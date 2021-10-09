Военная прокуратура возбудила уголовные дела на избивших сослуживца дагестанцев

По мнению следователей из СК, трое военнослужащих издевались на солдатом по надуманному поводу, чтобы заполучить 20 тысяч рублей и мобильный телефон.
Выходцы из Дагестана вновь отличились громким скандалом с избиением. На днях по соцсетям разошелся ролик из военной части, в котором несколько солдат с остервенением бьют лежащего на полу сослуживца.
Как удалось выяснить СМИ, инцидент произошел в в/ч 46102 в городе Бикин Хабаровского края. На кадрах 22-летний Исмаил Магомедов, 25-летний Ренат Гашимов и 18-летний Шамиль Тарчоков избивают 21-летнего земляка Ислама Алиева за то, что тот ушел в казарму, когда "боевые товарищи" устроили разборки с местными. За такое предательство Алиева не только избили, но и поставили на счетчик, потребовав выплатить 20 тысяч рублей.
Осторожно, жёсткие кадры и много мата:
Источник:
Военная прокуратура возбудила уголовные дела по ст. 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
Помимо ролика с избиением в Сеть слили и кадры с употреблением наркотиков Исмаилом Магомедовым. В его крови нашли следы марихуаны и опиума.
Источник:
В Следственном комитете рассказали, что издевавшихся на сослуживцем военнослужащих уже задержали. Самый младший из троицы, Тарчоков, свою вину признал. По мнению следователей, все трое применили силу к своему сослуживцу по надуманному поводу, чтобы заполучить 20 тысяч рублей и мобильный телефон.
Источник:
- В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»
- Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин
- Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
- Медсестру из Кузбасса обвинили в избиении пациента на ИВЛ
- Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео
Понравилось62
Главное, что люди не пострадали.
А из поста - это ч.у.р.к.и
а сколько еще таких случаев, только без видео ?...
грустно от такого. и если бы он их троих ночью зарезал по тихому - был бы прав.