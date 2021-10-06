Звёздные родители и их дети

Фото из семейных альбомов знаменитых советских актёров и актрис. Все без исключения дочки и сыновья героев этого поста тоже пошли работать в театр и в кино, некоторые из них даже прославились.

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Евгений Леонов с сыном Андреем, начало 1960-х 0 Источник:

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Олег Ефремов с отцом Николаем Ивановичем и сыном Михаилом, 1977 год 0 Источник:

Олег Ефремов с дочерью Анастасией, начало 1960-х 0 Источник:

Олег Табаков с сыном Антоном, начало 1960-х 0 Источник:

Андрей Миронов с дочерью Марией (Голубкиной), конец 1970-х 0 Источник:

Андрей Миронов с дочерью Марией (Мироновой), 1987 год 0 Источник:

Евгений Евстигнеев с сыном Денисом, начало 1960-х 0 Источник:

Анатолий Папанов с дочерью Еленой, середина 1950-х 0 Источник:

Анатолий Папанов с дочерью Еленой, 1974 год 0 Источник:

Александр Ширвиндт с сыном Михаилом, середина 1960-х 0 Источник:

Александр Ширвиндт с сыном Михаилом, конец 1950-х 0 Источник:

Марк Захаров с дочерью Александрой, середина 1960-х 0 Источник:

Олег Янковский с сыном Филиппом 0

Сергей Юрский с дочерью Дарьей, конец 1970-х 0 Источник:

Наталья Тенякова и Сергей Юрский с дочерью Дарьей, 1970-е 0 Источник:

Ирина Кириенко и Лев Дуров с дочерью Екатериной, начало 1960-х 0

Любовь Полищук с сыном Алексеем, конец 1970-х 0 Источник:

Светлана Немоляева с сыном Александром, конец 1960-х 0

Александр Лазарев и Светлана Немоляева с сыном Александром, 1986 год 0 Источник:

Аркадий Райкин с сыном Константином 0

Юрий Никулин с сыном Максимом, 1963 год 0 Источник:

Василий Шукшин с дочерью Марией, 1967 год 0 Источник:

Василий Шукшин с дочерьми Марией и Ольгой, 1972 год 0 Источник: