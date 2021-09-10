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Подсмотрено в общаге: девушки, тараканы и быстрая лапша

Подсмотрено в общаге: девушки, тараканы и быстрая лапша (18 фото)

Автор:
10 сентября 2021 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   институт   общага   общежитие   смех   студент   студентка   
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Учебный год стартовал, а это значит, что иногородние студенты вернулись в общежития. Благодаря соцсетям у нас есть прекрасная возможность немного подсмотреть за современными студентами, которые охотно делятся фотоконтентом из стен любимых общаг.
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Метки: Юмор   институт   общага   общежитие   смех   студент   студентка   
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Олег 41 минуту назад
Эх, общага... Лучшие годы!
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