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Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе"

Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе" (9 фото + 3 видео)

Автор:
27 июня 2021 15:19
Сообщество : Жить в России
Метки: stand up   Мирзализаде   видео   драка   избиение   комик   стендап   шутка   
2747
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Комик рассказал, что от него потребовали извинений, но он не чувствует себя виноватым, т.к. отрывок выступления, на который оскорбились люди, был вырван из контекста.

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Метки: stand up   Мирзализаде   видео   драка   избиение   комик   стендап   шутка   
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Известный стендапер..."
================
Среди кого известный?
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168
3,14здун-фантаст Минуту назад
эх мало дали...
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7
Александр 3 минуты назад
Тот случай, когда даже с Соловьевым трудно не согласиться
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11k
Михалыч 10 минут назад
Мало дали. Отоварить и отправить домой, овцелюба.
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28k
Кот Баюн 11 минут назад
смотрел с 24й минуты и заипался ждать, потому закрыл видео, вообще пост больше на пиар гомика похож... само шоу стенд-ап Разгоны для фриков и дегенератов...
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9k
K7OO 14 минут назад
Не хочешь неприятностей - играй на скрипке, никто и пальцем не тронет. А хочешь зарабатывать на глуме - будь готов к тому, что могут и шкурку попортить. Это профессиональный риск, все по чесноку.)
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16k
KOSTELLO Полчаса назад
А может Мирзализаде, ехать обратно в тот задэ, из котоого он приехал и там шутки шутить?
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729
Дима Тимофеев Полчаса назад
А на остановке этот комик наверно покакал а штаны снять забыл! У него в "шоу" будет такая шутка про себя?
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−29
Племянник Путина Полчаса назад
чурка может шутить только про чурок. Так что выхватил за дело.
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204
Tovbot Племянник Путина Полчаса назад
То есть если бы русский комик так пошутил было бы норм? Проблема только в том что он нерусский? Откуда вы такие неадекватные берётесь?
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27k
Антон Полчаса назад
Знаком с этим комиком по многим шоу. Действительно, он иногда шутит про русских. Он очень болезненно воспринимает проявления национальной нетерпимости к себе, иногда слишком, не пытаясь понимать, что подобные люди есть везде, среди любой национальности. В конце-концов, он комик, и мог бы поступать, как его коллега и друг Гарик Оганесян.
Теперь о ситуации: Идрак НЕ НАЦИОНАЛИСТ, и шутить, его призвание. Да, он шутит о русских, и что? Нельзя шутить? Он и о себе шутит, и о своей национальности. Он комик, чёрт побери.
Напали же на него после клеветы со стороны вечернего мудозвона, якобы он оскорбительно пошутил, действительно вырвав часть из контекста. Разгоны смотрю регулярно, парни там интернационалисты, шутят обо всех и обо всём, никого не боятся и не стесняются. И, что особенно важно, не трепещут перед сами знаете Кем. Не исключено, что это заказ, приструнить всех комиков канала СтэндАп Клаб №1. Ну или рвение особо одарённых поклонников вечернего мудозвона (других у него нет).
Мерзкая ситуация.
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2k
Дмитрий 37 минут назад
"Когда артисты дошли до остановки"....Артист? Даже так: артисты? Есть блюющий смайлик?
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934
Денис Ануфриев 37 минут назад
-это разборка [мат]!(С)
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73
Olvin Dane 38 минут назад
Это ему дизлайков в подворотне насыпали полные карманы, чтоб не шутил несмешно.

А в общем то, дело не в национальностях. Этих стендаперов (и много кого ещё), независимо от нацональности, надо в стройбат определить, пожизненно, чтобы пользу стране начали приносить.
Можно даже было бы по телеку транслировать их трудовые будни. Я б такое шоу смотрел не отрываясь.
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34k
kalinser 48 минут назад
Напомню реакцию его земляка...
Ссылка www.youtube.com
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13k
Пук 50 минут назад
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11k
Алекс 54 минуты назад
Напомните этому культурному и воспитанному, что его народ до сих пор не перестал ипать ишаков.
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204
Tovbot Алекс 24 минуты назад
Ну так пойди и напомни, я вижу ты спец по епле ишаков
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16k
тов.Suhov Час назад
Бл..., как такую муть допускают на ТВ..? Вечно у них чего то из педерастического контекста вырывают. Получил по заслугам, но сдаётся мне, мало дали. Из-за таких п.и.д.о.р.о.в пора на ТВ цензуру вводить. А дурочкам смешно, дурочки смеююююююются...
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17k
Сталкер Час назад
Лови диз, аффтар-*удак.
Во-первых, "смотреть с 24 минуты" – ты, полудурошное, привязку по времени сделать не в состоянии?
Во-вторых: то, о чём ты написало, на 37-й (!) минуте!
Решило прорекламировать этих ушлёпков? Смотри это говно сам.
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11k
ss Час назад
Со стороны избитого парня никакого национализма не услышал. Нациков ненавижу любых. Им чем место в печи. Тех кто устроил избиение - в топку.

Меня интересует другое!
Вот это вот смотрят в массовом порядке?!! Это кому-то интересно?!...

Но, господа, это же деградация. Пятьдесят!!! Пятьдесят(!!!) минут группа достаточно взрослых людей несмешно треплются сидя за столом. Ну как бы всё нормально. Обычно это и происходит за столом в лёгком подпитии. Ну, метут они всякую отсебятину и казалось бы, ради бога. Но!!!
ЭТО наблюдают зрители в зале, ЭТО снимают и пускают в эфир и ЭТО СМОТРЯТ!... Мало того! За это кучка каких-то идиотов избивают говорящих и потом весь этот идиотизм вываливается на других сайтах! В том числе и здесь!
Люди! Одумайтесь! Это же полная деградация!
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0
Rocketcarrot ss Час назад
Поделитесь что Вы смотрите, чтобы было смешно и не деградация.
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8k
Alex Djeff 2 часа назад
О, всплыл ещё один "известный" стендапер...
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20k
hebpat 2 часа назад
меня потрясла фраза из поста "Когда артисты дошли до остановки...", это кто артисты, -вот это убожество назвали артистами, извини "Result", но если они артисты, то ты просто дурак, а когда азербайджанец Мирзализаде скажет что взрослым азербайджанцам не стоит как у них принято во время сна срать в кровать я с ним соглашусь
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