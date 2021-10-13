Книга рекордов Гиннеса назвала самую высокую женщину в мире

Это уже второй рекорд на счету Румейсы: в 2014 году Книга рекордов Гиннеса назвала ее самым высоким подростком в мире. С тех пор она выступает в защиту людей с редкими заболеваниями. «Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя такими, какие вы есть, осознавайте свой потенциал и выкладывайтесь на полную», -- говорит Румейса.

Самый высокий мужчина в мире тоже уроженец Турции. В 2018 году его рост был 251 сантиметр.