Американец собрал лучшую в мире коллекцию фото со звездами

Когда Роб Бирман был совсем маленьким, он мечтал лично встретиться со звездами 90-х - Арнольдом Шварцнеггером и Сильвестром Сталлоне. Вскоре он исполнил свою мечту - но не стал на этом останавливаться. Сегодня в его коллекции - десятки и даже сотни фото с известными людьми. Вот самые впечатляющие из них.

0

Бетти Уайт 0 Источник:

×

Мохаммед Али 0 Источник:

Арнольд Шварцнеггер 0 Источник:

Aerosmith 0 Источник:

Кобе Брайант 0 Источник:

Карлос Сантана 0 Источник:

Чак Норрис 0 Источник:

Крис Рок 0 Источник:

Аллен Айверсон 0 Источник:

Крис Фарли 0 Источник:

Сильвестр Сталлоне 0 Источник:

Джордж Буш 0 Источник:

Эвандер Холлифилд 0 Источник:

Дасти Хилл (ZZ Top) 0 Источник:

Тайгер Вудс 0 Источник:

Чарльз Баркли 0 Источник:

Хэнк Аарон 0 Источник:

Чед Крюгер ( Nickelback) 0 Источник:

Джерри Спрингер 0 Источник:

Train 0 Источник:

Кенни Чесни 0 Источник:

Кевин Нэш 0 Источник:

Фил Микельсон 0 Источник:

Ларри Кинг 0 Источник:

Рэндалл Кинг 0 Источник:

Дэн Марино 0 Источник:

Кейси Донахью 0 Источник:

Джо Роган 0 Источник:

Коу Вецель 0 Источник: