Книга рекордов Гиннеса назвала самую высокую женщину в мире

24-летняя Румейса Гелги из Турции попала в Книгу рекордов Гиннеса и официально стала самой высокой женщиной в мире. Ее рост – 215,16 сантиметра.
У Румейсы синдром Уивера – генетическое заболевание, которое, помимо прочего, вызывает быстрый рост. В основном девушка передвигается на инвалидной коляске, но может ходить с помощью ходунков.
Это уже второй рекорд на счету Румейсы: в 2014 году Книга рекордов Гиннеса назвала ее самым высоким подростком в мире. С тех пор она выступает в защиту людей с редкими заболеваниями. «Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя такими, какие вы есть, осознавайте свой потенциал и выкладывайтесь на полную», -- говорит Румейса.
Самый высокий мужчина в мире тоже уроженец Турции. В 2018 году его рост был 251 сантиметр.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это наверное похоже, как если бы мужику зарегистрировали рекорд как владельцу самого маленького члена.