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Ремейки популярных фильмов, которые по мнению зрителей оказались хуже оригинала

Ремейки популярных фильмов, которые по мнению зрителей оказались хуже оригинала (13 фото)

Автор:
15 июня 2021 08:22
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   подборка   ремейк   фильм   
2589
13

Давайте посмотрим на снятые за последние 10 лет ремейки популярных фильмов, которые оказались хуже оригинала. В подборке не участвовали супергеройские фильмы и российские переделки советской классики — так как там давно всё понятно.

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Метки: интересно   кино   подборка   ремейк   фильм   
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11  комментариев
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4k
heta Час назад
Мумия с Крузом, по-моему, не является ремейком Мумии с Фрейзером.
Это совершенно разные фильмы с разной атмосферой и сюжетом.
Олдбой, сугубо ИМХО - ремейк не хуже.
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842
Игорь 15 минут назад
13-й район Бессона и ремейк с Полом Уокером, который получился хуже оригинала.
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819
KevinSmith Полчаса назад
Ну так себе пост, если честно.
Гораздо интереснее был бы пост, посвященный ремейкам популярных фильмов, которые оказались ЛУЧШЕ оригинала.
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10k
Дядя Саша Полчаса назад
Кавказская пленница...
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5k
SWR-SHKETY 50 минут назад
Что-то мало, я бы сказал все
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6k
ваня панкин Час назад
"мотылек" оригинал на три головы выше римейка...
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10k
Енот Полиграфович Час назад
"А зори здесь тихие"("А сиськи здесь большие") -почему пропустили? ...а прочие высеры отечественного кино?
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