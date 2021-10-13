Соц.сети веселят

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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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От разных производителей.
С помощью этой ручки можно писать призывы к свержению действующего конституционного строя. Эта ручка была найдена на месте терротистического акта, очевидно что террористы использовали её при подготовке преступления, писали друг другу записки. Так же, из ручки можно извлечь чернила, которые при попадании в организм в достаточном количестве способны вызвать отравление и смерть человека. Недавно задержанный американский шпион имел в своём арсенале, помимо прочего, такую ручку. Очевидно, что иностранные спецслужбы намерено забрасывать на территорию России такие ручки, для расшатывания внутриполитической обстановки
Кефир, клистир и тёплый сортир.