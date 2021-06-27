Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе"

23 июня, после того, как стендапер вместе c другим комиком Кириллом Селегеем покидал клуб, за ними следили двое мужчин. Когда артисты дошли до остановки транспорта на Большой Никитской улице, близ печально известного кафе "Кофемания" (именно там подрались Мамаев и Кокорин) преследователи ударили Мирзализаде сзади и потребовали от него извинений за ту самую тупую шутку о матрасах.