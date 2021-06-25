40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя

Автор:
25 июня 2021 08:30
Архитектура - столь же творческий процесс, как живопись,поэзия или музыка. Есть архитекторы, чьи творческие таланты ограничиваются созданием безликих многоэтажных коробок. Но архитекторы, о которых пойдет речь,- неиз таких! На их сооружения можно смотреть бесконечно.
Дом в Праге, украшенный часами. Это самые старые астрологические часы в мире!
Детский сад в форме котика, Германия
Эволюцию здания можно увидеть по кирпичной кладке
Павильон Просветленных, Таиланд
Нацмональный музей ковра, Баку, Азербайджан
Жиой квартал в Нидерландах
Внутри гигантской статуи Колосса во Флоренции, Италия спрятано несколько комнат
Жилой дом в Гучжоу, Китай
Жизнь в стиле пещерных людей, но со всеми современными удобствами
Министерство рыболовства в Хайдарабаде, Индия
Когда твоя семья растет и требует расширения, но ты по-прежнему любишь свой старый сельский коттедж
Хозяйственные здания в форме очевек (Тирау, Вайкато, Новая Зеландия)
Вот что происходит, когда владелец половины таунхауса отказывается продавать свою часть
Станция Мока в Японии построена в форме локомотива
Проект Башни Прлумесяца в Дубае
Оригинальная заправка Shell, 1930-е
Дом из контейнеров в пустыне
Уникальный пиксельный фасад небоскреба МахаНакхон в Бангкоке
Башня Солнца - уникальное сооружение в КАзахстане
Ресторан на дереве, Окинава
Когда ты архитектор, а у твоей семьи прогорает фирма по установке окон, - ну как тут не помочь?!
Заброшенный украинский пункт по сортировке картошки
Телефонная башня Стокгольма,от которой отходит около 5500 телефонных линий. Стокгольм, 1890
Дом в виде перевернутой пирамиды, Испания
Удивительное здание в Чили
Жилой комплекс "Уолден 7", Барселона, Испания
Огромный открытый рынок в Нидерландах с жилыми квартирами наверху
Маленький домик в стиле минимализма
Когда деньги на строительство есть, а земли нет
Церковь Сёмунан, Южная Корея
"Белое дерево" Су Фудзимото в Монпелье, Франция
Апартаменты в Катаяме, Япония
Бизнес-школа Сиднейского технологического университета
Международный аэропорт в Шэньчжэне в форме гигантского самолета
Австрийский сладкий домик
Спиральный домв Рамат Гане
Самый большой отель в мире с более чем 10 000 номеров сейчас строится в Саудовской Аравии
"Персиковая водокачка" в Гаффни, Южная Калифорния
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
А большой дом - в стиле большевизма?...