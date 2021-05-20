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Самые интересные и красивые места в Поволжье

Самые интересные и красивые места в Поволжье (38 фото)

Автор:
20 мая 2021 11:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Поволжье   в мире   красота   природа   фото   
214
38

Поволжье – территория России, включающая в себя множество субъектов федерации, расположившихся в среднем и нижнем течениях Волги. В широком смысле к Поволжью относятся: Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Саратовская, Волгоградская, Самарская и Астраханская области.

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Метки: Поволжье   в мире   красота   природа   фото   
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noName Полчаса назад
Я бы сюда добавил набережную Чебоксар:тихое и приятное место,где можно с удовольствием погулять пешком,или взять в аренду велосипед,ролики, итп
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