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17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты

17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты (7 фото)

Автор:
15 марта 2021 09:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ирина Алферова   актриса   знаменитости   конкурс   конкурс красоты   красота   фото   
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Мало кто знает, что в 60-е годы в Новосибирске несколько лет подряд проходил свой конкурс красоты. И школьница Ирина Алферова на одном из них завоевала титул "Мисс-Пресса"
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Метки: Ирина Алферова   актриса   знаменитости   конкурс   конкурс красоты   красота   фото   
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1  комментарий
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TirAn 6 минут назад
не самые удачные её фото
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