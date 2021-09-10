Подсмотрено в общаге: девушки, тараканы и быстрая лапша

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Учебный год стартовал, а это значит, что иногородние студенты вернулись в общежития. Благодаря соцсетям у нас есть прекрасная возможность немного подсмотреть за современными студентами, которые охотно делятся фотоконтентом из стен любимых общаг.
1. Студенты первого курса, а также их родственники, немного не так представляли студенческие хоромы
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