15 жизненных карикатур от иранского художника

Способность подмечать важные моменты в окружающем нас мире и перемещать их на рисунки — главное умение для художников, которые работают с карикатурами. Таким талантом точно может похвастаться Алиреза Пакдел из Ирана. В своих работах он показывает тяготы работы медиков в условиях пандемии, несправедливости жизни и опасное состояние мира вокруг нас. В общем, в его работах можно найти то, что волнует всех и каждого на нашей планете!

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