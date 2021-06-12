20 великолепных коллекций от увлеченных людей

978
21
Что люди только не собирают! Машинки, игрушки, посуду, игровые приставки... Некоторые даже коллекционируют консервы в кладовке - вдруг пригодятся. Вот несколько отличных коллекций самых разнообразных вещей.
×
17. Оригинальные машинки Lesney Matchbox 50-х-60-х годов и 8 (пока) оригинальных машинок Sweet Sixteen Hot Wheel
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Коллекции из самых неожиданных вещей
- 30 человек, которые выбрали себе необычные хобби и увлеклись не на шутку
- Порой люди коллекционируют очень странные вещи
- Мужчина показал свою коллекцию купюр со всего мира
- 8 самых дорогих и странных приобретений безумных коллекционеров
14
Понравилось14
Новости партнёров