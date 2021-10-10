Люди и события на фотографиях Александра Стешанова

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Александр Стешанов был одним из ведущих корреспондентов газеты «Известия». Он никогда не отказывался от съeмок, не делил задания на престижные и проходные. В его фотографиях особенно виден интерес к интерес к человеку, человеку – не заложнику обстоятельств, а творцу истории.
Подписи от автора фото: Источник: ОАО «Газета Известия»
Приятного вам просмотра!
Подписи от автора фото: Источник: ОАО «Газета Известия»
Приятного вам просмотра!
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3.
Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко с гейшами во время первого посещения Японии по приглашению правительства. 1962 год.
9.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев встречается с однополчанами в Новороссийске. 1974 год.
14.
Колумбийский писатель, Нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес в редакции газеты «Известия». 1982 год.
17.
Капитан «Спартака» Сергей Капустин (слева), капитан советской сборной Валерий Васильев (в центре), вратарь ЦСКА Владислав Третьяк (справа) с «Кубком канадцев», переданным послом Канады в СССР.
34.
Торжественное открытие международных соревнований «Дружба-84» на Центральном стадионе имени В. И. Ленина, 1984 год
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Метки: СССР люди страна фотографии
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А вообще "Мистер Нет"(2) был самым зачетным советским мининделом.