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Вещи, которые названы именами реальных людей - а мы об этом не знаем

Вещи, которые названы именами реальных людей - а мы об этом не знаем (10 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: изобретатели   изобретения   имена   интересно   история   неожиданно   познавательно   создатели и создания   
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Саксофон и дизель, джакузи и макинтош - мы пользуемся этими вещами в быту, не задумываясь, что когда-то эти слова были именами реальных людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретатели   изобретения   имена   интересно   история   неожиданно   познавательно   создатели и создания   
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2  комментария
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62k
Viktor Полчаса назад
Чёта как-то маловато будет!
Берданка - Хайрем Бердан,
Архимедов винт - Архимед,
Шкала Бофорта - Фрэнсис Бофорт,
Шрифт Брайля - Луи Брайль,
Браунинг - Джон Браунинг,
Винчестер - Оливер Фишер Винчестер,
Шмайссер - Хуго Шмайссер,
Гальванический элемент - Луиджи Гальвани,
Дрезина - Карл Дрез,
Карданный вал - Джироламо Кардано,
Кольт - Сэмюэл Кольт,
Мартеновская печь - Пьер Мартен,
Маузер - Петер Пауль Маузер,
Наган - братья Наган, Эмиль и Леон,
Пастеризация - Луи Пастер,
Кубик Рубика - Эрно Рубик,
Сэндвич - Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич,
Шрапнель - Генри Шрапнель....

И продолжать можно почти до бесконечности.
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ых Час назад
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