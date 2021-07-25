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Шесть художников - мастеров фотореализма

Шесть художников - мастеров фотореализма (7 фото)

Автор:
25 июля 2021 16:06
Сообщество : Искусство
Метки: жанры.   живопись   интересно   искусство   познавательно   творчество   фотореализм   художники   
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Фотореализм - современное направление живописи, адепты которого спорят с фотографами точностью отображения мельчайших деталей реальности. В последние годы этот жанр набирает популярность, и в нем уже есть свои звезды. Узнаем о самых ярких из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жанры.   живопись   интересно   искусство   познавательно   творчество   фотореализм   художники   
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