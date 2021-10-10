Когда купил квартиру в Москве и позвал на новоселье

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Авторский пост
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Метки: Юмор горькая правда смех
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Понятно что 9 м2 это не чтобы напостоянку жить. Можно много вариантов придумать, типа любовницу водить, живёшь за городом, а в этой квартире спишь на рабочей неделе. Но что-то мне подсказывает, что ценник такого жилья будет равносилен нормальной однушки на вторичке. А для разовых походов лучше что-то посуточное снимать.
Возможно такое пошло бы для людей с короткими командировками. Отработал, поспал пару ночей и назад домой. Так что прежде чем смеятся можно поприкидывать с какой целью такое строят. Хотя как по мне даже на такой короткий срок нужно минимальный зал 3х4 метра (кровать + диванчик), коридор 2м, уборная с душем метра 3. Минимум 17 метров выходит.
В таком ключе можно рассматривать продажу кладовок по 2-4 метра.
И что стебаться? Ах 9кв.м.!!!!
И что?????
А много ли здесь 60летних? И им вопрос!
А вы бы,были рады 9кв.м. году так в 80-м???
Без мам и пап?
Своим 9кв.м.!!!!!!