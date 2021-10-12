«Отличное раскрытие»: жителям якутского села десантировали картошку

В труднодоступное якутское село с говорящим названием Чкалов в холодное время года продукты всегда доставляли воздушным путём, но на этот раз Минсельхоз превзошел сам себя. Вертолётов Ми-8 у подрядчика ведомства не нашлось и поэтому там решили снарядить для этих целей "кукурузник" АН-2, который на парашютах десантировал тюки с картошкой для местных жителей.





«Мы сами в шоке от выбранной методики. Это подведомственное предприятие минсельхоза — „Якутоптторг“. Первый раз так. Всегда доставка осуществлялась вертолетом Ми-8, но не сбрасывали. Тем более в условиях отрицательных температур. У нас-то уже лед на реках стал — на этой неделе минус 20 будет. Мы спрашивали, почему такой вид доставки. Ответили, что на этот раз подрядная организация имеет только самолеты Ан-2», - рассказал глава района Яков Елисеев.