех, кому удалось понырять там - словно прыгаешь в пустоту. Поэтому прыжки с находящегося над колодцем камня - главное развлечение и местных, и туристов.
Есть даже примета, которая как раз подходит туристам: если в Jacob`s Well прыгнуть только один раз, а потом никогда не возвращаться сюда - жди удачи.
Работает примета или это просто хороший способ убрать конкурентов от местных любителей понырять - вопрос открытый. Скорей же речь идёт о риске: удалось вернуться - не проверяй судьбу ещё раз. Касается это в первую очередь дайверов, у которых у "Колодцу Иакова" свой интерес.
Дело в том, что кроме той дыры, которую видно, как говорится, невооружённым глазом, в колодце есть ещё сеть пещер, общая протяжённость которых оценивает в 2 километра.
Вот изучение этих пещер - всего их обнаружено четыре - и является настоящим риском. Собственно, были уже и случаи гибели дайверов. К концу прошлого века место это даже закрывали для изучения - после нескольких трагичных случаев. Потом уже оборудовали специально для простых туристов и открыли снова.
Конечно, дайверы любят это место и сейчас, хотя стали гораздо осторожней.
Первая пещера, вход в которую находится на глубине 9 метров, особой опасности не представляет. Там светло и можно спокойно плавать, изучая растения и рыб.
Вторая пещера находится на глубине 25 метров - именно тут и погибло больше всего дайверов. Она имеет узкий вход и является в своём роде "проходной" - из неё ведёт вход в третью пещеру. Там есть сыпучий гравий и если его задеть, то вода мутнеет, что создаёт риск просто не найти обратного пути.
Четвёртая пещера вообще получила название "Девственной", потому что туда никто не проникал (верней, как обычно пишут, почти никто) и её практически не изучали. Риск там примерно тот же - затеряться в мутной воде, если заденешь дно. В данном случае дно - из известняка, который делает видимость в воде нулевой.
Ну и, наверное, не последнюю роль в известности этого необычного места сыграло его название.
Оно взято из Нового завета (Евангелие от Иоанна, глава 4) - считается, что колодец, возле которого произошла встреча Иисуса с самарянкой, был высечен в скале самим Иаковым.
Очевидно, что "происхождение" и побудило местных жителей когда-то давно дать такое название колодцу, который хоть и создан природой, а не человеком, но похожим образом пробит в скалах.
Источник:
- На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу
- Самые большие города Японии
- 45 главных достопримечательностей Кисловодска
- Невероятная фотография показывает, как серфингисты столкнулись с водоворотом
- Самые большие гусеницы в мире
Понравилось40