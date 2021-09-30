Воспитание мальчика. Роль папы и мамы

Строгая мама

Но в некоторых случаях в семьях наблюдается кардинально противоположная ситуация, в которой отец не имеет никакого права голоса. Властная мама, бабушка – ребенок изо дня в день наблюдает за тем, что его отец не принимает никаких решений и участия в семейной жизни. Да и чаще всего в подобных семьях отца на пушечный выстрел не подпускают к воспитательному процессу женщины семейства. И, конечно же, в подобной атмосфере глупо будет надеяться, что ребенок вырастет настоящим мужчиной.

С очень высокой долей вероятности подобный мальчик вырастет совершенно бесхарактерной личностью, которая всю свою жизнь будет зависеть от мнения мамы, а в последствие – жены. Разумеется, в том случае, если ему все же удастся жениться. И потом маме этого мальчика останется только сокрушенно качать головой, недоумевая, в кого уродился ее сын.

А что же делать тем женщинам, которые по тем или иным причинам вынуждены воспитывать сына самостоятельно? . Просто примем за исходную точку тот факт, что отца нет, либо он много времени проводит на работе. Как же быть? Каким должно быть воспитание мальчишки, чтобы он вырос полноценным мужчиной? Неужели это нереально?

не все так безнадежно. Разумеется, различие в воспитании мальчиков и девочек существует, и оно радикальное. Но справиться с этой задачей под силу любой маме – главное, чтобы было желание и необходимые знания. Немного педагогики, немного детской психологии – и у вас есть все шансы вырастить настоящего мужчину.

Первое, что должна запомнить женщина – материнская и отцовская любовь имеют различную природу. Мать любит своего ребенка безусловно и безоговорочно. А вот любовь отца нужно еще заслужить – своим поведением, успехами и достижениями. Проще говоря – папина любовь предметна. И поэтому в том случае, если уж женщина растит своего сына самостоятельно, либо папа очень часто бывает в разъездах, маме нужно помнить об особенностях психики мальчиков, которая в значительной степени отличается от девчачьей.

В отличие от девочек, мальчики обладают меньшим терпением и усидчивостью, более подвижны и агрессивны. И с мальчиками гораздо сложнее уже примерно с трехлетнего возраста, не говоря уже о подростковом. Ребенок старается самоутвердиться всеми доступными способами – различными шалостями, выходками, капризами и криками. По мере роста мальчика проблемы могут еще больше усугубиться – курение, воровство, непослушание, хамство. И это далеко не полный перечень способов протестов мальчика – подростка.

Поэтому, чтобы не допустить подобной плачевной ситуации, женщина должна с самого начала выбрать правильную линию поведения по отношению к сыну. Очень часто мама может услышать совет держать сына «в ежовых рукавицах». Однако это тоже далеко не лучший выход. Ведь мальчик нуждается в любви и ласке ничуть не меньше, чем девочка. Вы же не хотите вырастить забитого ребенка, боящегося оторвать взгляд от земли? Поэтому помните о правиле «золотой» середины.

Азы истины

Существует несколько простых правил и принципов, которых необходимо придерживаться в вопросах воспитания мальчика. Ведь очень часто проблемы в поведении ребенка напрямую связаны с внутренними личностными конфликтами родителей, в данном случае – мамы.

«Хозяин в доме»

Очень часто мальчик в неполных семьях слышит о том, что он – единственный в доме хозяин. Да и в полных семьях подобное наблюдается нередко – например, когда папа уходит на работу. Но делать этого ни в коем случае нельзя! Помните о том, что ребенок должен оставаться ребенком всегда и при любых обстоятельствах . Излишняя ответственность весьма негативным образом сказывается на детской психике, которая просто не готова к подобной ответственности.

Помните о том, что ребенок все воспринимает буквально, и гораздо более серьезно, чем взрослые. И ребенок будет находиться в постоянном напряжении, опасаясь сделать что-либо не так и потерять ваше доверие и любовь. А такая психологическая нагрузка не приведет ни к чему хорошему.

Взгляд на ту или иную вещь

Ни в коем случае не забывайте о том, что ваш сын – в первую очередь мужчина. Пусть даже еще пока совсем маленький, но все же мужчина. А мужское восприятие мира и эмоции различны. И если мышление девочки подобно мышлению мамы, то у сына оно радикально отличается. И эту особенность необходимо учитывать – относитесь к ребенку с уважением.

Общение с мужчиной

В том случае, если мальчик не имеет возможности общаться с отцом, постарайтесь организовать его регулярное общением с каким-либо другим мужчиной, которому вы доверяете. Это может быть дядя, дедушка или просто друг семьи. В любом случае, ребенок должен хотя бы эпизодически общаться с мужчиной, который может поддержать советом или помочь в тяжелой ситуации. Ведь, при всем желании мамы, она не сможет посмотреть на ту или иную проблему с мужской точки зрения.

Домашние обязанности

Девочки – это мамины помощницы. Это аксиома и с этим никто не спорит. Но с мальчиками дело обстоит немного иначе. Конечно же, у ребенка должны быть домашние обязанности. Но излишне перегружать ими ребенка не стоит – у мальчика должно быть немного больше свободы. И гораздо разумнее не заставлять ребенка помогать вам, а плавно подвести его к тому, чтобы у него у самого появилось подобное желание.

Интересуйтесь мужским миром

Коль уж вам выпал счастливый билет стать мамой мальчика, потрудитесь интересоваться теми вещами, которые могут быть интересными для вашего сына. Конструкторы, пистолеты, гонщики, пистоны, хлопушки, футболисты, последние марки автомобилей – во всем этом вы должны ориентироваться, как рыба в воде. В противном случае у вас будет все меньше и меньше точек соприкосновения с сыном, особенно по мере его взросления. Вы же не хотите, чтобы к 12-13 годам ваши разговор сводились к банальному: «Как дела в школе?».

Детские психологи очень часто сталкиваются с ситуацией, когда в семье, из боязни вырастить из мальчика «девчонку», пресекаются абсолютно любые, на взгляд родителей, «женские проявления». И родители свято уверены в том, что они действуют во благо сыну. Но на самом деле ситуация прямо противоположная. В такой тактике масса серьезных недостатков:

Эмоциональность

Ребенок, опасаясь негативной реакции родителей, оказывается вынужденным скрывать эмоции. Нередко бывают случаи нервных расстройств и даже срывов. В итоге рано или поздно ребенок становится крайне замкнутым и черствым.

Творческое начало

К сожалению, очень часто в мальчике подавляется творческое начала. Например, родители отдают ребенка на футбол, не глядя на то, что мальчик очень хорошо танцует. Либо в кружок выжигания по дереву вместо кружка по пошиву мягкой игрушки.

Роль матери в воспитании мальчика







В самом нежном возрасте, до трех-четырех лет жизни, любой ребенок имеет крепкую связь с матерью. Это очень важно для полноценного развития чувственной сферы мальчика. Позже, в зрелой любви с женщиной, мужчина чаще ищет к себе то же любовное отношение, образец которого подарила ему мама.

Мать также символизирует «кормящее чрево», и все, что с этим связано: заботу о теле, теплые ощущения и чувства, душевный и тактильный контакты.

Примерно до 6-7 лет мальчик все еще крепко эмоционально связан с матерью, но значение ее фигуры уравновешивается с отцом ребенка.

Чем ближе сын к социальным сферам, школам, коллективам, компаниям сверстников, тем больше ему нужен отец. Но все происходит постепенно.





Главное для матери, когда ее сын подрастает – понемногу освобождать место для участия в его жизни отца. Если семья не полная, или папа по какой-то причине не общается с сыном, стоит помочь мальчику построить общение с мужчиной, вызывающим у вас доверие.

Если же у матери есть какие-то обиды, негативные эмоции в адрес отца ребенка или в адрес мужчин в целом, для здорового превращения сына в мужчину важно для начала разделить свои чувства к сыну и к его отцу. Мальчику, чувствующему, что мать не принимает в нем его мужскую часть, придется очень несладко. Ведь и мать и отец (даже если вдруг папа с семьей не живет) для него одинаково важны, и в нем самом заложены качества и отца и матери – он их сын, их дитя в равной степени. И тогда сын, подсознательно протестуя против негатива к папе, может начать что-то, обычно самое подавляемое «от папы» проявлять.

Поэтому, в такой ситуации для матери может быть эффективно проработать эти непроявленные эмоции к отцу ребенка с профессиональным психологом.

Помимо перечисленного сыну нужно предоставлять большую свободу для его личных выборов и решений. Так сказать, поле для ответственности и взросления. И маме стоит постепенно все больше «отпускать» сына, больше заниматься собой, мужем или другими детьми. Самое ценное, что вы можете предложить подростку – это ваша готовность к поддержке и то, что вы его любите и гордитесь им. Даже если вам что-то и не нравится в его жизни, это проявления его индивидуальности и их можно уважать. Я думаю, при такой позиции любая мама сможет и сохранить теплые отношения с сыном и поддержать его вступление во взрослую жизнь.

Отношение матери не только формирует характер ребенка — оно развивает его душу.

Ребенок, которого любят и который начинает учиться дарить свою любовь, в первую очередь обращает ее к своей матери, а затем уже к отцу. Позже эти связи «распространяются на других родственников и сверстников». Из этой «универсальной привязанности» к каждому из родителей развиваются такие чувства, как сострадание, честность и самоконтроль.

Когда ребенок имеет возможность психологически расслабиться, чувствуя заботливую руку матери, когда осознает, что все его потребности будут удовлетворены, он способен начать развивать в себе схожие чувства: со­страдательность, совестливость, — обращенные к другим людям.

РОЛЬ МАТЕРИ В РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СВОЕГО СЫНА