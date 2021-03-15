17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты

Был конкурс "Кот в мешке", где надо было распознать на ощупь предмет сокрытый в холщовой сумке. Вот на следующем снимке юная будущая актриса пытается определить что же там спрятано в руках у Германа Безносова, победителя этого конкурса в 1965 году (да-да, первым победителем конкурса красоты стал мужчина, переодетый в даму - фильм "В джазе только девушки" был очень популярен в те годы)