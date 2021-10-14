В Норвегии мужчина расстрелял из лука прохожих. Есть жертвы

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37-летний датчанин, проживавший в норвежском городе Конгсберг, вышел на улицу и внезапно стал стрелять. В некоторых СМИ сообщают, что ранее он обратился в ислам.
Вчера, 13 октября, в небольшом городке, расположенном в 80 километрах от Осло, произошла трагедия.
Вечером на улице заметили мужчину с луком, который хладнокровно расстреливал прохожих. В результате действий лучника погибли пятеро человек, еще несколько были ранены, среди последних - полицейский.
Через время стрелка удалось задержать. При задержании пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.
В полиции утверждают, что он действовал один, без сообщников. Однако после нападения полицейских Норвегии обязали носить при себе огнестрельное оружие, назвав приказ "дополнительной мерой предосторожности".
В полиции утверждают, что он действовал один, без сообщников. Однако после нападения полицейских Норвегии обязали носить при себе огнестрельное оружие, назвав приказ "дополнительной мерой предосторожности".
Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Меланд следит за ситуацией. Из Осло в Консберг направлены дополнительные силы реагирования. На место происшествия были вызваны десятки машин скорой помощи, два вертолета скорой помощи, военная полиция и саперы.
Что касается норвежского стрелка, то его личность не раскрывается. Стражи правопорядка проверяют круг общения 37-летнего мужчины и выясняют мотивы, приведшие к ЧП. Некоторые СМИ утверждают, что ранее датчанин, проживавший в Норвегии, обратился в ислам, но подтверждения от официальных источников этому нет.
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А раньше они с чем ходили?
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Это многое,если не все объясняет. Ждем подтверждения.