Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров

Прошлое воскресенье для владельцев магазинов в Чикаго стало самым настоящим чёрным днём. Мародёры принялись грабить и громить, после того как в Facebook появилась информация о том, что полицейские застрелили 15-летнего чернокожего подростка. Потом выяснилось, что это фейк, но к тому времени "протестующие" уже затарились всем необходимым.

Но полицейские действительно стреляли в чернокожего Латрелла Аллена (Latrell Allen) накануне протестов. В полицию сообщили о молодом афроамериканце, разгуливавшем по чикагскому району Инглвуд. Копы приехали на место, увидели подходящего под описание парня и направились к нему. Аллен бросился от них наутёк, отстреливаясь. Понятно, что полицейские тоже применили оружие. Аллен попал в копов, а копы подстрелили Аллена. Сейчас парень и полицейские находятся в больнице. Аллена обвиняют в покушении на жизнь сотрудника полиции и в незаконном хранении оружия. Стрелок обвинения отрицает, говорит, что пушки у него не было, а он просто побежал, завидев страшных копов. По неизвестной причине запись происшествия с нательных камер полицейских отсутствует.