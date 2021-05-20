Самые интересные и красивые места в Поволжье

Поволжье – территория России, включающая в себя множество субъектов федерации, расположившихся в среднем и нижнем течениях Волги. В широком смысле к Поволжью относятся: Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Саратовская, Волгоградская, Самарская и Астраханская области.
На столь обширных просторах находится немало достопримечательностей всех типов. Например, архитектурные сооружения прошлых веков, вроде кремлей, или религиозные объекты, такие как Золотая обитель Будды Шакьямуни. Деятельность исторических личностей, связанных с регионом, запечатлена в именных музеях или природных объектах, названных в их честь. Дельта Волги позволяет наблюдать за цветением лотосов, а в округе основано несколько заповедных зон и парков для сохранения этих красот.
Нижегородский кремль
Находится в историческом центре Нижнего Новгорода. Возводился с 1508 по 1515 годы в месте слияния Оки и Волги. Поскольку город был приграничным, крепость считалась военным форпостом. Оборонительное значение со временем утратилось. На площади в 22,7 га сохранились стены, восстановлено 13 башен, есть собор с могилой Кузьмы Минина, несколько памятников и площадей. Кремль – резиденция губернатора и мэра.
Дельта Волги
Самая большая дельта в Европе. Насчитывает более полутысячи всевозможных ответвлений. Для сохранения уникального природного комплекса в её черте в 1919 году основан Астраханский заповедник. Одно из самых красивых явлений в дельте – цветение лотосов. Длится оно примерно с середины июля до середины августа. При этом каждый бутон цветёт лишь пару дней. В Калмыкии организуются экскурсии для наблюдения за лотосами.
Мамаев курган
Находится в Волгограде на правом берегу Волги. Торжественно открыт в 1967 году. На этом месте шли ожесточённые бои с фашистами. Ансамбль комплекса «Героям Сталинградской битвы» включает ряд знаковых объектов. Среди них выделяется «Родина-мать зовет!». Высота памятника – 85 м. Рядом могилы погибших, аллеи, зал воинской славы, части орудий. Голос Левитана сопровождает туристов в некоторых участках мемориала.
Национальный парк «Самарская Лука»
Год основания – 1984. Площадь – 134 тысячи га. Входит в Средне-Волжский комплексный биосферный резерват. Благодаря плотинам на Волге, образовались два водохранилища в черте парка. На территории находятся памятники природы и музеи, например, Молодецкий курган и дом Репина. В районе посёлка Управленческий оборудована смотровая площадка «Вертолётка». Рядом разбит парк, удобная стоянка и кафе.
Казанский Кремль
Основан в X веке, но неоднократно перестраивался. В нынешнем виде с некоторыми изменениями существует с XVI века. Площадь – 15 га. Играл важную оборонительную роль. Башни очень различаются между собой, есть хорошо сохранившиеся или восстановленные, часть строений утрачена. В периметре стен находятся: резиденция президента Татарстана, галерея «Хазине», мечеть, храмы, несколько музеев.
Свияжск
Исторический город, основанный в 1551 году. Месторасположение – республика Татарстан, остров при впадении реки Свияги в Волгу. В данный момент имеет статус села. Живописные места дополнены архитектурой 4 монастырей. Успенский собор, относящийся к Богородице-Успенской мужской обители, включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь же установлена двухметровая стела в память о жертвах политических репрессий.
Музей-панорама «Сталинградская битва»
Располагается в Волгограде. Свою историю ведёт с 1937 года: тогда это был Музей обороны имени Сталина. Нынешний комплекс открыт в 1982 году. Он разбит на две составляющие. Первая – музейная коллекция, связанная с событиями ВОВ, а также включающая в себя наследие экспозиций-предшественников. Вторая – круговая диорама. Рядом находятся руины мельницы имени Грудинина и реплика фонтана «Бармалей».
Скульптурный парк «Легенда»
Основан в Пензенской области в 2008 году. Начал создаваться в рамках проекта «Осень. Вдохновение. Пенза», имеющего международный статус. По площади самый большой из аналогичных в стране. Общее количество скульптур – более 300. Материалы разные: от дерева и мрамора до металла и бронзы. Симпозиум в парке стал регулярным, а галерея современного искусства открывается время от времени.
Озеро Эльтон
Водоём Волгоградской области недалеко от границы с Казахстаном. Площадь – примерно 152 км², глубина – не более 1,5 м. Содержание солей, выпадающих из-за концентрации в осадок, и минералов – одно из самых высоких в мире. Эти и другие причины сделали Эльтон идеальным для создания бальнеологического курорта. Одноименный санаторий использует местные грязи для лечебных и косметических процедур.
Астраханский кремль
Строился с 1562 по 1589 год. При переносе города было необходимо обзавестись фортом с расширенным функционалом. Он расположен на возвышении под названием Заячий бугор в окружении реки и её ответвлений. Это сделало местность стратегически выгодной. В настоящее время крепость – филиал музея-заповедника. На территории кремля находятся среди прочего: консистория, пороховой погреб, пыточная и казармы.
Серафимо-Дивеевский монастырь
Расположен в одноименном селе в Нижегородской области. Основан в 80-х годах XVIII века, в советское время был недействующим. Возрождение началось после распада СССР. Его соборы Троицкий и Спасо-Преображенский – архитектурные памятники. Главные реликвии женской обители – святая Канавка, икона «Умиление», частицы мощей святых. Рядом имеются святые источники. Территория вокруг облагорожена, построены купели.
Болгарское городище
Находится у одноименного города в Татарстане. На территории городища открыт музей-заповедник для сохранения памятников археологии. Его объекты реконструируются в рамках региональной программы. Местность вокруг богата на достопримечательности. Среди них выделяются: северный мавзолей, ханская усыпальница, чёрная палата, большой минарет. С 2014 года городище внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Елабужское городище
Также именуется «чёрным». Его можно найти на берегу Камы около Елабуги. Время возникновение – примерно X век. Оборонительное сооружение постоянно перестраивалось и разрушалось. Постарались и неприятели, и природные факторы. Постепенно от него осталась только одна башня, восстановленная на прежнем фундаменте. При очередной реконструкции ей сделали новую прочную крышу, а наверху прорубили окна.
Утёс Степана Разина
Местоположение – берег Волги поблизости от села Белогорское. Высота утёса – в пределах 40 м. Название получено в честь атамана, который стоял здесь лагерем. Существовали споры об этом историческом факте. Проведённые раскопки и найденные предметы подтвердили легенду. Про этот участок нередко говорят, как про «заговорённый». Причина не мистического характера, а научного – наличие здесь электромагнитных излучений.
Саратовский автомобильный мост
Построен через Волгу и соединяет Энгельс с Саратовом. Открыт в 1965 году. Протяжённость – 2825 м. В своё время его посещал Гагарин. Рядом находится Набережная Космонавтов. Регулярно проводятся ремонтные работы. Внешне сооружение сохраняет прежнее великолепие, но очень изношено. По плану мост должен прослужить не больше 20 лет, а потом либо будет переделан в пешеходный, либо снесён.
Музей-заповедник «Тарханы»
Основан в 1939 году в селе Лермонтово. Здесь находилось имение семьи русского писателя. В архитектурный ансамбль усадьбы включены: барский дом, две церкви, людская изба, дом ключника, склеп, сторожка. Разбит внушительных размеров ухоженный парк. Площадь музея-заповедника – около 196 га. Фонды – около 29 тысяч единиц хранения, все они связаны с Лермонтовым или эпохой, когда он жил.
Троице-Сканов монастырь
Основан в одноименном селе ранее середины XVII века, как мужская обитель. За время существования пережил пожар, разграбление и закрытие в 1917 году. Возрождён в качестве женского в 1985 году. Главная святыня – Трубчевская икона Божьей Матери, именуемая так из-за места написания. Рядом в горе Плодской находится пещерный монастырь. Его трёхуровневые ходы с кельями по большей части разрушены, но 600 м ходов сохранилось.
Озеро Баскунчак
Относится к территории Астраханской области. Площадь – 106 км², максимальная глубина – 3 м. Является частью Богдинско-Баскунчакского заповедника. Солёное озеро знаменито своими грязевыми и иловыми залежами. В окрестностях Баскунчака можно не только поправить здоровье в одноименном санатории-профилактории, но и заняться пешим туризмом. Существует два проложенных маршрута, которые огибают всё озеро.
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Построен к 2005 году в Элисте. Считается самым крупным буддийским храмом Калмыкии. Входы имеются с каждой стороны света. Вокруг возведена ограда, в которой насчитывается 108 белых ступ. Внутри монастыря есть десятиметровая статуя Будды. На территории обители имеется 17 пагод со статуями великих учителей буддизма. Хранящиеся здесь реликвии: одежда Далай-ламы XIV и волосы Ламы Цонкапы.
Сити-Чесс
В окрестностях Элисты на 1998 году планировалось провести шахматную олимпиаду. К этому событию и был построен комплекс, включающий в себя административные и жилые здания. Он получил название Сити-Чесс или «город шахмат». Центральное сооружение – Дворец шахмат. Комплекс продолжает активно использоваться для форумов и других крупных мероприятий. С 2001 города работает Музей шахматной славы.
Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»
Основан в Ульяновской области в 1984 году. Площадь – около 170 га. Цель – воссоздать образ старого Симбирска. В состав комплекса входят 16 музеев. Они посвящены многим направлениям, в том числе истории, архитектуре и культуре. Кроме того, на территории находятся выставочные залы и детский центр. На базе музея проводят мастер-классы и игры, открыты кружки, разработаны интерактивные программы для разных возрастов.
Ульяновский музей-мемориал В. И. Ленина
В нынешнем виде существует в Ульяновске с 1970 года. Свою историю комплекс ведёт ещё с 40-х годов. Очень долгими получились всевозможные бюрократические согласования и поиски документов, подтверждающих, что Ленин родился именно здесь. Основа – экспозиция, посвящённая революционеру. При музее работает кинозал, есть лекторий, проводятся просветительские мероприятия разного толка.
Арбугинская гора
В Ульяновской области на берегу Волги нет лучше точки для осмотра окрестностей. Река здесь изгибается, что создаёт особенно живописную панораму. У горы несколько вершин. Подъём на каждую сопряжён с рядом трудностей. Однако именно этим возвышенность и привлекает туристов. Здесь есть подходящие для установки палаток площадки. Путешествовать по округе можно круглый год – каждый сезон подарит разные впечатления.
Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»
Открыт для посетителей с 1949 года в одноименном селе Нижегородской области. На протяжении нескольких веков эта местность принадлежала семье Пушкиных. В состав комплекса входят 13 архитектурных объектов. Среди них и барский дом, построенный в стиле ампир. Здания отреставрированы, а внутри воссоздана обстановка первой половины XIX века. На базе музея-заповедника проводятся тематические мероприятия.
Желтоводский Макариев монастырь
Год основания – 1434. Место – левый берег Волги, одноименный посёлок в Нижегородской области. Во времена советской власти женскую обитель закрыли. Здесь был детский дом, а потом держали скот. С начала 90-х годов прошлого века началось восстановление. Внешне монастырь напоминает кремль из-за внушительной крепостной стены с башнями. На территории обители находятся 4 храма, надвратная церковь и собор.
Музей «Самара Космическая»
Работает с 2001 года. Среди экспонатов много уникальных, в том числе и настоящая ракета «Союз»: в Европе больше нет вертикально-установленных ракет в собранном виде. Её высота в комплексе со зданием – около 55 м. Выставка включает тренажёры космонавтов и вещи, которые их окружают во время полётов. По особым случаям, например, ко Дню космонавтики, в экспозицию вносятся изменения.
Музей АвтоВАЗа в Тольятти
Организован на территории Технического музея. Экспозиция – взгляд на возможные перспективы российского автопрома. На выставке представлены не только активно эксплуатируемые модели, но и те, что так и не вышли на конвейер. Среди них смелые эксперименты, вроде гоночных суперкаров. Есть и раритетные модели. Осматривать машины можно как в составе экскурсионного тура, так и самостоятельно.
Свято-Троицкий монастырь в Алатыре
Год основания – 1584. Для комплекса в XVIII-XIX веках были характерны каменные строения. На территории обители расположились: храм Сергия Радонежского, церкви Святой Троицы и Казанской иконы Божией Матери, пещерный храм Серафима Саровского. Колокольня надвратная и имеет высоту 81 м. Вес самого крупного колокола – 18 т. Второй ярус колокольни отведён под храм преподобного Вассиана.
Тихвинский монастырь в Цивильске
Впервые упоминается в 1675 году. Основывался, как мужская монастырь, в 1870 году преобразован в женский. Обитель в советский период была разорена. В настоящее время восстановлено большинство построек. Монастырь выглядит, как уютный живописный городок. На его территории есть просторная гостиница для паломников. Главная святыня – считающаяся чудотворной Тихвинская икона Божьей матери.
Марийский этнографический музей
Основан в 1983 году в республике Марий Эл. Площадь – больше 5 га. На отведённую под музей территорию свезли архитектурные памятники со всего Марийского Поволжья. Кроме того, собрание пополнилось предметами творчества и быта местных народностей. Есть два варианта посещения комплекса: самостоятельное или с гидом. В первом случае войти внутрь строений и осмотреть детали убранства не получится.
Источник:
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