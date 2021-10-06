Звёздные родители и их дети

Автор:
06 октября 2021 15:37
Фото из семейных альбомов знаменитых советских актёров и актрис. Все без исключения дочки и сыновья героев этого поста тоже пошли работать в театр и в кино, некоторые из них даже прославились.
Евгений Леонов с сыном Андреем, начало 1960-х
Олег Ефремов с отцом Николаем Ивановичем и сыном Михаилом, 1977 год
Олег Ефремов с дочерью Анастасией, начало 1960-х
Олег Табаков с сыном Антоном, начало 1960-х
Андрей Миронов с дочерью Марией (Голубкиной), конец 1970-х
Андрей Миронов с дочерью Марией (Мироновой), 1987 год
Евгений Евстигнеев с сыном Денисом, начало 1960-х
Анатолий Папанов с дочерью Еленой, середина 1950-х
Анатолий Папанов с дочерью Еленой, 1974 год
Александр Ширвиндт с сыном Михаилом, середина 1960-х
Александр Ширвиндт с сыном Михаилом, конец 1950-х
Марк Захаров с дочерью Александрой, середина 1960-х
Олег Янковский с сыном Филиппом
Сергей Юрский с дочерью Дарьей, конец 1970-х
Наталья Тенякова и Сергей Юрский с дочерью Дарьей, 1970-е
Ирина Кириенко и Лев Дуров с дочерью Екатериной, начало 1960-х
Любовь Полищук с сыном Алексеем, конец 1970-х
Светлана Немоляева с сыном Александром, конец 1960-х
Александр Лазарев и Светлана Немоляева с сыном Александром, 1986 год
Аркадий Райкин с сыном Константином
Юрий Никулин с сыном Максимом, 1963 год
Василий Шукшин с дочерью Марией, 1967 год
Василий Шукшин с дочерьми Марией и Ольгой, 1972 год
Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий с сыном Аркадием, начало 1960-х
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