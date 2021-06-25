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40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя

40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя (46 фото)

Автор:
25 июня 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   архитектурные шедевры   дома   интересно   искусство   красиво   творчество   шедевры   
1214
46
Архитектура - столь же творческий процесс, как живопись,поэзия или музыка. Есть архитекторы, чьи творческие таланты ограничиваются созданием безликих многоэтажных коробок. Но архитекторы, о которых пойдет речь,- неиз таких! На их сооружения можно смотреть бесконечно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   архитектурные шедевры   дома   интересно   искусство   красиво   творчество   шедевры   
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vasilykopkov Полчаса назад
Улыбнуло - "Маленький домик в стиле минимализма"
А большой дом - в стиле большевизма?...
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