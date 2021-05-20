Самые интересные и красивые места в Поволжье





На столь обширных просторах находится немало достопримечательностей всех типов. Например, архитектурные сооружения прошлых веков, вроде кремлей, или религиозные объекты, такие как Золотая обитель Будды Шакьямуни. Деятельность исторических личностей, связанных с регионом, запечатлена в именных музеях или природных объектах, названных в их честь. Дельта Волги позволяет наблюдать за цветением лотосов, а в округе основано несколько заповедных зон и парков для сохранения этих красот.

Нижегородский кремль

Находится в историческом центре Нижнего Новгорода. Возводился с 1508 по 1515 годы в месте слияния Оки и Волги. Поскольку город был приграничным, крепость считалась военным форпостом. Оборонительное значение со временем утратилось. На площади в 22,7 га сохранились стены, восстановлено 13 башен, есть собор с могилой Кузьмы Минина, несколько памятников и площадей. Кремль – резиденция губернатора и мэра.