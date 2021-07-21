Вещи, которые названы именами реальных людей - а мы об этом не знаем

Несмотря на прозвище «Мадам Гильотина», этот метод казни был назван в честь французского врача Жозефа-Игнаса Гильотена. До Французской революции 1792 года во Франции применялись различные методы казни, включая машины для обезглавливания. Но гуманист Гильотен считал многие из них бесчеловечными. На то, чтобы быть обезглавленным топором или мечом, требовалось несколько попыток, а на повешение - несколько минут, и все это время жертва находилась в агонии. Чтобы избежать ненужных страданий, в октябре 1789 года Гильонет предложил использовать простое и эффективное средство, чтобы сделать смертную казнь более безболезненной. Его пгильотины был быстрым и точным, и вскоре она стала во Франции предпочтительным методом казни. Хотя он не был изобретателем самой машины, гильотина была названа в честь Гильотена как человека, который рекламировал ее как лучший и единственный способ казни.