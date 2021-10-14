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В Норвегии мужчина расстрелял из лука прохожих. Есть жертвы

В Норвегии мужчина расстрелял из лука прохожих. Есть жертвы (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   лук   норвегия   расстрел   
1664
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37-летний датчанин, проживавший в норвежском городе Конгсберг, вышел на улицу и внезапно стал стрелять. В некоторых СМИ сообщают, что ранее он обратился в ислам.

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Метки: Ynews   лук   норвегия   расстрел   
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20  комментариев
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553
Maxc Час назад
Прям средневековье :) был арбалетчик, теперь лучник. Завтра из требушета будут бомбить? :)
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1k
Андрей Евтушенков 5 минут назад
Не каждый мусульманин террорист, но каждый террорист- мусульманин
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13k
Alex Ato 5 минут назад
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2k
alex5450 23 минуты назад
Не пора ли норвегам изъять из продажи штурмовые луки?
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784
Oort Полчаса назад
Хороший лучник, раз пятерых убил и всего двое раненых. Сколько всего стрел потратил, семь ?
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25
Konstantin Kapanadze Полчаса назад
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872
Алексей Попов 40 минут назад
Это про запрет гражданам иметь оружие для самозащиты, и да, теперь в кольчуге ходить не только модно, но и полезно...
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18k
KOSTELLO 42 минуты назад
"Однако после нападения полицейских Норвегии обязали носить при себе огнестрельное оружие, назвав приказ "дополнительной мерой предосторожности".

Вот тут поподробнее.
А раньше они с чем ходили?
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2k
Sergius SPb 57 минут назад
Некоторые СМИ утверждают, что ранее датчанин, проживавший в Норвегии, обратился в ислам, но подтверждения от официальных источников этому нет.
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Это многое,если не все объясняет. Ждем подтверждения.
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1k
анатолий горленко Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
max Час назад
Какие мотивы выясняют, написано же, обратился в ислам. Теперь его посадят в норвежскую пятизвёздочную тюрьму, где он будет хорошо питаться и играть плэйстейшен.
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28k
Антон Час назад
Робин Гуды пошли какие-то не те.
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29k
ACU900 Час назад
Может быть это его брат?
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