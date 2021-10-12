Амазонская клепсина: Гигантская пиявка длиной в полметра. Стая вампиров может выпить корову!

Поначалу маленькие паразиты беспомощны — крупная добыча им не по зубам. Первыми жертвами кровососов становятся лягушки, рыбы и прочая мелочь. Но уже через год они будут цепляться за всё, в чём течёт кровь. Если выживут, разумеется: амазонские реки и заводи полны опасностей.

История эпичной пиявки довольно драматична. Раньше клепсины встречались часто, но к концу 19 века их численность резко упала. А после 1893 года их почти не встречали. Но в 1970 году удалось поймать пару разнополых пиявок. Люди стали выводить монструозных червей в неволе. Мадам не подвела: уже через 3 года она стала счастливой мамой восьми сотен детей! Её потомки до сих пор живут в лабораториях! Зачем? На благо науки!