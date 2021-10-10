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15 ошеломляющих вещей, которые мало кто может увидеть в реальной жизни

15 ошеломляющих вещей, которые мало кто может увидеть в реальной жизни (15 фото)

Автор:
10 октября 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ошеломительные   Реальная   вещи   воображение   жизнь   красочный   
2157
15
Очень часто, глядя на фотографию, изображающую что-то яркое, красочное и необычное, мы склонны думать, что это подделка. Но окружающий мир настолько крут, что ему не нужен фотошоп! В этом посте вы увидите вещи, которые поразят ваше воображение.
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Метки: Ошеломительные   Реальная   вещи   воображение   жизнь   красочный   
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4k
au3 2 часа назад
"Мумифицированный динозавр в музее в Канаде"

мумию динозавра еще никто не видел - египтяне их уже не застали.
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5k
schmubu 47 минут назад

на этой крыше тень могла оставить снег нетронутым только у адептов плоской земли.
для всех остальных эта картинка - бездарный фотошоп. изменение положения солнца можно видеть невооружённым глазом, и чтобы эта тень оставила снег на крыше, нужно что-бы земля остановилась минут на 5-10. кому-то это уже удалось?
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22k
Юрьевич Час назад
Незаконный вылов краба камчатского с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста или на миграционных путях к ним наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок.

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68
Алексей Маз Час назад
Удивительный пейзаж с соснами? А, может быть с елями? Хотя, при богатом воображении могут и пальмы почудиться)
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Мумификация - процесс при котором ткани животного полностью обезвоживаются и не разлагаются длительное время.

"Мумифицированный динозавр"? Автор, беги скорее в нобелевский комитет! Это больше чем сенсация сразу в нескольких областях науки!
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2k
satra 2 часа назад
J.K. Simmons добыл себе на обед пару членистоногих.
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