Картина маслом: уральское кафе задарма подкармливало двоечников

Корреспонденты 74.ru пообщались с администрацией кафе «Брайтсайд», которое запустило акцию: «Двойка в первый день учёбы? Студкомбо в подарок!», и выяснили, что под этим подразумевали менеджеры.

"Идея была такая: ты получаешь двойку, заказываешь у нас шаву, поел — и у тебя появляется настрой на учёбу, — прокомментировали в кафе. — Вчера приходили родители, обвиняли нас в том, что мы демотивируем людей. Это их право. Они могут думать, как хотят, но у нас всё совершенно по-другому".





В «Брайтсайде», также добавили, что акция, запущенная в начале сентября, действовала месяц и уже закончена. Скольким школьникам вернули веру в себя, выдав бесплатный «Студкомбо» (шаурму и лимонад), в заведении сказать не смогли, но уточнили, что двоечники в очереди не толпились.