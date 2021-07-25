Шесть художников - мастеров фотореализма

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Фотореализм - современное направление живописи, адепты которого спорят с фотографами точностью отображения мельчайших деталей реальности. В последние годы этот жанр набирает популярность, и в нем уже есть свои звезды. Узнаем о самых ярких из них.
Ричард Эстес
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Американский художник Ричард Эстес считается основоположником движения фотореализма. Он наиболее известен своими картинами, изображающими сцены Нью-Йорка, которые отличает невероятная подробность деталей и обилие блестящих отражающих поверхностей. Хотя они похожи на копии фотографий, картины Эсте на самом деле созданы с использованием нескольких изображений. Художник часто перемещал определенные элементы, чтобы усилить свои композиции и лучше визуализировать все более технологичный Нью-Йорка с 1970-х годов до наших дней.
Чак Клоуз
Американский художник и фотограф Чак Клоуз наиболее известен своими масштабными фотореалистичными портретами. Сосредоточившись в основном на автопортретах или портретах своей семьи и друзей, Клоуз строит свои изображения из нескольких квадратов на холсте, каждый из которых представляет собой отдельный участок эталонной фотографии. Эта сеточная система позволяет художнику сделать своего рода географический обзор лица своего объекта.
Сетчатые портреты Клоуз похожи на работы художников пуантилизма, где изображения лучше фокусируются, когда зритель отходит от них. «Я обнаружил, что 150 - это минимальное количество точек, чтобы сделать конкретного человека узнаваемым, - говорит он о своей технике. - Лицо - это дорожная карта чьей-то жизни».
Сетчатые портреты Клоуз похожи на работы художников пуантилизма, где изображения лучше фокусируются, когда зритель отходит от них. «Я обнаружил, что 150 - это минимальное количество точек, чтобы сделать конкретного человека узнаваемым, - говорит он о своей технике. - Лицо - это дорожная карта чьей-то жизни».
Ральф Гоингс
Ральф Гоингс - американский художник, много рисовавший жизнь рабочего класса США. Он начал свою художественную карьеру с экспериментов в стиле абстрактного экспрессионизма, но вскоре перешел к реализму. От классических автомобилей и пикапов до киосков с гамбургерами и закусочных - он запечатлел повседневную жизнь Америки с точными, гиперреалистичными деталями. Его безупречные картины иногда критиковали за отсутствие художественного чувства, но это только подстегивало художника. "Мне пришло в голову, что проецирование и отслеживание фотографии вместо того, чтобы копировать ее от руки, было бы еще более шокирующим, - говорил Гоингс. - Буквально копировать фотографию считалось неправильным. Это шло вразрез со всем, что я учился в художественной школе ... некоторые люди были расстроены тем, что я делал, и говорили: «Это не искусство, это не может быть искусством». Это придавало мне какой-то хулиганской энергии - мне нравилось делать что-то, что расстраивало людей ... Это было чертовски весело".
Чарльз Белл
Работая преимущественно масляными красками, американский художник Чарльз Белл создавал масштабные натюрморты, вдохновленные игрушками и аркадными играми. Он изображал старинные куклы, механические игрушки, Барби и фигурки, оформленные так, как если бы на них падал резкий студийный свет. В других художественных сериях Белл рисовал мраморные шарики, помещенные на отражающие поверхности и вырисовывающиеся на темном фоне. Краской он подчеркивал их изогнутую форму и красочные кружащиеся узоры с невероятно реалистичными деталями.
Одри Флак
Всемирно известная американская художница и скульптор Одри Флэк считается пионером движения фотореализма. Она известна своими современными версиями натюрмортов. Она собирает предметы повседневного обихода, такие как тюбики с помадой, флаконы для духов, игральные карты и фрукты, чтобы передать через них дух женственности. Флэк черпала вдохновение в традиции XVII века, где натюрморт состоит из предметов, связанных с мимолетной суетой жизни.
«Как единственная женщина-художник в новаторском движении фотореалистов, я нарушила неписаный код приемлемости темы, - сказала Флэк. - Фотореалисты рисовали автомобили, мотоциклы и пустые уличные сцены. Холодный, бесстрастный и банальный - вот термины, которыми описывалось движение. Моя работа, однако, была гуманистической, эмоциональной и наполненной узнаваемыми символическими образами».
«Как единственная женщина-художник в новаторском движении фотореалистов, я нарушила неписаный код приемлемости темы, - сказала Флэк. - Фотореалисты рисовали автомобили, мотоциклы и пустые уличные сцены. Холодный, бесстрастный и банальный - вот термины, которыми описывалось движение. Моя работа, однако, была гуманистической, эмоциональной и наполненной узнаваемыми символическими образами».
Джон Бидер
Американский художник Джон Бидер считается одним из художников-фотореалистов второго поколения. Он начинал в рекламе, но он оставил свою офисную работу в 1972 году, чтобы полностью посвятить себя живописи. Его работы включают масляные картины, акварели и фотографии, и их можно найти в постоянных музейных коллекциях по всему миру. Он наиболее известен изображениями американских придорожных закусочных и кафе, которые являют собой нечто большее, чем просто гиперреалистичные изображения. Его работы документируют и увековечивают ушедшую эпоху.
Бидер часто рассказывает истории о заведениях, которые рисовал. Вот что он рассказал, к примеру, о своей картине «Закусочная на шоссе»: «Когда мы с Диком Гутманом впервые встретились в 1973 году, мы много обсуждали придорожные кафе и закусочные, обменивались фотографиями и другой атрибутикой, связанной с закусочными и великой американской Дорогой. У него была фотография этой закусочной. Я мгновенно пожалел, что она такая маленькая, и уже знал, что нарисую ее. Это был способ сохранить фото, а не закусочную. Именно тогда я начал рассматривать закусочные как предмет искусства».
Бидер часто рассказывает истории о заведениях, которые рисовал. Вот что он рассказал, к примеру, о своей картине «Закусочная на шоссе»: «Когда мы с Диком Гутманом впервые встретились в 1973 году, мы много обсуждали придорожные кафе и закусочные, обменивались фотографиями и другой атрибутикой, связанной с закусочными и великой американской Дорогой. У него была фотография этой закусочной. Я мгновенно пожалел, что она такая маленькая, и уже знал, что нарисую ее. Это был способ сохранить фото, а не закусочную. Именно тогда я начал рассматривать закусочные как предмет искусства».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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