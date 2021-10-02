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Картина маслом: уральское кафе задарма подкармливало двоечников

Картина маслом: уральское кафе задарма подкармливало двоечников (3 фото)

Автор:
02 октября 2021 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Реакция   Россия   акция   бесплатно   двоечники   миасс   родители   шаурмичная   
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В одном из кафе Миасса, чтобы морально поддержать школьников, получивших двойку, детям бесплатно давали шаурму и лимонад... Однако идиллия благотворительности и альтруизма продолжалась недолго: в аттракцион невиданной щедрости наведались разгневанные родители...

Корреспонденты 74.ru пообщались с администрацией кафе «Брайтсайд», которое запустило акцию: «Двойка в первый день учёбы? Студкомбо в подарок!», и выяснили, что под этим подразумевали менеджеры.

"Идея была такая: ты получаешь двойку, заказываешь у нас шаву, поел — и у тебя появляется настрой на учёбу, — прокомментировали в кафе. — Вчера приходили родители, обвиняли нас в том, что мы демотивируем людей. Это их право. Они могут думать, как хотят, но у нас всё совершенно по-другому".


В «Брайтсайде», также добавили, что акция, запущенная в начале сентября, действовала месяц и уже закончена. Скольким школьникам вернули веру в себя, выдав бесплатный «Студкомбо» (шаурму и лимонад), в заведении сказать не смогли, но уточнили, что двоечники в очереди не толпились.

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Однако страсти, вызванные акцией кафе в соцсетях улеглись не сразу. И, следует признать, аргументация у родителей, устроивших поход для разборок в заведение общепита, была железной.


Бурное обсуждение рекламного хода точки питания, начавшееся с появления в сети нижеследующего плаката, быстро объединило родителей во мнении, что это отрицательная мотивация на учёбу и подобное недопустимо.

"Получил двойку — покажи её на кассе и получишь шаурму с напитком в подарок. Вы что творите-то? — написала Юлия Куликова в сообществе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». — Это, получается, мотивируют детей за плохое. Можно не учиться, и тебя накормят бесплатно. Или не учись и будешь сытый".


Так или иначе - всё хорошо, что хорошо заканчивается: двоечники накормлены, акция закончена, родители успокаиваются.


А что думают по поводу инцидента наши уважаемые читатели? Чья точка зрения ближе к истине - администрации или родителей? Или истина где-то рядом, но, точно, не здесь?

Источник:

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Метки: Реакция   Россия   акция   бесплатно   двоечники   миасс   родители   шаурмичная   
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15  комментариев
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29k
Snork Snorkoff Час назад
В чем-то предков понять можно.. будучи мелким, за такую халяву и не одну двойку спецом получил бы ))
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комнатный сибиряк Полминуты назад
Я бы наверное купил бы себе второй дневник, и ставил бы себе двойки сам
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2k
neutrino 17 минут назад
эта очень харошая акция ! я жду кагда будет ищо такаяже.
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7k
vitenok Полчаса назад
Ну а как вы хотели? Во первых, руководители кафе понимают, что нужно думать о будущих работниках, всяких посудомоях, халдеях, уборщиках и т.п. Во вторых, тот же руководитель кафе понимает, что его ребенку в дальнейшем предстоит конкурировать с другими детьми, и посильно убирает конкурентов заранее, так сказать.
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2k
neutrino Полчаса назад
Лучше бы пенсионерам раздали.
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21k
pssst 38 минут назад
Так-то норм идея, мамок потролить. Только надо удаленно. Получи двойку за четверть - код для покупки какой-нибудь игры в подарок.
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1k
Чучело Мяучело 46 минут назад
Хайпанули же. Это и была цель. А не школоту накормить. Но школота тоже не в обиде. Все довольны, все смеются
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6k
Regerald 59 минут назад
"Кароче, Вован, домашку не делаем - получаем завтра по двойке и идём шавуху хавать. А в четверг завалим контрольную и опять халява!"
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1k
Fara Zolkin Час назад
Важно не какая оценка в аттестате, или цвет диплома, а твой уровень знаний, а ещё много разных факторов в будущем...
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