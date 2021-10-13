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В Москве Bentley выехал на перекрёсток и сбил скутериста

В Москве Bentley выехал на перекрёсток и сбил скутериста (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 23:50
Сообщество : Аварии
Метки: Bentley   Москва   Россия   автоледи   видео   дтп   скутер   столкновение   
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В столице на одном из регулируемых перекрёстков по улице Донской женщина, управлявшая автомобилем Bentley, допустила столкновение со скутером, который двигался во встречном направлении. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.

На видеозаписи, снявшей момент дорожного происшествия, видно, как автоледи, выполняя левый поворот выезжает на полосу встречного движения, не убедившись в отсутствии на ней транспортных средств, либо неверно оценив скорость их движения. В тот же момент, из-за деревьев, на перекрёстке появляется молодой человек на скутере. Не сбросив газ перед пересечением дорог, он не успевает затормозить и врезается в иномарку.

В результате аварии есть пострадавший. Водитель скутера госпитализирован с переломом руки. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.


По имеющейся предварительной информации виновницей столкновения была водитель, управлявшая Bentley, не уступившая дорогу встречному транспортному средству, сообщается на REN.TV.


Напоминаем, не далее трёх месяцев назад писалось, как трамвай не смог объехать столичную автоледи на Bentley, не иначе, привыкшую к тому, что ей, как дочери первого вице-президента Евро-Азиатского еврейского конгресса Теймураза Хихинашвили, все уступают.

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Метки: Bentley   Москва   Россия   автоледи   видео   дтп   скутер   столкновение   
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14k
Toxictofa 3 часа назад
В данном случае, я на стороне женщины.
Эти самокатчики кичатся тем, что самокат на транспортное средство не тянет и можно гонять, где угодно, права не нужны.
А тут не уступили на перекрестке. Так ты и не транспортное средство, чтобы тебе уступать, блэт!
А женщина на бентли хоть и выехала на перерез, но вовремя остановилась, чтобы не сбить этого летящего без тормозов идиота.
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29k
a.fey Полчаса назад
Классика жанра. Четырехколесные не замечают двухколесных. Очень распространенная ошибка.
У меня знакомого два раза сбивали. Не замечали. Он ездил на работу и с работы. Поставил на свой мотоцикл прямоток. Сбивать перестали. Не видят, но слышат. Правда, теперь ему приходится перед заездом во двор глушить двигатель, и к своему дому уже подкатываться по инерции.
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1k
Шерхан 3 часа назад
На мой взгляд, единственная адекватная владелиц а бентли - это вымышленный персонаж из клипа Зверей... Но к скутеристу есть вопросы: 1. Где шлем?
и так как его нет...
2. есть ли права и всё остальное? (возраст, трезвость и прочие мелочи)
или это сынок чей? И общественный резонанс нужен....
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15k
albedo 3 часа назад
Что мне нравится в Москве - все дороги утыканы камерами и при ДТП никаких фантазий у водителей не возникает.
Поскольку все данные с камер ГАИшники тут же получают на свой мобильный компьютер.
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