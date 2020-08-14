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Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров

Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров (7 фото + 5 видео)

Автор:
14 августа 2020 21:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   абсурд   активисты   белые   бред   мародёрство   расизм   сша   
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Подборка абсурдных новостей про борьбу BLM-активитстов с расизмом.

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Метки: blm   абсурд   активисты   белые   бред   мародёрство   расизм   сша   
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17  комментариев
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12k
Алан 5 часов назад
Пусть они замочат друг друга. А последний выживший поссыт на высоковольтный провод
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7k
Владимир 3 часа назад
Дайте уже Брейвику добро на отстрел и оружие. За неделю все затихнут.
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29k
russger 3 часа назад
а ведь всё можно решить быстро и просто

а ведь всё можно решить быстро и просто
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1k
Мороз 4 часа назад
Всем недовольным набедренную повязку в зубы и на историческую родину !!!
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33k
Mich_Man 4 часа назад
Так поржать!)))
Так поржать!)))
Ссылка www.youtube.com
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21k
Slawa49 4 часа назад
отстреливать нигеров надо по всему миру!
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515
Alex 4 часа назад
вот например мигранты рвутся жить в богатые страны,а афроамериканцы УЖЕ живут в богатой стране,но очень там страдают, куда им бежать ?
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33k
Mich_Man Alex 4 часа назад
В Либерию рвутся, по-ходу!))
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1k
Дарвин и премия 4 часа назад
Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров
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14
vova old 4 часа назад
мэр чикаго не просто чёрная женщина, но ещё жената белой еврейской библиотекарше. короче если чёрные себе победят то все мужики возьмут себе белую жену, а вот чёрным бабам что делать
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855
Роман Гамзалиев 5 часов назад
Приятно видеть , как дермократия пожинает результаты и любовь населения)))
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742
Медвежья Ферма 5 часов назад
Протестующих поддержать печеньками, выступить против полицейского произвола, ввести санкции. Вроде, ничего не забыл..
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65
Петр Комаров 5 часов назад
дибилы, млять!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Верным путем идёте, товарищи!
Верным путем идёте, товарищи!
Верным путем идёте, товарищи!
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4k
Сергей ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Ну так не зря их марксистами обзывают. Методы такие же. Под шумак сп@здить, изнасиловать или убить.
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33k
Mich_Man ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Зря Вы нигеров сюда подписали.
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879
Broscan 6 часов назад
Чёрная пятница продолжается


Налетай разбирай !
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