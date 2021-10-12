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Амазонская клепсина: Гигантская пиявка длиной в полметра. Стая вампиров может выпить корову!

Амазонская клепсина: Гигантская пиявка длиной в полметра. Стая вампиров может выпить корову! (6 фото)

Автор:
12 октября 2021 22:36
Метки: животные   интересно   факты   
600
6

Все помнят врача Дуремара из «Золотого ключика», который торговал пиявками? Мы провели собственное расследование и выяснили, почему мастер гирудотерапии был таким вредным и унылым. Всю жизнь он мечтал подружиться с амазонскими клепсинами. Но жадные люди так мало платили ему за работу, что об экспедиции в Южную Америку он и не мечтал. Дуремару только и оставалось, что заливать горе дешёвым пивом в харчевне «Три пескаря».

Ещё бы, по сравнению с нашими кровопийцами амазонская клепсина — голиаф, не меньше. Длина их тела достигает до полуметра! При этом ушлый паразит умудряется мастерски прятаться. Несмотря на внушительные габариты, он обладает потрясающей гибкостью — червь буквально протекает сквозь щели и проёмы. Добавим серо-коричневую окраску, и всё — гигантская пиявка исчезает в мутных илистых водах.

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Клепсины не любят лишней движухи. Притворившись шматком грязи, пиявка откисает в прибрежных зарослях под камнями или листовым опадом. Но не стоит недооценивать вампирский потенциал ленивой сардельки. Большая пиявка и жертв выбирает себе под стать. От клепсин страдают кайманы, анаконды и крупный рогатый скот.

Зубов у червей-вампиров нет, зато есть острый хоботок длиной в 10 — 15 см. Воткнув иглу в крупный сосуд, паразит кровососёт, пока не набухается вдоволь. Одна пиявка-гигант способна принять на душу более литра красной положительной (или отрицательной — как повезёт). А стая монстров, сговорившись, выпьют целую корову.

Зато к своему потомству клепсины относятся с удивительной заботой. После оплодотворения самка не бросает яйца, а носит кокон у себя на животе. Когда появляются маленькие червячки — она не отпускает их до тех пор, пока не найдёт им первую добычу. Личинкам многих других червей остаётся только мечтать о таких телячьих нежностях со стороны родителей.

Поначалу маленькие паразиты беспомощны — крупная добыча им не по зубам. Первыми жертвами кровососов становятся лягушки, рыбы и прочая мелочь. Но уже через год они будут цепляться за всё, в чём течёт кровь. Если выживут, разумеется: амазонские реки и заводи полны опасностей.


История эпичной пиявки довольно драматична. Раньше клепсины встречались часто, но к концу 19 века их численность резко упала. А после 1893 года их почти не встречали. Но в 1970 году удалось поймать пару разнополых пиявок. Люди стали выводить монструозных червей в неволе. Мадам не подвела: уже через 3 года она стала счастливой мамой восьми сотен детей! Её потомки до сих пор живут в лабораториях! Зачем? На благо науки!

В слюне кровососущих гигантов учёные находят всё новые и новые вещества с уникальными свойствами. Например, один из компонентов растворяет тромбы. Закупорка тромбами сосудов — основная причина инфарктов и инсультов. А другой компонент снижает вероятность образования метастаз при раковых заболеваниях. Кто бы мог подумать, что гигантские черви-паразиты могут идти человечеству на пользу?

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Метки: животные   интересно   факты   
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13k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
ah3007 Час назад
Зачем я это прочитал на ночь?!!!
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1k
SergS1 2 часа назад
Как ни странно иногда пиявки не пакость, а последняя надежда. Мой приятель заболел тромбозом, хорошо первый тромб был на ноге, сразу заметил и пошёл к врачу. Но детралекс и другие лекарства не помогли и вызвали носовое кровотечение, сначала небольшое потом полчаса и до полутора часов день-пришлось отменить. Зато пиявки позволили полностью избавиться от тромба. Видел его ногу, субъективное ощущение, что до ампутации были считанные дни. Если бы небольшая часть тромба оторвалась и пошла до вене до сердца или мозга-скоропостижная смерть. Так что молодцы, что спасли и сохранили, возможно это спасёт много жизней.
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22k
Юрьевич 3 часа назад
Пакость какая!
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10k
Кыся 3 часа назад
Не в то время и не в том месте Дуремар родился... Сейчас на пиявках состояние можно сделать у нас в Эстонии. Хрен достанешь, а если достанешь, то по космической цене.
На самом деле, польза от герудотерапии действительно есть, хотя и обычные средства не хуже. Но, блин, такую пиявку я боюсь. Как-то кровь сдавал, выкачали 450мл, немного поплохело. Не так, чтоб уж очень заметно, но пошатывало. А если эта штука выжрет литр, там и вырубиться недолго.
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9k
Andrei 3 часа назад
То есть, ребята по 60 см роста?
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2k
satra 4 часа назад
Ссылка coub.com
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30k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Очень познавательно!
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