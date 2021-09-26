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Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков

Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков (30 фото)

Автор:
26 сентября 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   мама   папа   родители   скриншоты   смешно   смс переписки   
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30
Хорошо, когда родители освоили гаджеты и всегда на связи. Если нет времени на долгие разговоры, всегда можно пообщаться с помощью смс или в мессенджерах, а некоторые диалоги хочется запомнить надолго и даже рассказать о них своим детям.
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Метки: Юмор   дети   мама   папа   родители   скриншоты   смешно   смс переписки   
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7  комментариев
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771
Ksenia2 2 часа назад
Моя мама смс-ки пишет лихо, но знаками препинания в целях экономии времени не пользуется. Поэтому текст идет одной простыней. Типа "Доброе утро я поехала на дачу еда есть не забывай пообедать мама". Люблю ее.
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11k
Типа граф Минуту назад
Ну про фарш , это уже где только не выкладывали
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6k
Евгений 12 минут назад


Это, что же получается? Я не должен отмечать "День взятия Бастилии", потому-что я не француз, а Китайский Новый Год, потому-что не китаец? Херня какая-то.
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450
Fisher1979 12 минут назад
Люблю свою дочь тролить...
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2k
Ivan 48 минут назад
*В доме канализация сломалась, жалуюсь маме

Я: Я с сыном на рыбалке был...
Он в унитаз спустил сосиску и она заклинила поплавок
Я давал советы, а Валера в септике, в говенном жижике ловил сосиску

Мама: Какая же ты сука
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