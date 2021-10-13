FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10795 постов • 1264 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Умер самый старый белый носорог в мире

Умер самый старый белый носорог в мире (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 15:29
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   белый носорог   животные   защита животных   зоопарки   носорог   охрана природы   самый старый   
392
5
1
Самого старого белого носорога в мире звали Дедушка Тоби. Ему было 54 года и он жил в зоопарке Parco Natura Viva на севере Италии. Животное умерло, упав на землю, когда возвращалось в свое ночное убежище в парке. Тоби будет забальзамирован и выставлен в научном музее в Тренто.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ynews   белый носорог   животные   защита животных   зоопарки   носорог   охрана природы   самый старый   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
Albert GER Час назад
Только не забальзамируют, а сделают чучело. Называйте по русски эти вещи правильно.
Или тогда уж совсем непонятно для слуха
*затоксидермируют* (сам придумал только что)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку Единственного северного белого носорога спасли от мучений, усыпив его Единственного северного белого носорога спасли от мучений, усыпив его Пингвины спасают британский зоопарк от разорения Пингвины спасают британский зоопарк от разорения Золотые тигрята - новое сокровище Китая Золотые тигрята - новое сокровище Китая В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных Публика в ярости: шимпанзе из тайского зоопарка продезинфицировал улицы на велосипеде Публика в ярости: шимпанзе из тайского зоопарка продезинфицировал улицы на велосипеде
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4123



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
2
161
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
В Дагестане школьник зарезал одноклассника
2
220
В Дагестане школьник зарезал одноклассника
Набирающие популярность в сообществах
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
0
13
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
День гнева: в столице мужчина пытался напасть на отдел МВД, а в Петербурге — драка со стрельбой
0
14
День гнева: в столице мужчина пытался напасть на отдел МВД, а в Петербурге — драка со...
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#еда#факты#Рецепт#прикол#как приготовить#Просто#Кулинарный рецепт#фунчоза#рис
#фото#интересно#кулинарные рецепты#Юмор#животные#кухня#рассольник#суп#история#автомобили
#кулинария#рецепты#Россия#дтп#кино#аварии#Ynews#люди#интересное#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться