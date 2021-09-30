Воспитание мальчика. Роль папы и мамы

Отец для ребенка это МИР, Мать это зеркало через которое ребенок смотрит на этот МИР
Но иногда зеркала бывают кривыми ...
Роль отца в воспитании мальчика переоценить очень сложно. Но все ли родители точно себе представляют, какова же она, эта роль? Ведь воспитание мальчика – дело не простое, поэтому необходимо учитывать большое количество нюансов, в том числе и такой важный, как участие отца.
Роль мамы переоценить просто невозможно. Она носит малыша под сердцем, вскармливает его молоком, носит на руках – одним словом, дает ему жизнь и заботится о его благополучии. Но и папино предназначение нельзя недооценивать. Мужчина также вносит немалую лепту в воспитание ребенка, в развитие его мышления, навыков и мировосприятия. Особенно если ребенок – мальчик!
Очень часто мамы подросших сыновей жалуются на то, что мужья совершенно не занимаются воспитанием ребенка. Но, дорогие мамы, вспомните первые годы жизни вашего ребенка. А не сами ли вы виноваты в этом? Очень часто молодые мамы ревностно относятся к своему новому положению и не подпускают папу к ребенку на пушечный выстрел. А мужчина особо и не расстраивается. И не потому, что он плохой отец и муж. Все гораздо проще – материнская любовь инстинктивна, а отцовская – социальна. Проще говоря, отец учится любить своего ребенка.
Детские психологи говорят о том, что для более тесной эмоциональной связи мальчика с отцом их первый контакт должен произойти как можно раньше. В идеале это должны быть первые часы после рождения, когда у новорожденного ребенка в подсознании остаются первые впечатления об окружающем его мире. Но, к сожалению, пока что еще далеко не все роды в нашей стране партнерские, поэтому чаще всего папа берет сына на руки только после выписки из роддома.
Но это не страшно – в том случае, если отец принимает активное участие в уходе за ребенком, все еще можно наверстать.
Образец для подражания
Нельзя упускать из виду и тот факт, что для мальчика отец является воплощением эталона мужественности. Нравственные принципы отца, его модель социального поведения, привычки, манеры – все это является примером для подражания. Сын с малых лет пытается копировать отца во всем. Сначала карапуз щеголяет в папином галстуке и морщит лобик, как папа. Потом он раскидывает инструменты по всей квартире. А приходит время – и папину манеру поведения сын полностью копирует.
Но это потом. А пока малыш растет и… начинает осознавать себя представителем именно мужского пола. И это происходит целиком и полностью под влиянием отца. Ребенок наблюдает, сравнивает, делает для себя выводы. Кстати говоря – помните об этом всегда! Ребенок наблюдает постоянно, непрерывно. Вам кажется, что мальчик увлечен игрой и не обращает ни малейшего внимания на ссору папы и мамы? Вы очень ошибаетесь – он все видит и, более того, запоминает. И обязательно когда-нибудь применит на практике – подсознание извлечет ту или иную модель поведения, которую мальчик в детстве видел у отца.
А ведь именно мать формирует отношение мальчика к своему отцу, от отношения к которому и зависит то, каким мужчиной он вырастит. Уже с 3-х летнего возраста мальчик должен видеть, как мать уважительно относится к отцу. Мальчик с этого возраста получает мужскую энергию от отца, пусть даже если он мало участвует в его жизни. Если даже у отца нет возможности уделять много времени воспитанию сына, говорите с мальчиком об отце в уважительных тонах: " Это твой папа", "Вот скоро придет твой папа", "Папа придет и починит нам машину", "Папа покажет нам, как стрелять из этого автомата" и так далее.
Конечно, отцы бывают разными, есть среди них "пьяницы", лентяи и "бабники", хвалить которых ребенку просто невозможно. Но каково бы не было ваше отношение к отцу своего ребенка, подумайте о том, что в вашем ребенке течет его кровь и говорить о нем плохо сыну, вы не имеете права. Очень часто мальчики, которым мамы все время рассказывали о том, какой у него плохой отец, в подростковом возрасте начинают подсознательно протестовать против негатива папы и ведут себя также, как и он. А потом мамы удивляются, откуда у него такой же характер, как у папы.
Строгий папа
Очень часто можно услышать мнение, что отец должен оказывать на ребенка дисциплинирующее влияние. Стандартная модель большинства семей – «добрая мама и злой папа». Приверженцы этой модели воспитания полагают, что подобная линия поведения прививает мальчику мужественность. Однако детские психологи утверждают, что ребенок, живущий в постоянном страхе перед отцовским наказанием, вряд ли вырастет более мужественным, чем тот мальчик, чей папа был заботливым и нежным. Скорее, наоборот – из-за страха перед наказанием и подавления отцовской излишней строгостью, ребенок может вырасти неуверенным в себе робким человеком.
Хотя может быть еще худший вариант – ребенок вырастет агрессивной, а порой и вовсе асоциальной личностью. Согласитесь, этого не захочет ни один родитель. И это вовсе не пустые предположения. Первые предпосылки можно заметить уже в раннем детстве. А сама модель поведения мальчика во многом зависит от папиного отношения к ребенку. В том случае, если мужчина по отношению к сыну выбирает строгую и холодную линию поведения, очень высока вероятность того, что ребенок будет сторониться папы, сводя все контакты к возможному минимуму.
Поэтому для того, чтобы привить ребенку мужскую линию поведения, отец должен тщательно следить за своими поступками, словами, жестами и интонациями. А скорректировать детское поведение можно немного иначе – на личном примере, либо при помощи игр. Достаточно просто смоделировать необходимую ситуацию и обыграть ее. Будьте уверены – ребенок впитает информацию, словно губка.
Вот в том случае, если отношения между сыном теплые, процесс воспитания будет протекать гораздо проще. Папа сможет без труда управлять поведением и поступками своего сына. И объяснить это несложно – ребенок ни за что не захочет потерять теплых чувств своего отца, да и любое неодобрение станет для сына настоящей трагедией. И мужественность ребенка не пострадает. Исследования показали, что у добрых и мягких отцов сыновья отдают предпочтение «мужским» игрушкам – машинкам, инструментам, солдатикам – гораздо раньше, чем у суровых пап.
Строгая мама
Но в некоторых случаях в семьях наблюдается кардинально противоположная ситуация, в которой отец не имеет никакого права голоса. Властная мама, бабушка – ребенок изо дня в день наблюдает за тем, что его отец не принимает никаких решений и участия в семейной жизни. Да и чаще всего в подобных семьях отца на пушечный выстрел не подпускают к воспитательному процессу женщины семейства. И, конечно же, в подобной атмосфере глупо будет надеяться, что ребенок вырастет настоящим мужчиной.
С очень высокой долей вероятности подобный мальчик вырастет совершенно бесхарактерной личностью, которая всю свою жизнь будет зависеть от мнения мамы, а в последствие – жены. Разумеется, в том случае, если ему все же удастся жениться. И потом маме этого мальчика останется только сокрушенно качать головой, недоумевая, в кого уродился ее сын.
А что же делать тем женщинам, которые по тем или иным причинам вынуждены воспитывать сына самостоятельно? . Просто примем за исходную точку тот факт, что отца нет, либо он много времени проводит на работе. Как же быть? Каким должно быть воспитание мальчишки, чтобы он вырос полноценным мужчиной? Неужели это нереально?
не все так безнадежно. Разумеется, различие в воспитании мальчиков и девочек существует, и оно радикальное. Но справиться с этой задачей под силу любой маме – главное, чтобы было желание и необходимые знания. Немного педагогики, немного детской психологии – и у вас есть все шансы вырастить настоящего мужчину.
Первое, что должна запомнить женщина – материнская и отцовская любовь имеют различную природу. Мать любит своего ребенка безусловно и безоговорочно. А вот любовь отца нужно еще заслужить – своим поведением, успехами и достижениями. Проще говоря – папина любовь предметна. И поэтому в том случае, если уж женщина растит своего сына самостоятельно, либо папа очень часто бывает в разъездах, маме нужно помнить об особенностях психики мальчиков, которая в значительной степени отличается от девчачьей.
В отличие от девочек, мальчики обладают меньшим терпением и усидчивостью, более подвижны и агрессивны. И с мальчиками гораздо сложнее уже примерно с трехлетнего возраста, не говоря уже о подростковом. Ребенок старается самоутвердиться всеми доступными способами – различными шалостями, выходками, капризами и криками. По мере роста мальчика проблемы могут еще больше усугубиться – курение, воровство, непослушание, хамство. И это далеко не полный перечень способов протестов мальчика – подростка.
Поэтому, чтобы не допустить подобной плачевной ситуации, женщина должна с самого начала выбрать правильную линию поведения по отношению к сыну. Очень часто мама может услышать совет держать сына «в ежовых рукавицах». Однако это тоже далеко не лучший выход. Ведь мальчик нуждается в любви и ласке ничуть не меньше, чем девочка. Вы же не хотите вырастить забитого ребенка, боящегося оторвать взгляд от земли? Поэтому помните о правиле «золотой» середины.
Азы истины
Существует несколько простых правил и принципов, которых необходимо придерживаться в вопросах воспитания мальчика. Ведь очень часто проблемы в поведении ребенка напрямую связаны с внутренними личностными конфликтами родителей, в данном случае – мамы.
- «Хозяин в доме»
Очень часто мальчик в неполных семьях слышит о том, что он – единственный в доме хозяин. Да и в полных семьях подобное наблюдается нередко – например, когда папа уходит на работу. Но делать этого ни в коем случае нельзя! Помните о том, что ребенок должен оставаться ребенком всегда и при любых обстоятельствах. Излишняя ответственность весьма негативным образом сказывается на детской психике, которая просто не готова к подобной ответственности.
Помните о том, что ребенок все воспринимает буквально, и гораздо более серьезно, чем взрослые. И ребенок будет находиться в постоянном напряжении, опасаясь сделать что-либо не так и потерять ваше доверие и любовь. А такая психологическая нагрузка не приведет ни к чему хорошему.
- Взгляд на ту или иную вещь
Ни в коем случае не забывайте о том, что ваш сын – в первую очередь мужчина. Пусть даже еще пока совсем маленький, но все же мужчина. А мужское восприятие мира и эмоции различны. И если мышление девочки подобно мышлению мамы, то у сына оно радикально отличается. И эту особенность необходимо учитывать – относитесь к ребенку с уважением.
- Общение с мужчиной
В том случае, если мальчик не имеет возможности общаться с отцом, постарайтесь организовать его регулярное общением с каким-либо другим мужчиной, которому вы доверяете. Это может быть дядя, дедушка или просто друг семьи. В любом случае, ребенок должен хотя бы эпизодически общаться с мужчиной, который может поддержать советом или помочь в тяжелой ситуации. Ведь, при всем желании мамы, она не сможет посмотреть на ту или иную проблему с мужской точки зрения.
- Домашние обязанности
Девочки – это мамины помощницы. Это аксиома и с этим никто не спорит. Но с мальчиками дело обстоит немного иначе. Конечно же, у ребенка должны быть домашние обязанности. Но излишне перегружать ими ребенка не стоит – у мальчика должно быть немного больше свободы. И гораздо разумнее не заставлять ребенка помогать вам, а плавно подвести его к тому, чтобы у него у самого появилось подобное желание.
- Интересуйтесь мужским миром
Коль уж вам выпал счастливый билет стать мамой мальчика, потрудитесь интересоваться теми вещами, которые могут быть интересными для вашего сына. Конструкторы, пистолеты, гонщики, пистоны, хлопушки, футболисты, последние марки автомобилей – во всем этом вы должны ориентироваться, как рыба в воде. В противном случае у вас будет все меньше и меньше точек соприкосновения с сыном, особенно по мере его взросления. Вы же не хотите, чтобы к 12-13 годам ваши разговор сводились к банальному: «Как дела в школе?».
Детские психологи очень часто сталкиваются с ситуацией, когда в семье, из боязни вырастить из мальчика «девчонку», пресекаются абсолютно любые, на взгляд родителей, «женские проявления». И родители свято уверены в том, что они действуют во благо сыну. Но на самом деле ситуация прямо противоположная. В такой тактике масса серьезных недостатков:
- Эмоциональность
Ребенок, опасаясь негативной реакции родителей, оказывается вынужденным скрывать эмоции. Нередко бывают случаи нервных расстройств и даже срывов. В итоге рано или поздно ребенок становится крайне замкнутым и черствым.
- Творческое начало
К сожалению, очень часто в мальчике подавляется творческое начала. Например, родители отдают ребенка на футбол, не глядя на то, что мальчик очень хорошо танцует. Либо в кружок выжигания по дереву вместо кружка по пошиву мягкой игрушки.
Роль матери в воспитании мальчика
В самом нежном возрасте, до трех-четырех лет жизни, любой ребенок имеет крепкую связь с матерью. Это очень важно для полноценного развития чувственной сферы мальчика. Позже, в зрелой любви с женщиной, мужчина чаще ищет к себе то же любовное отношение, образец которого подарила ему мама.
Мать также символизирует «кормящее чрево», и все, что с этим связано: заботу о теле, теплые ощущения и чувства, душевный и тактильный контакты.
Примерно до 6-7 лет мальчик все еще крепко эмоционально связан с матерью, но значение ее фигуры уравновешивается с отцом ребенка.
Чем ближе сын к социальным сферам, школам, коллективам, компаниям сверстников, тем больше ему нужен отец. Но все происходит постепенно.
Главное для матери, когда ее сын подрастает – понемногу освобождать место для участия в его жизни отца. Если семья не полная, или папа по какой-то причине не общается с сыном, стоит помочь мальчику построить общение с мужчиной, вызывающим у вас доверие.
Если же у матери есть какие-то обиды, негативные эмоции в адрес отца ребенка или в адрес мужчин в целом, для здорового превращения сына в мужчину важно для начала разделить свои чувства к сыну и к его отцу. Мальчику, чувствующему, что мать не принимает в нем его мужскую часть, придется очень несладко. Ведь и мать и отец (даже если вдруг папа с семьей не живет) для него одинаково важны, и в нем самом заложены качества и отца и матери – он их сын, их дитя в равной степени. И тогда сын, подсознательно протестуя против негатива к папе, может начать что-то, обычно самое подавляемое «от папы» проявлять.
Поэтому, в такой ситуации для матери может быть эффективно проработать эти непроявленные эмоции к отцу ребенка с профессиональным психологом.
Помимо перечисленного сыну нужно предоставлять большую свободу для его личных выборов и решений. Так сказать, поле для ответственности и взросления. И маме стоит постепенно все больше «отпускать» сына, больше заниматься собой, мужем или другими детьми. Самое ценное, что вы можете предложить подростку – это ваша готовность к поддержке и то, что вы его любите и гордитесь им. Даже если вам что-то и не нравится в его жизни, это проявления его индивидуальности и их можно уважать. Я думаю, при такой позиции любая мама сможет и сохранить теплые отношения с сыном и поддержать его вступление во взрослую жизнь.
Отношение матери не только формирует характер ребенка — оно развивает его душу.
Ребенок, которого любят и который начинает учиться дарить свою любовь, в первую очередь обращает ее к своей матери, а затем уже к отцу. Позже эти связи «распространяются на других родственников и сверстников». Из этой «универсальной привязанности» к каждому из родителей развиваются такие чувства, как сострадание, честность и самоконтроль.
Когда ребенок имеет возможность психологически расслабиться, чувствуя заботливую руку матери, когда осознает, что все его потребности будут удовлетворены, он способен начать развивать в себе схожие чувства: сострадательность, совестливость, — обращенные к другим людям.
РОЛЬ МАТЕРИ В РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СВОЕГО СЫНА
Согласно исследованиям, проведенным доктором Бартоном Уайтом из Гарвардского университета, умственные способности маленьких детей хорошо развиваются, если их матери:
✏ Проявляют к ним любовь, но при этом твердо поддерживают дисциплину.
✏ Всегда готовы к ним прислушаться и ответить на любой вопрос, дать нужную информацию и помочь ознакомиться с окружающим миром.
✏ Позволяют им лазать по всему дому, все трогать и все исследовать.
ЧТО МАЛЬЧИКАМ НУЖНО ОТ МАТЕРИ
Мальчикам нужна мама:
✏ С которой можно поговорить.
✏ Которая уважает себя.
✏ Которая видит в них хорошее, а не плохое.
✏ Которая идет навстречу их стремлению к приключениям и шуткам.
✏ Которая верит в их большое будущее.
✏ Которая твердо и последовательно поддерживает дисциплину.
✏ Которая развивает у них хороший вкус и учит уважительно относиться к женщинам.
✏ Которая умеет слушать.
✏ Которая позволяет брать на себя ответственность.
✏ Которая способна открыть перед ними горизонты науки и творчества.
✏ Которая доверяет им и предоставляет больше свободы, зная, что они этого достойны.
✏ Которая направляет их стремление к независимости, посылая свои благословения
В современном обществе к мужчинам предъявляют много требований, он теперь не только должен кормить и обувать семью, но и много зарабатывать, помогать жене, обеспечивать высокий уровень жизни и быть сильным. Чтобы воспитать такого мужчину, очень важно установление тесной психологической связи между мамой и сыном с самого рождения.
Недостаток материнской любви и заботы в первые годы жизни малыша оставляет глубокий след в его психике, а чрезмерная материнская любовь и опека приводит к тому, что из мальчика вырастает безынициативный и неуверенный в своих силах мужчина. Задача мамы при воспитании мальчика - это создать условия в семьи для формирования мужественности у мальчика.
Очень сложно перевоспитать или словесно поучать сына, достигшего 12 лет. Любые тематические нотации мальчики в этом возрасте принимают в штыки. Поэтому родителям подростка остается только поддерживать все начинания сына и дать ему правильные советы. В этом возрасте дети очень чувствительны к лицемерию и фальши. Если родители честны с собой и искренне с ребенком, то мальчик доверяет им и между родителем и сыном формируются теплые отношения. Мальчику подросткового возраста нужна внешняя опора, идеальный вариант, если этой опорой будут мама с папой, которые ему доверяют, его поддерживают и вдохновляют на новые успехи. Маме нужно не контролировать и учить сына постоянно, а дать ему больше свободы и возможности принимать самостоятельные решения.
Самое ценное, что может сделать мама при воспитании мальчика подростка, это все время дать ему чувствовать, что она любит его и гордится его успехами. Даже если вам не нравится что-то в поступках сына, не нужно повышать на него голос, обзывать его оскорбительными словами и наказывать. Каждое проявление индивидуальности ребенка нужно уважать и обсуждать все проблемы вместе. Ребенок должен методом проб и ошибок сам понять, что такое хорошо и что такое плохо.
У родителей, нашедших правильный подход в воспитании, мальчик подросткового возраста уже приучен к труду, он с удовольствием помогает маме, пилит и забивает гвозди. Если у вас растет в доме сын, не нужно самой стараться делать всю мужскую работу, попросите это сделать сына и не важно, что на первых порах у него все будет получаться плохо. Не раздражайтесь, а хвалите его, поощряйте взглядом и доброжелательной улыбкой любой его успех.
Конечно, у каждой мамы свои методы воспитания сына. Одна мать - читает книги мальчику, другая - записывает в спортивную секцию, третья - приучает с детства работать в огороде. Но, все-таки, самое главное в воспитание мальчика - это пример для подражания. У родителей, которые сами любят труд, чистоту и порядок, ребенок также вырастает аккуратным и успешным человеком.
Источник:
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А еще у нас др*чат на сэра Александра Грея.