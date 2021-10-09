Военная прокуратура возбудила уголовные дела на избивших сослуживца дагестанцев

Выходцы из Дагестана вновь отличились громким скандалом с избиением. На днях по соцсетям разошелся ролик из военной части, в котором несколько солдат с остервенением бьют лежащего на полу сослуживца.





Как удалось выяснить СМИ, инцидент произошел в в/ч 46102 в городе Бикин Хабаровского края. На кадрах 22-летний Исмаил Магомедов, 25-летний Ренат Гашимов и 18-летний Шамиль Тарчоков избивают 21-летнего земляка Ислама Алиева за то, что тот ушел в казарму, когда "боевые товарищи" устроили разборки с местными. За такое предательство Алиева не только избили, но и поставили на счетчик, потребовав выплатить 20 тысяч рублей.



Осторожно, жёсткие кадры и много мата: