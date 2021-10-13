В Москве Bentley выехал на перекрёсток и сбил скутериста

В столице на одном из регулируемых перекрёстков по улице Донской женщина, управлявшая автомобилем Bentley, допустила столкновение со скутером, который двигался во встречном направлении. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.
На видеозаписи, снявшей момент дорожного происшествия, видно, как автоледи, выполняя левый поворот выезжает на полосу встречного движения, не убедившись в отсутствии на ней транспортных средств, либо неверно оценив скорость их движения. В тот же момент, из-за деревьев, на перекрёстке появляется молодой человек на скутере. Не сбросив газ перед пересечением дорог, он не успевает затормозить и врезается в иномарку.
В результате аварии есть пострадавший. Водитель скутера госпитализирован с переломом руки. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.
По имеющейся предварительной информации виновницей столкновения была водитель, управлявшая Bentley, не уступившая дорогу встречному транспортному средству, сообщается на REN.TV.
Напоминаем, не далее трёх месяцев назад писалось, как трамвай не смог объехать столичную автоледи на Bentley, не иначе, привыкшую к тому, что ей, как дочери первого вице-президента Евро-Азиатского еврейского конгресса Теймураза Хихинашвили, все уступают.
Источник:
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Эти самокатчики кичатся тем, что самокат на транспортное средство не тянет и можно гонять, где угодно, права не нужны.
А тут не уступили на перекрестке. Так ты и не транспортное средство, чтобы тебе уступать, блэт!
А женщина на бентли хоть и выехала на перерез, но вовремя остановилась, чтобы не сбить этого летящего без тормозов идиота.
А скутерам надо уступать?
У меня знакомого два раза сбивали. Не замечали. Он ездил на работу и с работы. Поставил на свой мотоцикл прямоток. Сбивать перестали. Не видят, но слышат. Правда, теперь ему приходится перед заездом во двор глушить двигатель, и к своему дому уже подкатываться по инерции.
и так как его нет...
2. есть ли права и всё остальное? (возраст, трезвость и прочие мелочи)
или это сынок чей? И общественный резонанс нужен....
Если шлем пристёгнут, то и не слетит.
Там хоть как увеличивай, всё размыто. И вообще, переключение внимания на шлем сделано для отвлечения внимания от нарушителя на бентли?
И мне пох на бентли. Но. если ты едешь по дороге на ТС. Ты должен соблюдать правила. Все. От светоотражающей жилетки и шлема до включения фар (не говорю, что этого не было)...
Что до шлема, то недохрусту просто фортануло, что его мозги не украсили московский пейзаж...
А если у перса не было прав или он пьян, то его вина 100%! Даже если бы против него был пенс на оке...
Или обоюдка и всем зализывать раны по углам самим
"Если не было прав и пьян" А вдруг у него полные карманы наркоты, оружия и взрывчатки и ехал он грабить и убивать при этом страшно скрепя зубами и грязно ругаясь.
Поскольку все данные с камер ГАИшники тут же получают на свой мобильный компьютер.
и где не нужно - отрежут, где нужно - добавят. Были бы баблосы.