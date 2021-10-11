Кошачьи объявления для улучшения настроения

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Коты и кошки… что может быть лучше их. Но иногда и у них бывают проблемы, которые приходится как-то решать. Вот такие объявления найдены на просторах Интернета.
Уверен – после их прочтения у многих улучшится настроение, а кто-то, возможно, решится приютить у себя какого-нибудь котика. А вдруг?
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Надеюсь, что эти объявления позволили вам улыбнуться и улучшить настроение.
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