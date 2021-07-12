"Колодец Иакова": как выглядит место, из которого когда-то бил гейзер

Речь идёт о большой подводной дыре диаметром 4 метра и глубиной около 10 метров.

Визуально это напоминает так называемые "голубые дыры", про которые мы уже писали на нашем канале. Но так называемые Blue Hole имеют другую природу - это обвалившиеся пещеры, которые оказались под водой во время подъёма уровня океана.

А Jacob`s Well - это по сути родник, который сам себе прорыл выход на поверхность.