17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты

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Мало кто знает, что в 60-е годы в Новосибирске несколько лет подряд проходил свой конкурс красоты. И школьница Ирина Алферова на одном из них завоевала титул "Мисс-Пресса"
Вот она, первая слева
Речь идёт о конкурсе "Мисс-Интеграл", который проходил в новосибирском Академгородке в кафе-клубе "Под интегралом" в 1965-1968 годах. Именно в 1968 году новосибирская школьница Ирина Алфёрова, которой было тогда только 17 лет, была выбрана журналистами как "Мисс-Пресса" (победительницей "Мисс-Интеграл-68" стала Наталья Лещёва, ныне Фридлянд)
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Конечно же этот конкурс был далёк от современных - для победы в нём требовались не сколько внешние данные, а интеллектуальные - не удивительно для клуба, организованного молодыми учёными. Для победы необходимо было участвовать в литературном конкурсе (сочинение стихов на заданные рифмы), художественном (рецензирование картин), танцевальном.
Был конкурс "Кот в мешке", где надо было распознать на ощупь предмет сокрытый в холщовой сумке. Вот на следующем снимке юная будущая актриса пытается определить что же там спрятано в руках у Германа Безносова, победителя этого конкурса в 1965 году (да-да, первым победителем конкурса красоты стал мужчина, переодетый в даму - фильм "В джазе только девушки" был очень популярен в те годы)
Или вот ещё один конкурс - "Дама с собачкой". Ирину можно увидеть на крайнем справа снимке
Председателем жюри был Александр Галич, который приехал в Академгородок на первый официальный фестиваль авторской песни "Праздник самодеятельной песни" и за несколько часов до конкурса выступал на гала-концерте фестиваля. Говорят, что это было единственное публичное выступление Галича в СССР
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