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Военная прокуратура возбудила уголовные дела на избивших сослуживца дагестанцев

Военная прокуратура возбудила уголовные дела на избивших сослуживца дагестанцев (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 октября 2021 17:27
Сообщество : Криминал
Метки: видео   военная прокуратура   избиение   солдат   
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По мнению следователей из СК, трое военнослужащих издевались на солдатом по надуманному поводу, чтобы заполучить 20 тысяч рублей и мобильный телефон.

Выходцы из Дагестана вновь отличились громким скандалом с избиением. На днях по соцсетям разошелся ролик из военной части, в котором несколько солдат с остервенением бьют лежащего на полу сослуживца.


Как удалось выяснить СМИ, инцидент произошел в в/ч 46102 в городе Бикин Хабаровского края. На кадрах 22-летний Исмаил Магомедов, 25-летний Ренат Гашимов и 18-летний Шамиль Тарчоков избивают 21-летнего земляка Ислама Алиева за то, что тот ушел в казарму, когда "боевые товарищи" устроили разборки с местными. За такое предательство Алиева не только избили, но и поставили на счетчик, потребовав выплатить 20 тысяч рублей.

Осторожно, жёсткие кадры и много мата:

Военная прокуратура возбудила уголовные дела по ст. 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и ст. 163 УК РФ «Вымогательство».


Помимо ролика с избиением в Сеть слили и кадры с употреблением наркотиков Исмаилом Магомедовым. В его крови нашли следы марихуаны и опиума.

В Следственном комитете рассказали, что издевавшихся на сослуживцем военнослужащих уже задержали. Самый младший из троицы, Тарчоков, свою вину признал. По мнению следователей, все трое применили силу к своему сослуживцу по надуманному поводу, чтобы заполучить 20 тысяч рублей и мобильный телефон.

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Метки: видео   военная прокуратура   избиение   солдат   
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18  комментариев
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601
Darki Час назад
Фу,смотреть противно,их говор,их поведение,всё вызывает отвращение.Просто какие то животные.Ну и поступки скотские,одним словом мусор.
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111
Мы Ул 4 минуты назад
Черножопые избили своего же черножопого. Так что .похуй !
Главное, что люди не пострадали.
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11k
geminisf 5 минут назад
Вот дагестанец

А из поста - это ч.у.р.к.и
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
А кричат как шимпанзе.
Ссылка www.youtube.com
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9k
Vacony Полчаса назад
ну что, опять никаких национальностей ? все норм в очередной раз...
а сколько еще таких случаев, только без видео ?...
грустно от такого. и если бы он их троих ночью зарезал по тихому - был бы прав.
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374
Хмели Сунели Полчаса назад
Говорят нет плохих наций , но что-то есть сомнения ...
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352
Albe Полчаса назад
ты що, не мужик, пайдом выйди, ты адин, и мы адни, рас на рас, но мы с нажом, это па мужски, нас нибить
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10k
Василий Сургайло Полчаса назад
А что это за армия такая? Один полностью по гражданке, другой в шортах, кроссы на взлетке видно...
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1k
Гур 46 минут назад
На дизель животинок...Там станут милыми ягнятами....
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4
Vadim 51 минуту назад
Суки эти которые бьют этого человека нахрена такие выродки в армии?
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
По пятёре дисбата и будут черти пупсиками всю оставшуюся жизнь.
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186
Pterocactus Час назад
В дисбат гамадрилов.
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7k
babsbaberley Час назад
Нас с детства учили лежачего не бить. Толпой на одного не нападать. А это натуральное зверьё, которое нужно истреблять под корень.
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−26
User_1843265 Час назад
Ну чо нармальный разборка Свой гей прайд дагерский Сами разберутся
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719
Конрад Карлович Час назад
Это порода называется "Дикие голодные собаки"
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60k
Опиум для народа Час назад
Все плакатики и ролики сапогов перечеркиваются одним таким случаем.
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13k
Пук 2 часа назад
В России три проблемы. Дураки, дороги и черножопые...
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−52
Взрослый мужик 2 часа назад
Собаки и в армии собаки
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