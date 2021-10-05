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15 жизненных карикатур от иранского художника

15 жизненных карикатур от иранского художника (16 фото)

Автор:
05 октября 2021 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: жизнь   забавно   карикатура   люди   фото   художник   
651
16

Способность подмечать важные моменты в окружающем нас мире и перемещать их на рисунки — главное умение для художников, которые работают с карикатурами.

Способность подмечать важные моменты в окружающем нас мире и перемещать их на рисунки — главное умение для художников, которые работают с карикатурами. Таким талантом точно может похвастаться Алиреза Пакдел из Ирана. В своих работах он показывает тяготы работы медиков в условиях пандемии, несправедливости жизни и опасное состояние мира вокруг нас. В общем, в его работах можно найти то, что волнует всех и каждого на нашей планете!


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Метки: жизнь   забавно   карикатура   люди   фото   художник   
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