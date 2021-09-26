Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков

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Хорошо, когда родители освоили гаджеты и всегда на связи. Если нет времени на долгие разговоры, всегда можно пообщаться с помощью смс или в мессенджерах, а некоторые диалоги хочется запомнить надолго и даже рассказать о них своим детям.
Родители, освоившие смс и мессенджеры, - бесценны. Во-первых, они всегда держат руку на пульсе и знают, когда их великовозрастный ребенок лег спать и чем ужинал. Они не забывают желать спокойной ночи и доброго утра, спамят картинками и учатся распознавать смайлики. А еще пишут смешно - ну, разве не чудо?
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Но все равно же закинет?
Не все родители мечтают подкидывать денежки своим дитяткам, даже когда те начинают жить отдельно.
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Это, что же получается? Я не должен отмечать "День взятия Бастилии", потому-что я не француз, а Китайский Новый Год, потому-что не китаец? Херня какая-то.
Я: Я с сыном на рыбалке был...
Он в унитаз спустил сосиску и она заклинила поплавок
Я давал советы, а Валера в септике, в говенном жижике ловил сосиску
Мама: Какая же ты сука
кто такой я? это папа? а Валера это его сын? а мама это бабушка Валеры? какой еще поплавок в септике?
ерунда непонятная написанна!