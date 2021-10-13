Умер самый старый белый носорог в мире

Белые носороги обычно живут до 40 лет в неволе и до 30 лет в дикой природе. Тоби был настоящим долгожителем для своего вида.



"Мы знали, что рано или поздно это произойдет, но приветствовать последний час «доброго гиганта», который вместе с нами построил историю последних полувека, было очень грустно", - сказал генеральный директор зоопарка Чезаре Авесани Заборра.