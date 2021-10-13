В Москве Bentley выехал на перекрёсток и сбил скутериста

На видеозаписи, снявшей момент дорожного происшествия, видно, как автоледи, выполняя левый поворот выезжает на полосу встречного движения, не убедившись в отсутствии на ней транспортных средств, либо неверно оценив скорость их движения. В тот же момент, из-за деревьев, на перекрёстке появляется молодой человек на скутере. Не сбросив газ перед пересечением дорог, он не успевает затормозить и врезается в иномарку.

В результате аварии есть пострадавший. Водитель скутера госпитализирован с переломом руки. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.