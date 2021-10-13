Умер самый старый белый носорог в мире

392
5
1
Самого старого белого носорога в мире звали Дедушка Тоби. Ему было 54 года и он жил в зоопарке Parco Natura Viva на севере Италии. Животное умерло, упав на землю, когда возвращалось в свое ночное убежище в парке. Тоби будет забальзамирован и выставлен в научном музее в Тренто.
"Он упал на землю по дороге в ночное убежище, и примерно через полчаса его сердце остановилось, - сообщила Элиза Ливия Пеннаккиони, пресс-секретарь зоопарка и сафари-парка Parco Natura Viva.
Она также добавила, что Тоби забальзамируют и выставят в научном музее MuSe в Тренто, где он присоединится к Бланко, белому льву из зоопарка, который умер пять лет назад.
Белые носороги обычно живут до 40 лет в неволе и до 30 лет в дикой природе. Тоби был настоящим долгожителем для своего вида.
"Мы знали, что рано или поздно это произойдет, но приветствовать последний час «доброго гиганта», который вместе с нами построил историю последних полувека, было очень грустно", - сказал генеральный директор зоопарка Чезаре Авесани Заборра.
"Мы знали, что рано или поздно это произойдет, но приветствовать последний час «доброго гиганта», который вместе с нами построил историю последних полувека, было очень грустно", - сказал генеральный директор зоопарка Чезаре Авесани Заборра.
Раньше в зоопарке Parco Natura Viva было три белых носорога. В 2012 году умерла партнерша Тоби, Шугар. Теперь не стало Тоби. Остался лишь один белый носорог - 39-летний Бенно.
Тоби был южным белым носорогом - только одним из пяти видов носорогов, которые не считаются находящимися под угрозой исчезновения, с оценочной популяцией около 18 000 особей (по данным Всемирного фонда дикой природы).
А вот северный подвид белого носорога, обитающий в Кении, находится на грани исчезновения. Осталось всего два экземпляра, за которыми круглосуточно наблюдают вооруженные охранники.
Носорогов убивают из-за их рогов, которые высоко ценятся в Азии и используются в лечебных целях. Разводить носорогов в неволе сложно, так как самка рожает детеныша только раз в три-четыре года после 16-месячной беременности.
Носорогов убивают из-за их рогов, которые высоко ценятся в Азии и используются в лечебных целях. Разводить носорогов в неволе сложно, так как самка рожает детеныша только раз в три-четыре года после 16-месячной беременности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Единственного северного белого носорога спасли от мучений, усыпив его
- В зоопарке Владивостока детеныш леопарда подружился с овчаркой
- Публика в ярости: шимпанзе из тайского зоопарка продезинфицировал улицы на велосипеде
- Во Владивостоке собака приютила маленького леопардика
- Пингвины спасают британский зоопарк от разорения
25
Понравилось25
Новости партнёров
Или тогда уж совсем непонятно для слуха
*затоксидермируют* (сам придумал только что)))