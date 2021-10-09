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Американец собрал лучшую в мире коллекцию фото со звездами

Американец собрал лучшую в мире коллекцию фото со звездами (31 фото)

Автор:
09 октября 2021 14:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Роб Бирман   история   коллекционер   коллекция   снимки знаменитостей   фото со звездой   хобби   я и звезда   
572
31
Когда Роб Бирман был совсем маленьким, он мечтал лично встретиться со звездами 90-х - Арнольдом Шварцнеггером и Сильвестром Сталлоне. Вскоре он исполнил свою мечту - но не стал на этом останавливаться. Сегодня в его коллекции - десятки и даже сотни фото с известными людьми. Вот самые впечатляющие из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роб Бирман   история   коллекционер   коллекция   снимки знаменитостей   фото со звездой   хобби   я и звезда   
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6  комментариев
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Степан Час назад
Прекрасно, только вот 90% этих "светил" мне незнакомы...(
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10k
Star Link 14 минут назад
Не сотвори себе кумира.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Больной дурик...
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27k
Peacemaker1873 Час назад
Блин, этим фоткам лет 30. Там ещё Арни с Сильвестром не седые.
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869
Алексей Попов 2 часа назад
Особенонно хорошо он в белой шляпе получился :-)
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3k
RomaXz 2 часа назад
А может быть, это звёзды хотят сфотографироваться с ним?
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