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Кошачьи объявления для улучшения настроения

Кошачьи объявления для улучшения настроения (14 фото)

Автор:
11 октября 2021 08:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   забавно   кот   кошка   объявления   прикол   
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Коты и кошки… что может быть лучше их. Но иногда и у них бывают проблемы, которые приходится как-то решать. Вот такие объявления найдены на просторах Интернета.

Уверен – после их прочтения у многих улучшится настроение, а кто-то, возможно, решится приютить у себя какого-нибудь котика. А вдруг?


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Надеюсь, что эти объявления позволили вам улыбнуться и улучшить настроение.


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Метки: Юмор   животные   забавно   кот   кошка   объявления   прикол   
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