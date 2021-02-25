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В "Симпсонах" отстранили от работы белого актера, который 30 лет озвучивал темнокожего персонажа

В "Симпсонах" отстранили от работы белого актера, который 30 лет озвучивал темнокожего персонажа (6 фото)

Автор:
25 февраля 2021 10:00
Сообщество : Кино
Метки: анимация   кино   озвучание   работа   расизм   симпсоны   сша   
914
6
Американцы сдержали слово, и продолжают кампанию по наведению расового порядка.
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Метки: анимация   кино   озвучание   работа   расизм   симпсоны   сша   
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18k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Отсутствие расизма - это отсутствие разницы между чёрными и белыми. Это равенство. Это когда никто не обращает внимания на цвет кожи, никто не получает притеснений или наоборот каких-то привилегий по расовому признаку. То что сделали они - уволили белого из за цвета кожи - это как раз таки расизм.
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11k
alexis 49 секунд назад
А ещё у них огра и осла озвучивают не огр и осёл.
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8k
Medved 8 минут назад
Ну вообще-то это и есть расизм.
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3k
Алексей 10 минут назад
цензура СССР нервно курит в сторонке...
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27k
a.fey 18 минут назад
Ненавижу две вещи - расизм и негров.
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4k
Максим Демидов a.fey 11 минут назад
А с другой стороны, нет негров - нет и расизма...
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4k
Максим Демидов 20 минут назад
Ну, всё!!!... Они сами напросились!
Минкульт, готовь финансирование!

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10k
Евгений 21 минуту назад
Бороться расизмом против расизма, это как лечение алкоголизма водкой.
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29k
Андрей 23 минуты назад
Тогда пусть в мультах про зверей персонажей озвучивают настоящие звери.
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1k
Anubis17 Полчаса назад
Тогда в шахматах "черные" должны играть только черными фигурами... А вообще кто-нибудь видел чернокожих гроссмейстеров?
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1k
Пачо Эррера 37 минут назад
Чёрный расизм
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12k
KOSTELLO 37 минут назад
Л - лицемерие
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41
Youtube's Best Channel 38 минут назад
-Кто там шумит, Бэрримор? - Толерасты, сэр.
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392
*опа 44 минуты назад
Хотя, иногда и среди негров встречаются нормальные люди...
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392
*опа 44 минуты назад
Я не расист, я просто ненавижу негров
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1k
Acid Snake 47 минут назад
Тогда надо чтобы и негры перестали выполнять работу белых и вернулись на традиционные плантации.
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3k
Andy 51 минуту назад
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14k
Иван Фёдорович Andy 49 минут назад
тогда уж афрорусское
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17k
babuby Иван Фёдорович 46 минут назад
Тогда уж афроукраинское!
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7k
DumDum babuby 12 минут назад
"негроевропейское", неучи...
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39k
Александр Andy 12 минут назад
Афротурецкое?
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4k
pilgrimnl babuby 10 минут назад
фили оно украинское, если смотреть по протяжению побережья, то тогда уже афротурецкое, у укропии всего то 400 км побережья осталось, а только побережье Крыма более 600 км.
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