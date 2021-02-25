В "Симпсонах" отстранили от работы белого актера, который 30 лет озвучивал темнокожего персонажа

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Американцы сдержали слово, и продолжают кампанию по наведению расового порядка.
Продюсеры "Симпсонов" заранее предупредили о планах, в ходе которых они заменят белых актеров, озвучивающих цветных персонажей, и слово свое сдержали. Одним из первых стал Гарри Ширер, чьим голосом разговаривал доктор Хибберт. Ширер озвучивал своего героя 30 лет, с 1990 года.
"Вчера вечером Гарри Ширер озвучивал доктора Хибберта в последний раз. В следующее воскресенье доктора Хибберта будет озвучивать Кевин Майкл Ричардсон"
Harry Shearer will no longer voice black 'Simpsons' character https://t.co/hl8IbzvzUO pic.twitter.com/rRLEJsMULB— New York Post (@nypost) February 22, 2021
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Сам Ширер ранее отмечал, что не согласен с политикой канала, и привязка цвета кожи актера к расе его персонажа - идея надуманная и довольно странная. Напротив, задача актёра — играть совершенно не похожих персонажей, в том числе других рас (что, кстати, с успехом претворяется в жизнь в кино, где роли традиционно белых героев постепенно отвоевываются чернокожими артистами). От комментариев после отстранения Ширер отказался, хотя, уверены, своей точки зрения он не изменил.
Новый голос доктора - актер Кевин Майкл Ричардсон - уже работал над "Симпсонами", сотрудничал с Сетом МакФарлейном в его "Гриффинах", "Американском папаше" и "Шоу Кливленда". Он не новичок в озвучании, хотя от этого факт увольнения белого актера не становится менее болезненным.
А начался весь этот процесс с "Гриффинов", когда актер Майк Генри, озвучивавший Кливленда Брауна в "Гриффинах" и "Шоу Кливленда" внезапно объявил, что сам отказывается от роли и больше не вернется к образу, поскольку считает неправильным озвучивать темнокожего героя. После и Хэнк Азария, озвучивавший Апу в "Симпсонах", отказался от своей роли. И, кажется, этот процесс только набирает обороты. При этом, повторимся, чернокожих совершенно не смущает, когда они начинают играть роли белых персонажей. Это же другое.
It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020
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