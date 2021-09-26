Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков

Хорошо, когда родители освоили гаджеты и всегда на связи. Если нет времени на долгие разговоры, всегда можно пообщаться с помощью смс или в мессенджерах, а некоторые диалоги хочется запомнить надолго и даже рассказать о них своим детям.

1 Источник: Родители, освоившие смс и мессенджеры, - бесценны. Во-первых, они всегда держат руку на пульсе и знают, когда их великовозрастный ребенок лег спать и чем ужинал. Они не забывают желать спокойной ночи и доброго утра, спамят картинками и учатся распознавать смайлики. А еще пишут смешно - ну, разве не чудо?

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