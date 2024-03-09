"Жертва расизма, несправедливо отсидевший 20 лет в тюрьме", снова арестован

Все годы, проведенные в тюрьме Джонс доказывал, что он "жертва системного расизма". Невинно осужденный и вообще самый благородный человек в мире. Он примерно себя вел, получил аттестат об школьном образовании, посещал курсы по решению конфликтов и глубокому дыханию.

Получив помилование в 2019 году, он стал ярым активистом тюремной реформы и начал работать адвокатом в офисе государственного защитника в Квинсе. Заработал себе репутацию неплохого адвоката и принимал активное участие в обсуждении проблем расизма в американской системе правосудия. В прошлом месяце записал подкаст с Джо Роганом о том, что дескать ужасно несправедливо давать такие большие сроки темнокожим гражданам.