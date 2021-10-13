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Книга рекордов Гиннеса назвала самую высокую женщину в мире

Книга рекордов Гиннеса назвала самую высокую женщину в мире (4 фото)

Автор:
13 октября 2021 17:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   книга рекордов гиннеса   новости   рекорд   самая высокая в мире   
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24-летняя Румейса Гелги из Турции попала в Книгу рекордов Гиннеса и официально стала самой высокой женщиной в мире. Ее рост – 215,16 сантиметра.

У Румейсы синдром Уивера – генетическое заболевание, которое, помимо прочего, вызывает быстрый рост. В основном девушка передвигается на инвалидной коляске, но может ходить с помощью ходунков.

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Это уже второй рекорд на счету Румейсы: в 2014 году Книга рекордов Гиннеса назвала ее самым высоким подростком в мире. С тех пор она выступает в защиту людей с редкими заболеваниями. «Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя такими, какие вы есть, осознавайте свой потенциал и выкладывайтесь на полную», -- говорит Румейса.

Самый высокий мужчина в мире тоже уроженец Турции. В 2018 году его рост был 251 сантиметр.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   книга рекордов гиннеса   новости   рекорд   самая высокая в мире   
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14  комментариев
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325
Светлана Минаенкова 3 часа назад
По ходу, ей надо еще самые большие уши зарегистрировать!
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5k
Ruk Час назад
несчастная
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3k
a_komolow 2 часа назад
Дылда!
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143
Мы Ул 2 часа назад
Совсем инопланетяне расслабились. Ваще не маскируются!
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28k
Игорь 3 часа назад
Не похоже что рекордсменка (в категории - по уродству) выглядит счастливой от своего сомнительного рекорда.
Это наверное похоже, как если бы мужику зарегистрировали рекорд как владельцу самого маленького члена.
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591
Ольга 3 часа назад
Бедная, наверное ее еще в школе доставали. Но молодец что решила зарегистрировать рекорд.
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