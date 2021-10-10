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Когда купил квартиру в Москве и позвал на новоселье

Когда купил квартиру в Москве и позвал на новоселье (1 фото)

Автор:
10 октября 2021 18:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горькая правда   смех   
777
1

Тот самый момент, когда все же купил квартиру в Москве и позвал друзей на новоселье.

Авторский пост

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Метки: Юмор   горькая правда   смех   
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13  комментариев
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194
Лайт 2 часа назад
Не захотели жить в бесплатных, социалистических 33 кв. метрах будем жить в капиталистических 9 кв. за 2.5 миллиона
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12k
net Полчаса назад
Сама идея неплоха, если бы не много но....
Понятно что 9 м2 это не чтобы напостоянку жить. Можно много вариантов придумать, типа любовницу водить, живёшь за городом, а в этой квартире спишь на рабочей неделе. Но что-то мне подсказывает, что ценник такого жилья будет равносилен нормальной однушки на вторичке. А для разовых походов лучше что-то посуточное снимать.
Возможно такое пошло бы для людей с короткими командировками. Отработал, поспал пару ночей и назад домой. Так что прежде чем смеятся можно поприкидывать с какой целью такое строят. Хотя как по мне даже на такой короткий срок нужно минимальный зал 3х4 метра (кровать + диванчик), коридор 2м, уборная с душем метра 3. Минимум 17 метров выходит.
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1k
Конь Юлий 56 минут назад
Пока дочитал до конца, забыл о чем пост.
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137
gollandets 2 часа назад
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5k
КремлеКот 3 часа назад
Всё очень просто: не нравится - не покупай. Рынок же !
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13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Капсульный отель в Шереметьево, а теперь и капсульная квартира.
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8k
Juli199 4 часа назад
Такое покупают не для жизни самим, а в основном для сдачи в аренду. И это Апартаменты.
В таком ключе можно рассматривать продажу кладовок по 2-4 метра.
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12k
Михалыч 4 часа назад
И что. Мегаполис. В общагах поменьше места на человека. Зато в Москве, заработает и купит больше, или продаст и купит трёшку в Саратове.
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36k
Франц Лефорт 4 часа назад
Друзья мои,Фишкяне! Все познаётся в в СРАВНЕНИИ! Пост такой уже был на Фишках,но я не об этом!
И что стебаться? Ах 9кв.м.!!!!
И что?????
А много ли здесь 60летних? И им вопрос!
А вы бы,были рады 9кв.м. году так в 80-м???
Без мам и пап?
Своим 9кв.м.!!!!!!
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