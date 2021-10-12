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«Отличное раскрытие»: жителям якутского села десантировали картошку

«Отличное раскрытие»: жителям якутского села десантировали картошку (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 октября 2021 14:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   десантирование   картошка   кукурузник   курьез   якутия   
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Чему они, конечно безмерно рады, но и удивлены. Раньше овощи с неба не сыпались.

В труднодоступное якутское село с говорящим названием Чкалов в холодное время года продукты всегда доставляли воздушным путём, но на этот раз Минсельхоз превзошел сам себя. Вертолётов Ми-8 у подрядчика ведомства не нашлось и поэтому там решили снарядить для этих целей "кукурузник" АН-2, который на парашютах десантировал тюки с картошкой для местных жителей.


«Мы сами в шоке от выбранной методики. Это подведомственное предприятие минсельхоза — „Якутоптторг“. Первый раз так. Всегда доставка осуществлялась вертолетом Ми-8, но не сбрасывали. Тем более в условиях отрицательных температур. У нас-то уже лед на реках стал — на этой неделе минус 20 будет. Мы спрашивали, почему такой вид доставки. Ответили, что на этот раз подрядная организация имеет только самолеты Ан-2», - рассказал глава района Яков Елисеев.

Елисеев добавил, что в село пока доставили только картофель, на очереди другие овощи и фрукты.


«Скинули пока только картошку. Она у нас по 75 рублей. Весь провоз республика берет на себя, потому стоимость не такая уж космическая. Еще два рейса сделают. Фрукты еще должны доставить, так все сейчас в напряженном ожидании: тоже будут сбрасывать?» - задается вопросом глава поселка.

Для жителей поселка любые проблемы превращаются в приключение. И это хорошо!

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Метки: видео   десантирование   картошка   кукурузник   курьез   якутия   
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Сигизмунд Лазаревич Час назад
что не так? Доставили? Доставили. Зачем гонять вертел если на кукурузе дешевле
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3k
Едондер пуп 42 минуты назад
Прочитал про поселок: 300 жителей, основное занятие - молочное скотоводство и мясное коневодство... Интересно, мясо и молоко тоже вертолетами отправляли. И как теперь, когда вертолеты кончились.
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−11
суетолог 48 минут назад
блины с лопаты 2.0
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574
Ольга Час назад
Страна чудес.... В Якутии еще и не такое можно.
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2k
Vitamin 2 часа назад
-Готов? Пошел!!
-Готов? Пошел!!
-Готов?
-не готов....
-Пошел, пошел!!!
(с)
Интересно, а водку, и остальные стеклянные и деликатные товары тоже так доставляют?)
Вдруг кто то тортик захотел..., что там долетит то?)
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