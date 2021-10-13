На святое покусились: реакция соцсетей на ремейк "Один дома"

Пользователи завалили дизлайками трейлер нового "Один дома" и предложили новые идеи для каноничного ремейка, а Маколей Калкин высказался о своём участии в продолжении.
Вчера был опубликован трейлер новой версии культовой комедии Криса Коламбуса "Один дома". Реакция поклонников оригинальной картины на перезапуск знакомой истории была легко предсказуема. Даже если каким-то чудом Home Sweet Home Alone (так продолжение называется в оригинале) будет хотя бы сопоставим по качеству с фильмом 1990 года, его всё равно будут ненавидеть. Как бы хорошо не играли актёры, их будут сравнивать не просто с оригинальным актёрским составом, но и с теми тёплыми воспоминаниями, которые есть у каждого, кто смотрел "Один дома". Попытаться повторить успех первого фильма можно только с 10-летним Маколеем Калкиным. Так как 10 лет Калкину уже никогда не будет, значит фильм можно считать официально неповторимым.
Своё недоброжелательное отношение в адрес создателей ремейка пользователи выразили при помощи дизлайков. На данный момент у трейлера 1,3 млн просмотров, 28 тыс. дизлайков и 10 тыс. лайков.
Любопытно, что у фильма "Один дома" помимо всем известного и любимого не меньше оригинала сиквела есть ещё три продолжения: "Один дома 3" (1997), "Один дома 4" (2002), "Один дома 5: Праздничное ограбление" (2012). Четвёртая и пятая часть вышли на ТВ, а вот третья прошла в прокате и даже с грехом пополам окупилась. На постерах триквела приведён отзыв известного американского кинокритика Роджера Эберта: "Лучше, чем предыдущие два", что в очередной раз доказывает - критики ничего не смыслят в кино.
Все эти необязательные продолжения уже никто сейчас и не вспомнит. Но напомним, что четвёртая и пятая части были сделаны для ТВ, а значит с них спрос меньше. Новый "Один дома" фактически тоже сделан для ТВ, на это указывает даже качество картинки. Телевизионных и direct-to-video продолжений культовых фильмов и мультиков у Disney пруд пруди, и до всех до них никому нет дела. Поэтому переживать по поводу надругательства над классикой не стоит, считайте, что это неканон.
В связи с выходом трейлера в интернете снова поползли слухи о том, что Маколей Калкин появится в продолжении. Актёр опроверг своё участие, написав в Твиттере:
Всем привет. Сегодня мне часто задают один вопрос, поэтому сообщаю:
Меня НЕТ в новом перезапуске "Один дома".
Тем не менее желаю всем причастным удачи.
Однако один из участников оригинального фильма всё же появится в перезапуске. Дэвин Рэтрей, исполнивший роль Базза МакКалистера, сыграл небольшую роль полицейского.
А теперь снова про реакцию пользователей. Интернет-критики иногда всё же пользуются формулой критикуешь-предлагай, вот и в этот раз в комментариях к ролику пользователи накидали неплохих идей для ремейка:
"Честно говоря, всего-то и надо было, чтобы Маколей Калкин сыграл взрослого Кевина, который едет навестить маму и оставляет своего ребёнка одного дома, вот это было бы мне интересно".
"А один из воришек - родственник Кевина! Идеальный конфликт".
"Хочу сиквел, в котором взрослый Маколей Калкин остаётся дома один без жены и детей, а Джо Пеши сбегает из дома престарелых и жаждет мести".
Пользователи "Фишек" тоже накидали идей:
Кстати, давайте вспомним, что в оригинале был не только замечательный главный герой, но и шикарные злодеи, которые тоже неповторимы.
Мнение твиттерских:
И ещё немного народного гнева из комментариев к ролику на YouTube:
Источник:
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Значит грабить дом должны, трансгендерные феменистки, осознающие себя коренными индейцами. А в их роли должны быть здоровенный негр и китаец.
Хотя я тизер не смотрел, может оно так и есть.