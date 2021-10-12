Амазонская клепсина: Гигантская пиявка длиной в полметра. Стая вампиров может выпить корову!

Все помнят врача Дуремара из «Золотого ключика», который торговал пиявками? Мы провели собственное расследование и выяснили, почему мастер гирудотерапии был таким вредным и унылым. Всю жизнь он мечтал подружиться с амазонскими клепсинами. Но жадные люди так мало платили ему за работу, что об экспедиции в Южную Америку он и не мечтал. Дуремару только и оставалось, что заливать горе дешёвым пивом в харчевне «Три пескаря».
Ещё бы, по сравнению с нашими кровопийцами амазонская клепсина — голиаф, не меньше. Длина их тела достигает до полуметра! При этом ушлый паразит умудряется мастерски прятаться. Несмотря на внушительные габариты, он обладает потрясающей гибкостью — червь буквально протекает сквозь щели и проёмы. Добавим серо-коричневую окраску, и всё — гигантская пиявка исчезает в мутных илистых водах.
Клепсины не любят лишней движухи. Притворившись шматком грязи, пиявка откисает в прибрежных зарослях под камнями или листовым опадом. Но не стоит недооценивать вампирский потенциал ленивой сардельки. Большая пиявка и жертв выбирает себе под стать. От клепсин страдают кайманы, анаконды и крупный рогатый скот.
Зубов у червей-вампиров нет, зато есть острый хоботок длиной в 10 — 15 см. Воткнув иглу в крупный сосуд, паразит кровососёт, пока не набухается вдоволь. Одна пиявка-гигант способна принять на душу более литра красной положительной (или отрицательной — как повезёт). А стая монстров, сговорившись, выпьют целую корову.
Зато к своему потомству клепсины относятся с удивительной заботой. После оплодотворения самка не бросает яйца, а носит кокон у себя на животе. Когда появляются маленькие червячки — она не отпускает их до тех пор, пока не найдёт им первую добычу. Личинкам многих других червей остаётся только мечтать о таких телячьих нежностях со стороны родителей.
Поначалу маленькие паразиты беспомощны — крупная добыча им не по зубам. Первыми жертвами кровососов становятся лягушки, рыбы и прочая мелочь. Но уже через год они будут цепляться за всё, в чём течёт кровь. Если выживут, разумеется: амазонские реки и заводи полны опасностей.
История эпичной пиявки довольно драматична. Раньше клепсины встречались часто, но к концу 19 века их численность резко упала. А после 1893 года их почти не встречали. Но в 1970 году удалось поймать пару разнополых пиявок. Люди стали выводить монструозных червей в неволе. Мадам не подвела: уже через 3 года она стала счастливой мамой восьми сотен детей! Её потомки до сих пор живут в лабораториях! Зачем? На благо науки!
В слюне кровососущих гигантов учёные находят всё новые и новые вещества с уникальными свойствами. Например, один из компонентов растворяет тромбы. Закупорка тромбами сосудов — основная причина инфарктов и инсультов. А другой компонент снижает вероятность образования метастаз при раковых заболеваниях. Кто бы мог подумать, что гигантские черви-паразиты могут идти человечеству на пользу?
Источник:
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На самом деле, польза от герудотерапии действительно есть, хотя и обычные средства не хуже. Но, блин, такую пиявку я боюсь. Как-то кровь сдавал, выкачали 450мл, немного поплохело. Не так, чтоб уж очень заметно, но пошатывало. А если эта штука выжрет литр, там и вырубиться недолго.