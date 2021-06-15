Давайте посмотрим на снятые за последние 10 лет ремейки популярных фильмов, которые оказались хуже оригинала. В подборке не участвовали супергеройские фильмы и российские переделки советской классики — так как там давно всё понятно.
Ремейки и перезапуски знаменитых и успешных фильмов — дело крайне опасное, так как подобные проекты обречены на сравнения со своими предшественниками. Зачем нужна новая версия того, что и так существует и остаётся добротным (хоть порой и устаревшим) зрелищем?
1. Ребекка (2020)
Ремейк одноимённого фильма Альфреда Хичкока 1940 года и ещё одна экранизация романа Дафны Дюморье.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.4; IMDb 6.0.
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.0; IMDb 8.1.
2. Грязные танцы (2017)
Ремейк одноимённого фильма 1987 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 3.9; IMDb 3.1.
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.0; IMDb 7.0.
3. Мумия (2017)
Попытка перезапуска трилогии 1999-2008 годов. Планы студии по созданию франшизы как раз изменились из-за провала картины в прокате.
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.6; IMDb 5.4.
Оценки первой части предыдущей трилогии: КиноПоиск 7.8; IMDb 7.0.
4. За бортом (2018)
Ремейк одноимённого фильма 1987 года. Так называемый гендерный ремейк, когда судьбы и характеры главных героя и героини реверсированы по сравнению с оригиналом.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.3; IMDb 6.0.
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.0; IMDb 6.9.
5. Робокоп (2014)
Ремейк одноимённого фильма 1987 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.1; IMDb 6.1.
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.6; IMDb 7.5.
6. На гребне волны (2015)
Ремейк одноимённого фильма 1991 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.3.
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.8; IMDb 7.3.
7. Вспомнить всё (2012)
Ремейк одноимённого фильма 1990 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.4; IMDb 6.2.
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.6; IMDb 7.5.
8. Перевозчик: Наследие (2015)
Ремейк фильма «Перевозчик» (2002).
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.1; IMDb 5.2.
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.5; IMDb 6.8.
9. Олдбой (2013)
Ремейк одноимённого южнокорейского фильма 2003 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.4; IMDb 5.7.
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.1; IMDb 8.4.
10. Бен-Гур (2016)
Ремейк одноимённого фильма 1959 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.9; IMDb 5.7.
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.1; IMDb 8.1.
11. Мотылёк (2017)
Ремейк одноимённого фильма 1973 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 7.5; IMDb 7.2.
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.0; IMDb 8.0.
12. Чего хотят мужчины (2019)
Ремейк фильма «Чего хотят женщины» (2000). Из разницы названий очевидно, что это ещё один гендерный ремейк.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.0; IMDb 5.3.
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.6; IMDb 6.4.
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Понравилось26
Это совершенно разные фильмы с разной атмосферой и сюжетом.
Олдбой, сугубо ИМХО - ремейк не хуже.
Гораздо интереснее был бы пост, посвященный ремейкам популярных фильмов, которые оказались ЛУЧШЕ оригинала.