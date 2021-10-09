Американец собрал лучшую в мире коллекцию фото со звездами

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Когда Роб Бирман был совсем маленьким, он мечтал лично встретиться со звездами 90-х - Арнольдом Шварцнеггером и Сильвестром Сталлоне. Вскоре он исполнил свою мечту - но не стал на этом останавливаться. Сегодня в его коллекции - десятки и даже сотни фото с известными людьми. Вот самые впечатляющие из них.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Роб Бирман история коллекционер коллекция снимки знаменитостей фото со звездой хобби я и звезда
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