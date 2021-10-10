15 ошеломляющих вещей, которые мало кто может увидеть в реальной жизни

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Очень часто, глядя на фотографию, изображающую что-то яркое, красочное и необычное, мы склонны думать, что это подделка. Но окружающий мир настолько крут, что ему не нужен фотошоп! В этом посте вы увидите вещи, которые поразят ваше воображение.
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Бобан Марьянович, рост 2 метра 24 сантиметра, и Кристин Ченовет, которая пришла на игру, чтобы спеть гимн
Вид из библиотеки Стамбульского университета выглядит так, словно он сделан из компьютерной графики
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мумию динозавра еще никто не видел - египтяне их уже не застали.
на этой крыше тень могла оставить снег нетронутым только у адептов плоской земли.
для всех остальных эта картинка - бездарный фотошоп. изменение положения солнца можно видеть невооружённым глазом, и чтобы эта тень оставила снег на крыше, нужно что-бы земля остановилась минут на 5-10. кому-то это уже удалось?
шутка...
"Мумифицированный динозавр"? Автор, беги скорее в нобелевский комитет! Это больше чем сенсация сразу в нескольких областях науки!