Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе"

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Комик рассказал, что от него потребовали извинений, но он не чувствует себя виноватым, т.к. отрывок выступления, на который оскорбились люди, был вырван из контекста.
Известный стендапер в программе "Разгоны"в шуточной манере рассказывал о том, как искал жилье в столице. В частности, о квартире, в которой обнаружились обгаженные матрасы. "А перед нами эту квартиру снимали русские", - уточнил Мирзализаде. "Видимо, русские обмазываются г***ном и ложаться спать", - резюмировал он.
Смотреть с 24 минуты
Этот пассаж понравился далеко не всем. В соцсетях стали появляться не только гневные комментарии - особо действенные пользователи предложили "намять бока" Мирзализаде и, видимо, преуспели.
23 июня, после того, как стендапер вместе c другим комиком Кириллом Селегеем покидал клуб, за ними следили двое мужчин. Когда артисты дошли до остановки транспорта на Большой Никитской улице, близ печально известного кафе "Кофемания" (именно там подрались Мамаев и Кокорин) преследователи ударили Мирзализаде сзади и потребовали от него извинений за ту самую тупую шутку о матрасах.
И хотя комик продолжает утверждать, что не оскоблял русских, а минутный отрывок с шуткой про матрасы был вырван из контекста, в соцсетях, к примеру, уверены: приехал в Россию - будь добр, шутить адекватно.
От них же стендапер узнал о награде за свое избиение.
В частности, 50 тысяч рублей или даже больше за наказание комика было обещано неонацистом Денисом White Rex Никитиным, которые озвучил расценки в своем Телеграм-канале.
В частности, 50 тысяч рублей или даже больше за наказание комика было обещано неонацистом Денисом White Rex Никитиным, которые озвучил расценки в своем Телеграм-канале.
Пояснения стендапера по поводу шутки
После нападения у комика осталась шишка на голове. Извинился он все-таки или нет - неизвестно.
Шутить над национальностью хаха как смищно лооол я комик мяям смотри— PepsiBless (@pepsi_bless) June 27, 2021
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Среди кого известный?
Теперь о ситуации: Идрак НЕ НАЦИОНАЛИСТ, и шутить, его призвание. Да, он шутит о русских, и что? Нельзя шутить? Он и о себе шутит, и о своей национальности. Он комик, чёрт побери.
Напали же на него после клеветы со стороны вечернего мудозвона, якобы он оскорбительно пошутил, действительно вырвав часть из контекста. Разгоны смотрю регулярно, парни там интернационалисты, шутят обо всех и обо всём, никого не боятся и не стесняются. И, что особенно важно, не трепещут перед сами знаете Кем. Не исключено, что это заказ, приструнить всех комиков канала СтэндАп Клаб №1. Ну или рвение особо одарённых поклонников вечернего мудозвона (других у него нет).
Мерзкая ситуация.
А в общем то, дело не в национальностях. Этих стендаперов (и много кого ещё), независимо от нацональности, надо в стройбат определить, пожизненно, чтобы пользу стране начали приносить.
Можно даже было бы по телеку транслировать их трудовые будни. Я б такое шоу смотрел не отрываясь.
Во-первых, "смотреть с 24 минуты" – ты, полудурошное, привязку по времени сделать не в состоянии?
Во-вторых: то, о чём ты написало, на 37-й (!) минуте!
Решило прорекламировать этих ушлёпков? Смотри это говно сам.
Меня интересует другое!
Вот это вот смотрят в массовом порядке?!! Это кому-то интересно?!...
Но, господа, это же деградация. Пятьдесят!!! Пятьдесят(!!!) минут группа достаточно взрослых людей несмешно треплются сидя за столом. Ну как бы всё нормально. Обычно это и происходит за столом в лёгком подпитии. Ну, метут они всякую отсебятину и казалось бы, ради бога. Но!!!
ЭТО наблюдают зрители в зале, ЭТО снимают и пускают в эфир и ЭТО СМОТРЯТ!... Мало того! За это кучка каких-то идиотов избивают говорящих и потом весь этот идиотизм вываливается на других сайтах! В том числе и здесь!
Люди! Одумайтесь! Это же полная деградация!
Я бы, скорее, посоветовал вам не смотреть, чем смотреть что-то.