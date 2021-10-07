О пиратстве XXI века: от киберпиратов до настоящих

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Современные проблемы требуют современных решений. И иногда остаётся только одно – стать пиратом. А уж каким пиратом становиться – зависит от ситуации.
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16.
Россия предложила Северный морской путь в качестве альтернативы Суэцкому каналу. Пираты:
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