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20 великолепных коллекций от увлеченных людей

20 великолепных коллекций от увлеченных людей (21 фото)

Автор:
12 июня 2021 14:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Собирательство   коллекции   коллекционер   коллекционеры   страсть   хобби   хобби и увлечения   
978
21
Что люди только не собирают! Машинки, игрушки, посуду, игровые приставки... Некоторые даже коллекционируют консервы в кладовке - вдруг пригодятся. Вот несколько отличных коллекций самых разнообразных вещей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собирательство   коллекции   коллекционер   коллекционеры   страсть   хобби   хобби и увлечения   
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46k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну по экспонатам эт еще слабенько,но по сравнению с моей свалкой красотища!!!Последнее время тож про видак задумываюсь...
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26k
Rest Tremor 18 минут назад
На днях сдал коллекцию в стеклотару. Все что осталось. Но через месяц будет новая коллекция.
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519
Evgeniy 21 минуту назад
3 и 4- ну что это за коллекции? У любого ребенка такое есть и в таком количестве это считается обычным для игры, а не коллекционированием.
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Ева Тушенкина
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