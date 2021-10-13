На святое покусились: реакция соцсетей на ремейк "Один дома"





Однако один из участников оригинального фильма всё же появится в перезапуске. Дэвин Рэтрей, исполнивший роль Базза МакКалистера, сыграл небольшую роль полицейского.

А теперь снова про реакцию пользователей. Интернет-критики иногда всё же пользуются формулой критикуешь-предлагай, вот и в этот раз в комментариях к ролику пользователи накидали неплохих идей для ремейка: