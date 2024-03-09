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"Жертва расизма, несправедливо отсидевший 20 лет в тюрьме", снова арестован

"Жертва расизма, несправедливо отсидевший 20 лет в тюрьме", снова арестован

Автор:
09 марта 2024 10:56
Сообщество : Криминал
Метки: США   Шелдон Джонс   адвокат   активист   невинно осужденные   расизм   тюремная реформа   
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Шелдон Джонс из своих 48 лет жизни 26 провел в тюрьме. Посадили его тогда за использование оружия при ограблении нескольких мужчин, которые задолжали ему деньги за наркотики. Суд приговорил Джонса к 50 годам, но после нескольких лет в одиночной камере он заявил, что готов стать другим человеком.

Все годы, проведенные в тюрьме Джонс доказывал, что он "жертва системного расизма". Невинно осужденный и вообще самый благородный человек в мире. Он примерно себя вел, получил аттестат об школьном образовании, посещал курсы по решению конфликтов и глубокому дыханию.


Получив помилование в 2019 году, он стал ярым активистом тюремной реформы и начал работать адвокатом в офисе государственного защитника в Квинсе. Заработал себе репутацию неплохого адвоката и принимал активное участие в обсуждении проблем расизма в американской системе правосудия. В прошлом месяце записал подкаст с Джо Роганом о том, что дескать ужасно несправедливо давать такие большие сроки темнокожим гражданам.


Ведущий с ним согласился и подтвердил, что Шелдон действительно жертва.

Ну, в общем, эту "жертву" задержали в прошлый четверг после того, как он застрелил 44-летнего мужчину и, расчленив его тело, выкинул голову в мусорный бак. Погибший был его хорошим другом, с столь же мрачным прошлым, имел кучу судимостей за наркотики и грабежи. В 2006 году его посадили за убийство, а к 2017 году уже отпустили по УДО.


От тела другана Шелдон избавиться не успел, только разделал его на фрагменты и запихнул в холодильник, как нагрянули копы. Он как-то не рассчитал, что в 2 часа ночи звуки выстрела в многоквартирном доме несколько напрягут соседей, которых до этого разбудили отчаянные крики - "Пожалуйста, не надо. У меня есть семья!".


Соседи решили, что это по меньшей мере странно и вызвали полицию, правда только на следующий день. За это время Джонс успел купить кучу бытовой химии и отмыл квартиру от крови.

Отец убийцы сообщил прессе, что был шокирован, узнав, что сына снова арестовали.

“Он учился в тюрьме”, - продолжил он. “Он хороший человек. Он работал в юридической конторе".



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Метки: США   Шелдон Джонс   адвокат   активист   невинно осужденные   расизм   тюремная реформа   
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96k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Copycat Полчаса назад
ну для родителя почти всегда его ребёнок "хороший человек просто попал в плохую ситуацию"
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39k
АнтонПолднев 50 минут назад
Чё, и глубокое дыхание не помогло?
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11k
kaboza 59 минут назад
Звидос, черножопого за связь с огнестрелом и наркотой осудили, кормили, одевали, учили, мозгоправа посещал, выпустили...а он устроил СПБ-РАСЧЕЛЕНКА-СТАЙЛ))))) Вива пендосия...
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11k
kaboza Час назад
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161
DarkSkat93 2 часа назад
"весомый" аргумент в пользу американской толерантности и судебной системы
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