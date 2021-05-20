Самые большие гусеницы в мире

Одна из самых распространенных в российских широтах гусеница пусть и не самая большая, но зато одна из самых длинных в мире.

Длинное тельце и неразвитость ложных ног в передней части брюшка обусловили ее своеобразное передвижение. Из-за этого пядениц прозвали землемерами.

Окрашены пяденицы под цвет коры, из-за чего ее трудно заметить, приняв за небольшую ветку. Во время опасности, обладая сильной мускулатурой, вытягивают тело и замирают, оставаясь в таком положении длительное время.

Поликсена / Zerynthia polyxena — до 4 см