Самые большие гусеницы в мире

Выявить, какая же в природе самая большая гусеница достаточно сложно, так как специальных исследований в этой области не проводят.
Но логично предположить, что если из гусеницы через стадию кокона на свет появляется бабочка, то самых больших гусениц следует искать среди самых больших в мире бабочек. Следуя этому принципу, а также исследуя Википедию, представим ТОП-12 самых больших гусениц в мире.
Пяденицы / Geometridae — до 4 см
Одна из самых распространенных в российских широтах гусеница пусть и не самая большая, но зато одна из самых длинных в мире.
Длинное тельце и неразвитость ложных ног в передней части брюшка обусловили ее своеобразное передвижение. Из-за этого пядениц прозвали землемерами.
Окрашены пяденицы под цвет коры, из-за чего ее трудно заметить, приняв за небольшую ветку. Во время опасности, обладая сильной мускулатурой, вытягивают тело и замирают, оставаясь в таком положении длительное время.
Поликсена / Zerynthia polyxena — до 4 см
У гусеницы поликсены, или как их красиво называют, черный парусник Поликсена, очень ограниченный рацион питания. Эффектные гусеницы могут поедать только четыре вида растений.
В начале развития они невзрачные, практически черные, а вот перед окукливанием приобретают необычный яркий окрас с черными пятнышками на бело-зелено-желтоватом тельце.
Красивая гусеница, несмотря на свой нежный вид, в обиду себя не даст, и в момент опасности выпускает зловонную жидкость.
Бражник винный / Deilephila elpenor — до 5 см
Эта большая зеленая гусеница обитает среди виноградных листьев, и встретить ее можно с середины июня до августа, а потом переходит в стадию куколки.
Вырастает такая гусеница до 50 мм, а окраска может варьироваться от светло-зеленого до коричневого. В некоторых регионах планеты можно встретить и черных гусениц винного бражника.
Гусеница с рогом на хвосте на 4 и 5 кольце своего тельца имеет 4 пары ложных глаз. Питается кипреем, иван-чаем, листьями винограда и реже — цветами семейства бальзаминовых.
Махаон / Papilio machaon — до 5 см
Ареал распространения крупной и красивой гусеницы довольно обширен, и ее можно встретить на просторах Северной Америки, Евразии и в Северной Африке.
В своем развитии проходит две стадии. Первая стадия длится с мая по июнь, а вторая — с августа по сентябрь. Именно во второй махаон достигает максимальных размеров, приобретая необычный окрас с черными полосами и оранжевыми пятнами на тельце.
Любит питаться цветами, а перед окукливанием голодает, практически не принимая пищу.
Бражник липовый / Mimas tiliae — до 6 см
Уже по наименованию можно понять, что обитают эти гусеницы на липах, но также не брезгуют питаться листьями вязов, берез, ольхи. Кроме того, бражник липовый частый гость на плодовых деревьях.
Вырастает до 50–60 мм, а окрас тела светло-зеленоватый. По бокам по всей длине тельца проходят красные полосы, а снизу, на брюшке — желтые. Эта стадия развития бабочки длится с конца июня по август.
Перед окукливанием гусеница липового бражника меняет цвет, а зимует кукол не на дереве, а на земле.
Медведица-кайя / Arctia caja — до 6 см
Стадия гусеницы у этой ночной красавицы длится с сентября по май, а в завершающей стадии развития ее тело достигает длины 60 мм.
Этот вид полифаги, и поедают листья как плодовых, так и дикорастущих деревьев, а также соцветия и листья ягодных кустарников. Большая мохнатая гусеница имеет черный окрас, а все тело покрыто мелкими волосками.
Во время опасности медведица-кайя падает с ветвей деревьев на землю и притворяется мертвой, скручиваясь в клубок. Стоит отметить, что и сама гусеница несет опасность, так на кончиках волосков находится яд, вызывающий аллергию, и при попадании в глаза — конъюнктивит.
Бражник слепой / Smerinthus caecus — до 7 см
Гусеница Слепого бражника имеет зеленоватый цвет тела с большим шипом на конце туловища.
Дыхальца у нее красные, а по всей поверхности тела расположены косые белые полосы. Ее можно спутать с гусеницей бражника глазчатого, но у слепого на конце рога и кончиках ног находятся черные пятна.
Во взрослом периоде достигают длины до 70 мм, а жизненный цикл у них проходит с июля по конец августа. Кормятся, в основном на ивах, иногда на тополях и березах.
Гарпия большая / Cerura vinula — до 8 см
Пожалуй, одна из самых красивых гусениц в мире, имеющая необычный окрас.
Сама она зеленая, а на спине находится фиолетовое пятно в форме ромба. Бурая голова с ярко-красной каймой втянута в грудь, что придает гусенице необычный вид. Толстая гусеница вырастает до 6 см, а на конце тельца находится вилкообразный вырост.
При опасности раздувается, становится в угрожающую позу. Кроме того, защищаясь, из грудного сегмента выпрыскивает едкую жидкость, которая может вызвать небольшое раздражение, попав на кожу человека.
Большой павлиний глаз / Saturnia pyri — до 10 см
Гусеницы этой красивой ночной бабочки развиваются с июня по август, и имеют необычный, и даже устрашающий внешний вид.
Довольно крупная гусеница, вырастающая до 100 мм, имеет яркий зеленый окрас тела, на котором равномерно размещены булавовидные волоски с утолщениями на кончике. Чаще всего такую необычную особь можно встретить на плодовых деревьях, а также на грецком орехе.
Перед тем как окуклиться, зеленая гусеница с синими точками приобретает коричневатый цвет. В справочниках можно встретить и другие названия — павлиноглазка грушевая или сатурния.
Павлиноглазка атлас / Attacus atlas — до 11,5 см
Крупная гусеница питается поодиночке на ветвях деревьев и кустарниках, и не считается вредителем.
Она имеет зеленое туловище с голубыми точками по всему телу. Взрослые особи достигают в длину 10 см. Особенно любят листья тропических деревьев, а в искусственных условиях охотно поедают сирень, листья тополя и дуба.
Гусеница имеет большое значение в хозяйственной жизни человека. В Индии они выделяют шелк, отличающийся крепостью и шерстистостью. А вот в Таиланде коконы используют как кошельки.
Древоточец пахучий / Cossus cossus — до 12 см
Гусеницы-ксилофаги, то есть те, что питаются преимущественно древесиной, обитают в основном на ивах, тополе, но встречаются и на плодовых деревьях.
Это большая розовая гусеница, а в позднем периоде развития имеют коричнево-красный окрас с темной спинкой и черной головой. Достигают размеров от 80 до 120 мм. Обычно они поселяются на старых, уже больных деревьях, а зимуют в специально выгрызенных в стволах деревьев камерах.
Распространены древоточцы пахучие в России, а в Подмосковье был обнаружен рекордный для этих широт экземпляр длиной в 9 см.
Королевская ореховая моль / Citheronia regalis — до 14 см
У этой бабочки самая крупная гусеница, к тому же имеющая очень устрашающий внешний вид, ведь все ее тело покрыто шипами, а на голове пара оранжевых рогов.
Вырастают они от 12 см до 14 см в длину. Несмотря на грозный внешний вид, гусеница безобидна. Свое латинское наименование «рогатый дьявол гикори» получила именно из-за устрашающего внешнего вида.
Развивается все лето, а к концу августа из кокона вылупляется красивая бабочка, которая не ест на протяжении всей своей жизни. Хотя в нашем привычном понимании, бабочка с таким названием должна поедать все.
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