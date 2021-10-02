Картина маслом: уральское кафе задарма подкармливало двоечников

В одном из кафе Миасса, чтобы морально поддержать школьников, получивших двойку, детям бесплатно давали шаурму и лимонад... Однако идиллия благотворительности и альтруизма продолжалась недолго: в аттракцион невиданной щедрости наведались разгневанные родители...
Корреспонденты 74.ru пообщались с администрацией кафе «Брайтсайд», которое запустило акцию: «Двойка в первый день учёбы? Студкомбо в подарок!», и выяснили, что под этим подразумевали менеджеры.
"Идея была такая: ты получаешь двойку, заказываешь у нас шаву, поел — и у тебя появляется настрой на учёбу, — прокомментировали в кафе. — Вчера приходили родители, обвиняли нас в том, что мы демотивируем людей. Это их право. Они могут думать, как хотят, но у нас всё совершенно по-другому".
В «Брайтсайде», также добавили, что акция, запущенная в начале сентября, действовала месяц и уже закончена. Скольким школьникам вернули веру в себя, выдав бесплатный «Студкомбо» (шаурму и лимонад), в заведении сказать не смогли, но уточнили, что двоечники в очереди не толпились.
Однако страсти, вызванные акцией кафе в соцсетях улеглись не сразу. И, следует признать, аргументация у родителей, устроивших поход для разборок в заведение общепита, была железной.
Бурное обсуждение рекламного хода точки питания, начавшееся с появления в сети нижеследующего плаката, быстро объединило родителей во мнении, что это отрицательная мотивация на учёбу и подобное недопустимо.
"Получил двойку — покажи её на кассе и получишь шаурму с напитком в подарок. Вы что творите-то? — написала Юлия Куликова в сообществе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». — Это, получается, мотивируют детей за плохое. Можно не учиться, и тебя накормят бесплатно. Или не учись и будешь сытый".
Так или иначе - всё хорошо, что хорошо заканчивается: двоечники накормлены, акция закончена, родители успокаиваются.
А что думают по поводу инцидента наши уважаемые читатели? Чья точка зрения ближе к истине - администрации или родителей? Или истина где-то рядом, но, точно, не здесь?
Источник:
- Тем временем где-то в России: старики-разбойники - неизвестный дубль
- Прилив досады у связанного дебошира закончился демонстративным отливом из мочевого пузыря
- Обвинения в нерасторопности врач столичной скорой парировал отсутствием вертикального взлёта
- Агузарова вышла в свет и поразила поклонников внешностью
- Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе
Понравилось28
Так что уровень знаний и прочие факторы - это для мамкиных бизнесменов.