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30 горьких истин, которые никто не хочет слышать

30 горьких истин, которые никто не хочет слышать (31 фото)

Автор:
07 октября 2021 16:38
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   горькая правда   жизнь   мнение   соцсети   
3900
31

На днях участникам сообщества «Спроси Reddit» задали непростой вопрос: «Какую правду никто не хочет слышать?», но те не растерялись и быстро настрочили почти пять тысяч довольно резких, но предельно честных комментариев в духе «друзья приходят и уходят» и «плохие люди не всегда получают по заслугам». Читайте дальше, чтобы узнать, какими еще горькими истинами поделились пользователи сети – может, вам тоже есть что добавить?

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Время не лечит раны, оно формирует рубцовую ткань.

Можно не допустить ни единой ошибки и все равно проиграть. Это не значит, что ты слабый – просто такова жизнь.

То, что ты служил, не делает тебя героем или даже просто хорошим человеком.

У тебя гораздо больше шансов потерять все деньги и оказаться на улице, чем сказочно разбогатеть.

Из некоторых людей получаются плохие родители. Если ты смешной или умный, это еще не значит, что ты готов заботиться о человеке (или даже о нескольких) на протяжении большого отрезка своей жизни.

Большинству людей плевать на тебя и твое мнение, и это совершенно нормально.

Высшее образование не гарантирует, что ты сможешь устроиться на работу.

Плохие люди не всегда получают по заслугам.

Неважно, насколько ты приятный человек: все равно найдутся люди, которые тебя невзлюбят, порой даже без какой-либо на то причины.

"Я не знаю" – более чем приемлемый ответ на многие вопросы.

Не все дети симпатичные.

Хорошо быть важным человеком, но гораздо важнее быть хорошим человеком.

Наша жизнь уже никогда не будет такой, какой была до пандемии.

Война может начаться за твоим окном, ни одна страна от этого не застрахована. История наглядно это демонстрирует.

Ты не особенный. Но это нормально, потому что никто из нас не особенный.

Прекрати уже прокрастинировать и закончи то, что должен был сделать.

Изменение климата – экспоненциальная кривая, и мы выходим на "плечо". В ближайшие двадцать лет стихийные бедствия увеличатся в 8 раз. Дальше будет только хуже.

Ты главный герой в своей жизни, но всего лишь статист в чужой.

Твоя молодость и красота не вечны.

Друзья приходят и уходят. Однажды вы просто перестанете общаться, и таких примеров в твоей жизни будет много.

Если не будешь заботиться о зубах в молодости, то пожалеешь об этом в старости.

Рано или поздно тебе сделают больно.

Не на все в жизни "есть причина", не все является следствием твоих поступков (или бездействия). Иногда что-то во Вселенной идет не по плану, а тебя просто задело шальной пулей.

У тебя гораздо больше шансов умереть завтра, чем вытянуть счастливый лотерейный билет.

Если тебе приходится завоевывать любовь или дружбу... Этот человек не хочет быть с тобой.

Жизнь жестока и несправедлива настолько, насколько это вообще возможно.

Завление "здоровым можно быть в любом весе" - это ложь. Если твой вес больше/меньше определенного порога, риск заболеть повышается. Никаких "но".

Твой пупок раньше был ртом.

Твой парень/муж всегда будет считать других женщин привлекательными.

Окситоцин, он же «гормон любви», также заставляет вас враждебно относиться к тем, кого вы считаете «чужими».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   горькая правда   жизнь   мнение   соцсети   
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60k
Опиум для народа 6 часов назад
-"Наша жизнь уже никогда не будет такой, какой была до пандемии.",бла-бла...

А жизнь средневековых людей не стала такой,как до эпидемий Чумы. За"бли вы со своей псевдофилософской школотовской х"йнёй, пыль на теле планеты...
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
Царь, которому всю ночь сниться, что он дворник, точно так же счастлив и несчастен как дворник, которому всю ночь сниться, что он царь.
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−18
Шурик Час назад
Хочешь узнать человека ? Дай денег в долг!
- Дохера раз просит и возвращает 100 % ? Кинет при солидной сумме ...
- Просит и просит ? Зказал "НЕТ - 3 буквы чё непонятно" ? Нужно проверить ? Дал рубль (сколько нежалко потерять) - Огрызнулся или заскулил "дай ещё" посылай из белого в чёрный список друзей, меньше нервотрёпок будет ...
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- Нет надёжных друзей, есть верные товарищи, которые могут при кх..ых обстоятельствах нехилую мину подкинуть зашиворот ...
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5k
TirAn 2 часа назад
банально, но верно
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2k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
12. It's nice to be important but it's more important to be nice. Scooter.
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2k
александр 3 часа назад
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3k
Виталий Касандров 3 часа назад
В завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
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11k
поручик Ржевский 3 часа назад
Никогда так не было, что бы никак не было, всё будет так как должно было быть, даже если всё будет наоборот.
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856
Алексей Попов 3 часа назад
Дважды два - четыре... и живи теперь с этим, автор поста ни о чем :-)))
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3k
Sunny11 4 часа назад
Самая главная правдивая истина в жизни: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
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1k
Эрик 4 часа назад
Выработайте у себя способность действовать осмысленно и хладнокровно - то уничтожать сволочей, будет вашим любимейшим хобби. Да и люди, смотря в небо - скажут Вам спасибо.
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17k
MarkovAlexandr 5 часов назад
Ещё одна горькая истина - вы только что потратили бесценное и безвозвратное время своей жизни на чтение какой-то х.у.е.т.ы
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8k
Кенвуд 5 часов назад
Много букав ни о чем. Тоже могу сочинить: если видишь солнце, значит ночь позади. Эврика мля!
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9k
insaider 5 часов назад
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2k
ых 5 часов назад
Подытожу: жить вредно, от этого умирают.
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11k
кира 5 часов назад
Жизнь вообще никогда не будет такой как прежде. Сегодня - это сегодня, а завтра просто наступит новый день, и он будет не такой как вчерашний.
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
На самом деле никто ничего не знает.
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17k
Егор 5 часов назад
Ко всем выражениям в конце можно добавить: "и это прекрасно!".
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3k
Горожанин 5 часов назад
Банальность - это не истина. Это просто банальность.
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29k
Snork Snorkoff 6 часов назад
А как же "все лгут", "справедливости нет, это эмпирическое понятие", "время не существует", "вы однозначно умрете" итдитпитдитп
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8k
arhshed 6 часов назад
Засуньте это ванильное говно обратно во вконтакт пожалуйста.
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