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О пиратстве XXI века: от киберпиратов до настоящих

О пиратстве XXI века: от киберпиратов до настоящих (17 фото)

Автор:
07 октября 2021 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   киберпиратство   пиратство   пираты   подборка   прикол   
2149
17

Современные проблемы требуют современных решений. И иногда остаётся только одно – стать пиратом. А уж каким пиратом становиться – зависит от ситуации.

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Метки: Юмор   киберпиратство   пиратство   пираты   подборка   прикол   
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Hallo FreeSpace Час назад
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Regerald 47 минут назад
На самом деле не просто так пиратство существует, это вполне адекватный и очень мягкий ответ общества на абсурдную генерализацию института частной собственности на имматериальные ценности...

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