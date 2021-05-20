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Самые большие гусеницы в мире

Самые большие гусеницы в мире (13 фото)

Автор:
20 мая 2021 10:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   гусеница   красота   природа   самая большая гусеница   фото   
226
13

Выявить, какая же в природе самая большая гусеница достаточно сложно, так как специальных исследований в этой области не проводят.

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Метки: в мире   гусеница   красота   природа   самая большая гусеница   фото   
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13k
Serg2001 Час назад
О! Теперь я знаю как называется это чудо, которое я видел на даче... ) Гарпия большая!
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17k
Ego sum qui sum 55 минут назад
вот самая большая

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