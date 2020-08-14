Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров

Подборка абсурдных новостей про борьбу BLM-активитстов с расизмом.
Прошлое воскресенье для владельцев магазинов в Чикаго стало самым настоящим чёрным днём. Мародёры принялись грабить и громить, после того как в Facebook появилась информация о том, что полицейские застрелили 15-летнего чернокожего подростка. Потом выяснилось, что это фейк, но к тому времени "протестующие" уже затарились всем необходимым.
Но полицейские действительно стреляли в чернокожего Латрелла Аллена (Latrell Allen) накануне протестов. В полицию сообщили о молодом афроамериканце, разгуливавшем по чикагскому району Инглвуд. Копы приехали на место, увидели подходящего под описание парня и направились к нему. Аллен бросился от них наутёк, отстреливаясь. Понятно, что полицейские тоже применили оружие. Аллен попал в копов, а копы подстрелили Аллена. Сейчас парень и полицейские находятся в больнице. Аллена обвиняют в покушении на жизнь сотрудника полиции и в незаконном хранении оружия. Стрелок обвинения отрицает, говорит, что пушки у него не было, а он просто побежал, завидев страшных копов. По неизвестной причине запись происшествия с нательных камер полицейских отсутствует.
Но полицейские действительно стреляли в чернокожего Латрелла Аллена (Latrell Allen) накануне протестов. В полицию сообщили о молодом афроамериканце, разгуливавшем по чикагскому району Инглвуд. Копы приехали на место, увидели подходящего под описание парня и направились к нему. Аллен бросился от них наутёк, отстреливаясь. Понятно, что полицейские тоже применили оружие. Аллен попал в копов, а копы подстрелили Аллена. Сейчас парень и полицейские находятся в больнице. Аллена обвиняют в покушении на жизнь сотрудника полиции и в незаконном хранении оружия. Стрелок обвинения отрицает, говорит, что пушки у него не было, а он просто побежал, завидев страшных копов. По неизвестной причине запись происшествия с нательных камер полицейских отсутствует.
В прошлое воскресенье чикагские "протестующие" нанесли городу и бизнесу урон в 60 млн долларов, полиция задержала более 100 мародёров, 13 офицеров полиции получили ранения. Эти данные совсем не смущают BLM-активистов. В понедельник они собрались в Чикаго протестовать против действий полиции и самая активная из активистов Ариэль Аткинс (Ariel Atkins) заявила журналистам, что мародёрство - это не преступление: "Мне плевать, если кто-то решит ограбить Gucci, Macy'S или Nike, потому что это значит, что этот человек накормлен, что у этого человека есть одежда. Это репарации. Всё, что они хотят взять, они могут взять, потому что магазины застрахованы".
Мэр Чикаго Лори Лайтфут (между прочим, чернокожая женщина), которая ранее пообещала сделать всё возможное, чтобы не пустить в город федеральные войска для разгона протестующих, теперь заявила, что не важно, чем мародёры оправдывают свои поступки, их поймают и их накажут. Ариэль слова мэра не понравились, в интервью чикагской радиостанции WBEZ она сказала: "Самая идея преступности основана на расизме, людей наказывают за то, что они делают ради выживания..." Чикагская BLM-ячейка сделала официальное заявление, что беспорядки и мародёрства не прекратятся, пока полицию Чикаго не расформируют.
Вот один из примеров того, что мэр Чикаго и многие другие называют преступностью, а Аткинс называет противодействием расизму. Глупый грабитель транслировал свою борьбу с банкоматом на видео, не скрывая лица.
Ещё одна лутерша ищет чем поживиться в чикагском торговом центре и ведёт прямой эфир. То ли отвечая на BLM клич-пароль, то ли придя в экстаз от обилия модных брендов, которые можно экспроприировать, она говорит то же, что говорил перед смертью Джордж Флойд: "I can't breath" ("Я не могу дышать").
Мародёры разнесли огромный гипермаркет BestBuy. Последствия рейда снимают с вертолёта, а афроамериканцы, не обращая на съёмку внимание, спокойно загружают в авто оставшиеся после налёта телевизоры. "Так сейчас выглядит парковка, я даже не могу представить, что теперь внутри магазина", - говорит за кадром репортёр.
“Check your privilege” a BLM group yells at a person who allegedly called police over business vandalism. They’re extremely angry at him and threaten him and the business. This was in Seattle overnight at the BLM gathering. #SeattleRiots— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 14, 2020
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А это уже в Сиэтле. BLM-щики кричат владельцу ресторана, которому они только что разбили витрину: "Это расизм. Проверь свои привилегии, расистская свинья". Это значит, что раз ты белый, то тебе можно и окно разбить и кое-что похуже сделать. Владелец посмел вызвать копов и вступить с активистами в спор. Такой наглости они не стерпели и стали угрожать мужчине расправой. Бизнесмену пришлось убежать, активисты послали копов на четыре буквы и погнались выбивать из владельца ресторана привилегии.
“Who do we protect? Black criminals.”— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 14, 2020
BLM and antifa chant at a march in Seattle on 11 Aug. #SeattleRiots pic.twitter.com/ifrh2lXr7G
Снова Сиэтл. Протестующие скандируют: "Кого мы защищаем? Чёрных преступников".
Meanwhile in Seattle a new chant: “Who do we protect? BLACK CRIMINALS!” 😂😂 pic.twitter.com/nRgmn0nBAJ— Shawnasaurus Rex (@ShawnG927) August 14, 2020
BLM-активисты пришли в район, где живут в основном белые, и стали кричать владельцам домов:"Вы знаете, что этот район был чёрным? Теперь вы знаете. Значит вы тоже угнетаете чёрных. Что вы сделаете, чтобы исправить это?" Парень говорит, что эта земля была отдана чёрным, здесь жили чёрные, потом, правда, поправляется, что вообще-то земля эта принадлежит коренным американцам, но и чёрным тоже. Активисты призывают владельцев домов вернуть район чёрным, чтобы искупить свою вину.
Но есть и хорошие новости. Чёрные жители Инглвуда, с которого и началась заварушка в Чикаго в прошлое воскресенье, прогнали из своего района BLM-активистов, решивших на днях устроить очередной митинг. Они сказали, что не потерпят новых беспорядков в своём районе. "Как же так, братья?" - спросили у них активисты. Местные объяснили BLM-щикам, что в чужой монастырь со своим уставом лезть не рекомендуется, рассказали, что сами против полицейского произвола, но долгие годы постепенно налаживают отношения с полицией и делают свой район безопаснее. Лишение финансирования полиции, где работают и чёрные полицейские, инглвудцы тоже не поддерживают. Свою позицию они без уничтожения чужой собственности растолковали активистам.
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
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