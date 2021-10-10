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Люди и события на фотографиях Александра Стешанова

Люди и события на фотографиях Александра Стешанова (36 фото)

Автор:
10 октября 2021 21:39
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
317
36
Александр Стешанов был одним из ведущих корреспондентов газеты «Известия». Он никогда не отказывался от съeмок, не делил задания на престижные и проходные. В его фотографиях особенно виден интерес к интерес к человеку, человеку – не заложнику обстоятельств, а творцу истории.
Подписи от автора фото: Источник: ОАО «Газета Известия»
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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36k
Франц Лефорт 2 часа назад
Хотите верте,хотите нет,но один раз Игорю Ильинскому у Малого театра помог из машины выйти. Для меня это было как ..... Я даже не знаю что! на всю жизнь!
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19k
Dobrovit Час назад
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
У зайца в глазах читается - "Блин, прямо сразу жрать начнет? хотел же оврагом бежать!"
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
За столом напротив сидела с самыми большими сиськами? )

А вообще "Мистер Нет"(2) был самым зачетным советским мининделом.
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sedoisever 2 часа назад
Что за "Кубок канадцев" такой? Это как "Кубок Стенливцев"?
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