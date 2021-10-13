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Соц.сети веселят

Соц.сети веселят (31 фото)

Автор:
13 октября 2021 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
5627
31

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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6k
Евгений 9 часов назад


От разных производителей.
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26
schpiek 50 минут назад
Такое ощущение, что это всё, все эти мемчики клепает один и тот же дебильный школьник. Где здесь юмор? Где остроумие?
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2k
lekha-fil 6 часов назад
Секс для подростков? Даа, тс, тяжко же тебе быть импотентом.
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929
Анна Анна 6 часов назад
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929
Анна Анна 6 часов назад
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5k
Артем Кощеев 6 часов назад
Легко!
С помощью этой ручки можно писать призывы к свержению действующего конституционного строя. Эта ручка была найдена на месте терротистического акта, очевидно что террористы использовали её при подготовке преступления, писали друг другу записки. Так же, из ручки можно извлечь чернила, которые при попадании в организм в достаточном количестве способны вызвать отравление и смерть человека. Недавно задержанный американский шпион имел в своём арсенале, помимо прочего, такую ручку. Очевидно, что иностранные спецслужбы намерено забрасывать на территорию России такие ручки, для расшатывания внутриполитической обстановки
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1k
Saplus 7 часов назад
Игра "Угадай что будет нарисовано после следующей фразы: "Жиза", "Действительно", "Логично" или "А ведь правда!"
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19k
Ego sum qui sum 7 часов назад
У меня через дорогу магазин, там продавцы меня уже знают и всегда честно говорят и про арбузы и про ягоды - типа не не берите они так себе, а незнакомцев может и дурят
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6k
Евгений 9 часов назад


Кефир, клистир и тёплый сортир.
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39k
dima423 9 часов назад
Комментарий к фото
ну если продавец не хочет терять (а хочет заводить постоянных) клиентов, скажет нектарины сегодня не очень (если это так) возьмите лучше персики) И к такому продавцу возвращаются
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39k
dima423 9 часов назад
Комментарий к фото
а хороший автор дает персонажу рояль за роялем и тот нагибает весь мир)
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39k
dima423 9 часов назад
Комментарий к фото
я своего робокопом назвал)
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39k
dima423 9 часов назад
Комментарий к фото
вот щас не понял)
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