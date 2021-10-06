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Звёздные родители и их дети

Звёздные родители и их дети (25 фото)

Автор:
06 октября 2021 15:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ширвиндт   актёры   высоцкий   дочери   звёзды   кино   родители   сыновья   
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Фото из семейных альбомов знаменитых советских актёров и актрис. Все без исключения дочки и сыновья героев этого поста тоже пошли работать в театр и в кино, некоторые из них даже прославились.
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Метки: Ширвиндт   актёры   высоцкий   дочери   звёзды   кино   родители   сыновья   
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gollandets 10 минут назад
Эпоха великих артистов
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