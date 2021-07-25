Шесть художников - мастеров фотореализма

Американский художник Джон Бидер считается одним из художников-фотореалистов второго поколения. Он начинал в рекламе, но он оставил свою офисную работу в 1972 году, чтобы полностью посвятить себя живописи. Его работы включают масляные картины, акварели и фотографии, и их можно найти в постоянных музейных коллекциях по всему миру. Он наиболее известен изображениями американских придорожных закусочных и кафе, которые являют собой нечто большее, чем просто гиперреалистичные изображения. Его работы документируют и увековечивают ушедшую эпоху.

Бидер часто рассказывает истории о заведениях, которые рисовал. Вот что он рассказал, к примеру, о своей картине «Закусочная на шоссе»: «Когда мы с Диком Гутманом впервые встретились в 1973 году, мы много обсуждали придорожные кафе и закусочные, обменивались фотографиями и другой атрибутикой, связанной с закусочными и великой американской Дорогой. У него была фотография этой закусочной. Я мгновенно пожалел, что она такая маленькая, и уже знал, что нарисую ее. Это был способ сохранить фото, а не закусочную. Именно тогда я начал рассматривать закусочные как предмет искусства».